Son dakika... Memur olmak isteyenler dikkat! Başvuruyu kaçırmayın... Bankacıdan zabıtaya kadar binlerce kadro açıldı

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar
2
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İşte personel aranan kadrolar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI
3
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
4
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SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
5
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ADALET BAKANLIĞI
400 İDARE MEMURU ALINACAKTIR.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK
6
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AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
7
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ
50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
33 BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK
8
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UŞAK ÜNİVERSİTESİ
29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI
9
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GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 ZABITA MEMURU ALACAK
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
10
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ADALET BAKANLIĞI
418 MEMUR ALIMI YAPILACAKTIR
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
11
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BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
12
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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
67 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
13
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DİCLE ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
14
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YALOVA ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
15
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GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
16
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ
1 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
17
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
4 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
18
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NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
19
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
48 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
60 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
20
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI
30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK
21
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KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
22
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ
11 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
23
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BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
24
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AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
25
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)