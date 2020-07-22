MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSudan çıkmadılar
GeriMagazin Sudan çıkmadılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 13:22,

Sudan çıkmadılar

Gösteri dünyasının ünlüleri koronavirüs karantinası sırasında zamanlarının büyük bölümünü evlerinde geçirdiler. Kısıtlamalar biraz da olsa gevşeyince de pek çoğu soluğu tatilde aldı. Kimi de evinin havuzunda serinlemeyi seçti. Backgrid UK, Instagram

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bu dinlenme ve eğlence dönemlerinde çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte ünlülerin sosyal medyadaki paylaşımlarından örnekler.

2AĞAÇLARIN GÖLGESİNDE
Abone Olgoogle-news

AĞAÇLARIN GÖLGESİNDE

Britney Spears, ağaçların altında çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşıyor.

3YAT TURU
Abone Olgoogle-news

YAT TURU

Charlotte Cosby'nin yat turu.

4HAVUZ KEYFİ
Abone Olgoogle-news

HAVUZ KEYFİ

Ünlü sunucu Amanda Holden'ın havuz keyfi.

5EŞİYLE BİRLİKTE DOĞANIN KOLLARINDA
Abone Olgoogle-news

EŞİYLE BİRLİKTE DOĞANIN KOLLARINDA

Justin Bieber de eşiyle birlikte doğanın kollarında tatil yapıyor.

6
Abone Olgoogle-news

Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber.

7TATİL POZU
Abone Olgoogle-news

TATİL POZU

Kerry Katona'nın tatil pozu.

8SAATLERCE YÜZDÜ
Abone Olgoogle-news

SAATLERCE YÜZDÜ

Kourtney Kardashian havuzda yüzerken çekilen pozlarını paylaştı.

9
Abone Olgoogle-news

Kardashian'ın havuz keyfi.

10DİNLENME VAKTİ
Abone Olgoogle-news

DİNLENME VAKTİ

Lady Gaga da havuz kenarında dinlenmeyi seçti.

11DENİZİN DERİNLİKLERİNDE
Abone Olgoogle-news

DENİZİN DERİNLİKLERİNDE

Alessandra Ambrosio her fırsatta soluğu plajda alıyor.

12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi