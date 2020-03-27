Sumağın faydaları nelerdir? Sumak faydaları için sumak suyu ve çayı önerisi!

SUMAĞIN FAYDALARI Özellikle içinde bulunduğumuz kış mevsimi hastalıkları olan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak bu hastalıklara karşı koruma sağlar.



Anti mikrobiyal özelliği ile bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olur. Ateş düşürücü özelliği vardır. Bronşite karşı da iyi gelir. Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır. Yaprakları kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra bu su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi gelir.



Yapılan araştırmalarda, sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan diğer araştırmalara göre, diyabet ve obeziteye karşı da bu şifalı baharatın iyi geldiği belirtilmiştir.



Özellikle vajinal akıntılara iyi gelir. Adet düzensizliği olanlara ya da adet dönemini ağrılı geçirenlere fayda sağlayan bir bitkidir. Yeni bebeği olan ve süt azlığı sıkıntısı çeken annelere de şifalıdır. Çünkü sumağın anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır.