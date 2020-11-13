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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Memur olmak isteyenler dikkat! Başvuruyu kaçırmayın... Bankacıdan zabıtaya kadar binlerce kadro açıldı
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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 08:47 | 

Son dakika... Memur olmak isteyenler dikkat! Başvuruyu kaçırmayın... Bankacıdan zabıtaya kadar binlerce kadro açıldı

Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.

İşte personel aranan kadrolar

2
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İşte personel aranan kadrolar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI

3
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

4
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SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

5
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ADALET BAKANLIĞI

400 İDARE MEMURU ALINACAKTIR.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK

6
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AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

7
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ

50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

33 BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

8
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UŞAK ÜNİVERSİTESİ

29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI

9
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GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8 ZABITA MEMURU ALACAK

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

10
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ADALET BAKANLIĞI

418 MEMUR ALIMI YAPILACAKTIR

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

11
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BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

12
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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

67 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

13
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DİCLE ÜNİVERSİTESİ

21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

14
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YALOVA ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

15
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GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

16
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ

1 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

17
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

4 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

18
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NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

19
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

48 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

60 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

20
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

21
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KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

22
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ

11 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

23
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BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

24
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AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

25
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

MAM 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

52 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

26
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KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

27
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK ÇALIŞANI) ALACAK

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

28
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AMASYA ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

29
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

30
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GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

31
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ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

32
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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ELEMANI) ALACAK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ÜYESİ) ALACAK

33
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OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

34
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TARSUS ÜNİVERSİTESİ

12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

35
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YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ORDU ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

36
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AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

817 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

37
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TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

6 PERSONEL ALACAK

38
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

66 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

50 SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALACAK

39
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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

40
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GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

41
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İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

42
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TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

43
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI

37 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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