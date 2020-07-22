Sudan çıkmadılar

Gösteri dünyasının ünlüleri koronavirüs karantinası sırasında zamanlarının büyük bölümünü evlerinde geçirdiler. Kısıtlamalar biraz da olsa gevşeyince de pek çoğu soluğu tatilde aldı. Kimi de evinin havuzunda serinlemeyi seçti. Backgrid UK, Instagram
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Bu dinlenme ve eğlence dönemlerinde çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte ünlülerin sosyal medyadaki paylaşımlarından örnekler.
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AĞAÇLARIN GÖLGESİNDE
Britney Spears, ağaçların altında çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşıyor.
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YAT TURU
Charlotte Cosby'nin yat turu.
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HAVUZ KEYFİ
Ünlü sunucu Amanda Holden'ın havuz keyfi.
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EŞİYLE BİRLİKTE DOĞANIN KOLLARINDA
Justin Bieber de eşiyle birlikte doğanın kollarında tatil yapıyor.
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Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber.
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TATİL POZU
Kerry Katona'nın tatil pozu.
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SAATLERCE YÜZDÜ
Kourtney Kardashian havuzda yüzerken çekilen pozlarını paylaştı.
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Kardashian'ın havuz keyfi.
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DİNLENME VAKTİ
Lady Gaga da havuz kenarında dinlenmeyi seçti.
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DENİZİN DERİNLİKLERİNDE
Alessandra Ambrosio her fırsatta soluğu plajda alıyor.