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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 16:01 | 

Son dakika haberi: Kaan Yıldırım ile Hadise ayrıldı!

Son dakika haberi.. Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi gelmiş, ardından ünlü çift romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yalanlamıştı. Kötü haberi bugün Hadise Instagram hesabından duyurdu.

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Son dakika haberi.. Geçtiğimiz haftalarda Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.

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Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmiş, ardından çiftin romantik paylaşımıyla bu iddialar yalanlanmıştı.

3AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI
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AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI!

Bugün sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."dedi.

4HADİSE İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
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HADİSE İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kaan Yıldırım, ateş başında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

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