Son dakika haberi: Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın görüntüleri olay olmuştu! Survivor 2020 yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz'dan mesaj geldi..

ORTAK AÇIKLAMA Çift bu görüntülerin ardından bir açıklama yaparak, " Dost kazığı yedik" dedi.

Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş 2 genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize layık olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlere daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara, eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin, bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz. Güzel işlerimizi hayata geçirip, daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk. Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz, ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimiz ile anılmak istiyoruz.