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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 09:40,

Sürpriz aşıklar havuzda

Yazın sürpriz aşkının kahramanları havuz keyfi yaparken objektiflere takıldı.

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1HAVUZ KEYFİ
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HAVUZ KEYFİ

Hollywood'da genç kuşağın başarılı oyuncularından Timothee Chalamet ile Meksikalı meslektaşı Eiza Gonzalez'in tatili sürüyor. Gonzalez'in ana vatanının gözde tatil beldesi Cabo San Lucas'ı seçen çift, önceki gün de kaldıkları villanın havuzunda objektiflere takıldı.

Backgrid USA 

2HEM ŞAKA HEM ROMANTİZM
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HEM ŞAKA HEM ROMANTİZM

24 yaşındaki Chalamet ile 30 yaşındaki Gonzalez, havuzda bir süre şakalaştı. Çift arada romantik anlar da yaşadı. Havuzdan çıktıktan sonra da havlularına sarılıp şezlonglara uzandı.

3GENÇ YETENEK
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GENÇ YETENEK

Rol aldığı Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adlı filmle bir anda yıldızı parlayan ve sonra da birçok önemli projede kamera karşısına geçen genç oyuncu Timothee Chalamet bir süredir Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez ile aşk yaşıyor.

4FAZLA KAÇAMADILAR
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FAZLA KAÇAMADILAR

Johnny Depp ve Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose Depp ile ilişkisini bitiren 24 yaşındaki Chalamet, her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçse de sevgilisiyle birlikte çıktığı Meksika tatilinde paparazzilerden kaçamadı.

5AŞK ACISI İKİ AY SÜRDÜ
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AŞK ACISI İKİ AY SÜRDÜ

Chalamet'nin bugüne kadar bilinen tek medyatik ilişkisi Lily Rose Depp ile yaşadığı oldu. The King adlı filmde birlikte oynayan iki genç yıldızın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

6SET ARKADAŞLIĞINDAN AŞKA
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SET ARKADAŞLIĞINDAN AŞKA

Fakat Chalamet ile Depp iki ay önce yollarını ayırdı. Timohtee Chalamet'nin bu kadar kısa zamanda yeni bir aşka yelken açması ise şaşkınlık yarattı.

7TELE NOVELLA ÜNLÜSÜ
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TELE NOVELLA ÜNLÜSÜ

Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez, şöhretini ülkesinin telenovela adı verilen TV dizileri sayesinde elde etti. Lola adlı müzikal ile bir arda kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti.

8RONALDO İLE DE AŞK YAŞADI
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RONALDO İLE DE AŞK YAŞADI

Gonzalez, oyunculuğunun yanı sıra hareketli özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Meksikalı yıldız, Josh Duhamel, Liam Hemsworth, Cristiano Ronaldo gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla da konuşuldu. 

9GENÇ KUŞAĞIN GÖZDESİ
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GENÇ KUŞAĞIN GÖZDESİ

Timonhtee Chalamet ise son dönemin en gözde oyuncularından biri. Çocukluğundan bu yana kamera karşısında olan Chalamet, Call Me By Your Name'in ardından A Rainy Day In New York (New York'ta Yağmurlu Bir Gün), The King (Kral), Little Women (Küçük Kadınlar) gibi ses getiren yapımlarda rol aldı.

10EN ŞIK ERKEK OYUNCU
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EN ŞIK ERKEK OYUNCU

Özellikle genç kuşak arasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Timothee Chalamet, geçen yıl GQ dergisi tarafından en iyi giyinen erkek oyuncu seçilmişti. Genç oyuncu bu konuda dikkat çekici görüntüler ortaya koyuyor. Kırmızı halı tercihlerinde yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor. 

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