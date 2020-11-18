Son dakika haberi... Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim artıyor... 'Korkma oğlum baban elinden geleni yapacak'
Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018’de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Ancak çiftin arasında sular durulmuyor. Şarkıcı, boşanma protokolüne göre Sarıyer’de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti ancak iddiaya göre Feyza Aktan evden çıkmayı reddetti. Deniz de ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı teslim etmesini istedi. Çekilen ihtarnameye rağmen Feyza Aktan, evden ayrılmadı. Suç duyurusunda bulunan Özcan Deniz 'eski eşim evimi gasp etti' dedi. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Feyza Aktan, 'Bu zaman kadar oğlum için sustum, haksızlığa uğradım' ifadelerini kullandı. Aktan'ın açıklamalarının ardından Özcan Deniz de sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından 'Korkma oğlum baban elinden geleni yapacak' sözleriyle bir açıklama metni yayınladı.
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2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey Deniz'i kucağına aldı.
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15 ay evli kaldan çift, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.
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Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in, eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği iddia edildi. Bunu reddeden Feyza Aktan'ın, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürüldü.
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'KORKMA OĞLUM, UZUN BİR YOL BU'
Özcan Deniz, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Oğlu Kuzey'in bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, gönderisine şu notu düştü:
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"Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol. Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için. Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli.
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Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim. Bana 'babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam. Allah biliyor ya birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, gerisi zor ama kolay oğlum. Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban. Seni çok seviyorum oğlum."
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FEYZA AKTAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Feyza Aktan, hakkında çıkan iddialar sonrası Instagram hesabından şunları söylemişti:
"Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır.
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Sadece ortak çocuğumuzla birlikte yaşamımı idame ettirebilmem için lehime cüzi bir nafaka ve sadece kullanım amaçlı bir ev ve araç takdir edilmiştir. Boşanmadan sonra aleyhime yapılan iddialar artarak devam etse de, çocuğumun olumsuz bir etkilenme yaşamaması için hep sustum."