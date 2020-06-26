Sürpriz aşıklar havuzda

Yazın sürpriz aşkının kahramanları havuz keyfi yaparken objektiflere takıldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
HAVUZ KEYFİ
Hollywood'da genç kuşağın başarılı oyuncularından Timothee Chalamet ile Meksikalı meslektaşı Eiza Gonzalez'in tatili sürüyor. Gonzalez'in ana vatanının gözde tatil beldesi Cabo San Lucas'ı seçen çift, önceki gün de kaldıkları villanın havuzunda objektiflere takıldı.
Backgrid USA
2
Abone Ol
HEM ŞAKA HEM ROMANTİZM
24 yaşındaki Chalamet ile 30 yaşındaki Gonzalez, havuzda bir süre şakalaştı. Çift arada romantik anlar da yaşadı. Havuzdan çıktıktan sonra da havlularına sarılıp şezlonglara uzandı.
3
Abone Ol
GENÇ YETENEK
Rol aldığı Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adlı filmle bir anda yıldızı parlayan ve sonra da birçok önemli projede kamera karşısına geçen genç oyuncu Timothee Chalamet bir süredir Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez ile aşk yaşıyor.
4
Abone Ol
FAZLA KAÇAMADILAR
Johnny Depp ve Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose Depp ile ilişkisini bitiren 24 yaşındaki Chalamet, her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçse de sevgilisiyle birlikte çıktığı Meksika tatilinde paparazzilerden kaçamadı.
5
Abone Ol
AŞK ACISI İKİ AY SÜRDÜ
Chalamet'nin bugüne kadar bilinen tek medyatik ilişkisi Lily Rose Depp ile yaşadığı oldu. The King adlı filmde birlikte oynayan iki genç yıldızın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.
6
Abone Ol
SET ARKADAŞLIĞINDAN AŞKA
Fakat Chalamet ile Depp iki ay önce yollarını ayırdı. Timohtee Chalamet'nin bu kadar kısa zamanda yeni bir aşka yelken açması ise şaşkınlık yarattı.
7
Abone Ol
TELE NOVELLA ÜNLÜSÜ
Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez, şöhretini ülkesinin telenovela adı verilen TV dizileri sayesinde elde etti. Lola adlı müzikal ile bir arda kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti.
8
Abone Ol
RONALDO İLE DE AŞK YAŞADI
Gonzalez, oyunculuğunun yanı sıra hareketli özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Meksikalı yıldız, Josh Duhamel, Liam Hemsworth, Cristiano Ronaldo gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla da konuşuldu.
9
Abone Ol
GENÇ KUŞAĞIN GÖZDESİ
Timonhtee Chalamet ise son dönemin en gözde oyuncularından biri. Çocukluğundan bu yana kamera karşısında olan Chalamet, Call Me By Your Name'in ardından A Rainy Day In New York (New York'ta Yağmurlu Bir Gün), The King (Kral), Little Women (Küçük Kadınlar) gibi ses getiren yapımlarda rol aldı.
10
Abone Ol
EN ŞIK ERKEK OYUNCU
Özellikle genç kuşak arasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Timothee Chalamet, geçen yıl GQ dergisi tarafından en iyi giyinen erkek oyuncu seçilmişti. Genç oyuncu bu konuda dikkat çekici görüntüler ortaya koyuyor. Kırmızı halı tercihlerinde yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor.