Son dakika magazin haberi: Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle aşk yaşadım!

Ancak bütün bir bu hayal balonunu burada patlatıp, sanki bir irinmiş gibi bırakıp çıktım oradan. Çok yıpratıcı bir süreçti. Bunu dile getirmemin sebebi hayatımda hiç magazinle ilgili destek almadım. Benim işime destek olsun, popülaritem artsın diye kullanmadım. Bu anlamda beni yaralamak isteyenler oldu. Bunu burada söyleyip özgürleşmek istedim. " ifadelerini kullandı.