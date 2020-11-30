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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 11:21 | 

Son dakika haberi... Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşkı belgelendi

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının ilk görüntüsü ortaya çıktı. Magazin D'nin paylaştığı fotoğraf aşkı belgeledi. İlişkilerinin başında olan ünlü çiftin çok mutlu olduğu gelen bilgiler arasında...

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Geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı belgelendi.Sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıkan ilişkiyi Gonca Vuslateri ile Hakan Altun da itiraf etti.

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34 yaşındaki güzel oyuncu Vuslateri ile 48 yaşındaki şarkıcı Altun aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Çiftin aşklarını belgeleyen ilk fotoğraf Magazin D tarafından paylaşıldı.

3AŞKINI İTİRAF ETTİ
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AŞKINI İTİRAF ETTİ

Yeni aşkıyla ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, nasıl tanıştıklarını da anlattı. Vuslateri, kendisinden 14 yaş büyük şarkıcıyla aşk yaşadığını itiraf etmiş ve konuyla ilgili, "Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.

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Hakan Altun, İbo Show için İstanbul'a geldiğini ardından Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde Gonca Vuslateri ile tanıştığını açıkladı.

Altun açıklamasında, "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum" dedi.

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34 yaşındaki Vuslateri, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı; "Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onu bir hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi... Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ’la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin..."

6MANİDAR PAYLAŞIM
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MANİDAR PAYLAŞIM!

Hakan Altun ise bu fotoğrafına, "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken..." notunu düşmüştü.

Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki “Eri ve Gonca” sözcükleri, Gonca Vuslateri’nin soyadı olarak yorumlanmıştı.

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