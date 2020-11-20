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Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 12:41 | 

Son dakika haberi... Ozan Güven, model Gizem Yıldırım aşkı belgelendi!

Oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olmuştu.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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“Söylemezsem Olmaz” programının haberine göre ünlü oyuncu, model Gizem Yıldırım’la aşk yaşamaya başladı.

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Çiftin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi. İkilinin birliktelikleri, Yıldırım’ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı.

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Ali Elmacı imzalı tabloyu Ozan Güven, geçtiğimiz yıl satın almış ve yatak odasına koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı.

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Gizem Yıldırım birliktelik iddialarına “Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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