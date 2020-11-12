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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 07:48 | 

Son dakika haberi... Survivor Cemalcan Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aylar sonra bir arada

Survivor 2020 yarışmasıyla ünlenen Cemalcan Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aylar sonra bir araya geldi. Küs oldukları konuşulan ekibin samimi halleri dikkat çekti.

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Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Canseven'in program bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi tartışma konusu olmuştu.

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Gazetecilerin 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi' soruna cevap veren Canseven, “Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz!” açıklamasını yapmıştı.

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Yarışma boyunca çok samimi olan ikili final gecesinden sonra bir araya gelmemesi aralarında 'küslük mü var' sorusunu akıllara getirmişti.

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Prag'da yaşayan ama sık sık Türkiye'ye gelen Nisa'nın Barış Murat Yağcı ile görüşmesi bu iddiaları güçlendirmişti.

5HASRET BİTTİ
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HASRET BİTTİ

Nisa, Cemalcan ve Barış dün bir araya geldi. Aylar sonra birlikte poz veren ekip 'aramızda sorun yok' mesajı verdi.

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Cemalcan ve Nisa'nın buluşması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İkilinin sevenleri 'sizi bir arada görmek ne güzel, eski günlerdeki gibi' yorumlarında bulundu.

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Bu sezona damga vuran Survivor yarışmasında Nisa son 7’ye kalmış Cemalcan ve Barış ise finalde birbirine rakip olmuştu. Halkın verdiği oylarla Survivor 2020’nin şampiyonu Cemalcan Canseven olmuştu.

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