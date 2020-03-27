Sumağın faydaları nelerdir? Sumak faydaları için sumak suyu ve çayı önerisi!
Vücuttaki mikroplara karşı önemli bir savaşçı olan sumak, son günlerin popüler bitkileri arasında yer almaya başladı. Özellikle güney ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde baharat olarak da kullanılan sumağın faydaları saymakla bitmiyor. Anti mikrobiyal etkisinin yanı sıra, bağışıklığı güçlendirmeye, soğuk algınlığı tedavisinde, anne sütünü arttırmada kullanılan sumak bitkisi, günlük tüketimde sumak suyu veya çayı olarak kullanılıyor. Peki, sumağın faydaları nelerdir? İşte, sumak faydaları hakkında merak edilenler ve bilinmesi gerekenler
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Mikrop, bakteri ve virüslerle çetin bir mücadelenin verildiği son günlerde sumak faydaları ile dikkat çekiyor. Sumağın faydaları hakkında bilgi edinmek ve hangi hastalıklara iyi geldiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, sumağın faydaları nelerdir? İşte, sumak faydaları hakkında tüm detaylar
SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Sumağın pek çok faydasının olduğu bilinmektedir. Başlıca faydaları ise şu şekildedir;
Bağışıklığı güçlendirmeye yardım eder. Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır. Anne sütünü arttırmaya yardımcı olur. Sumak, kan basıncını düzenler. Kolesterol dengesini düzenler. Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılır. İdrar söktürücü etkisi vardır. Diyabet ve obezite için etkilidir. Damar sertliğini engeller.
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SUMAĞIN FAYDALARI
Özellikle içinde bulunduğumuz kış mevsimi hastalıkları olan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak bu hastalıklara karşı koruma sağlar.
Anti mikrobiyal özelliği ile bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olur. Ateş düşürücü özelliği vardır. Bronşite karşı da iyi gelir. Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır. Yaprakları kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra bu su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi gelir.
Yapılan araştırmalarda, sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan diğer araştırmalara göre, diyabet ve obeziteye karşı da bu şifalı baharatın iyi geldiği belirtilmiştir.
Özellikle vajinal akıntılara iyi gelir. Adet düzensizliği olanlara ya da adet dönemini ağrılı geçirenlere fayda sağlayan bir bitkidir. Yeni bebeği olan ve süt azlığı sıkıntısı çeken annelere de şifalıdır. Çünkü sumağın anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır.
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Kan şekerini ve kolesterolü de düzenleyici etkisi vardır. Sumak bitkisinin idrar söktürücü özelliği vardır. İdrar oluşumunu arttırarak vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Mesane ağrılarına ve ağrılı idrara çıkma durumlarına karşı rahatlatıcı etkisi vardır.
Aynı zamanda bağırsaklara da fayda sağlar. Kadınlar erkeklere göre hayatları boyunca çok sayıda ve farklı hastalıkla karşılaşabilirler. Kadın hastalıklarına karşı da sumak kullanılarak şifa bulunabilir.
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Sumak çayı nasıl yapılır?
Sumak çayının da sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. 1 litre kaynar suyun içine 1 yemek kaşığı sumak ekleyin ve karıştırın. 10 dakika demlendikten sonra çayı ister soğuk ister sıcak tüketebilirsiniz.
Sumak çayını aknelerin tedavisinde kullanabilirsiniz. Bir pamuğa batırıp sivilce olan bölgeye sürdüğünüzde sivilcelerin kısa sürede iyileştiğini göreceksiniz.
Sumak çayı, boğaz ağrısı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Ayrıca bu çay kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
Kronik bir rahatsızlığınız varsa düzenli tüketime başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.