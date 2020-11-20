Son dakika magazin haberi: Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle aşk yaşadım!
Öykü Serter yaptığı itirafla gündeme damga vurdu. Sunduğu programlarla adından sıkça söz ettiren Öykü Serter'in 'yasak aşk' itirafı olay oldu. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Serter 'çok aşık olmuştum' dedi. İşte Öykü Serter'in açıklamaları...
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Bir süredir ekranlarda olmayan sunucu Öykü Serter yasak aşk itirafı ile magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Öykü Serter özel hayatı ile anlattıklarıyla olay yarattı. Evli bir erkek ile uzun süre birliktelik yaşadığını itiraf eden Öykü Serter'in sözleri son dakika haberi olarak büyük yankı uyandırdı.
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Öykü Serter, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalı 196Sekiz'in Gör Beni serisine konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü sunucu, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
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"ÇOK AŞIK OLMUŞTUM"
Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.
Serter, "Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı.
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Bir yuvam olsa, keşke bir çocuğum olsa diye hayal kurmuş genç bir kadındım ve çok aşık oldum.
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Ancak bütün bir bu hayal balonunu burada patlatıp, sanki bir irinmiş gibi bırakıp çıktım oradan. Çok yıpratıcı bir süreçti. Bunu dile getirmemin sebebi hayatımda hiç magazinle ilgili destek almadım. Benim işime destek olsun, popülaritem artsın diye kullanmadım. Bu anlamda beni yaralamak isteyenler oldu. Bunu burada söyleyip özgürleşmek istedim. " ifadelerini kullandı.
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Öykü Serter'in yasak aşk itirafı sonrası birlikte olduğu erkeğin kim olduğu merak konusu oldu.