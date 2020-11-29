Son dakika haberi: Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın görüntüleri olay olmuştu! Survivor 2020 yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz'dan mesaj geldi..
Son dakika haberi... Survivor 2020'de yer alan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın samimi bir şekilde çekilen videosu olay oldu. Sosyal medyaya sızan görüntülerin ardından açıklama yapan ikili 'dost kazığı yedik' dedi. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın ifşa olan videosundan sonra gözler Sercan Yıldırım'a çevrildi. Yasin Obuz ve Sercan Yıldırım, 'Survivor aşıkları'nı ti'ye aldı.
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Son dakika haberi.. Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı iddiaları sık sık gündeme geldi. Her fırsatta "Nisa benim kardeşim" diyen Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı ile öpüşme görüntüleri ortaya çıktı.
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Aşk iddialarını sürekli yalanlayan ikili ortak arkadaşlarının paylaştığı bir video ile ifşalandı. Murat Yağcı, geçen ay verdiği röportajda aşk iddialarına şu yanıtı vermişti: “Nisa'nın yaşı daha çok ufak ve ailesi de yıpranıyor.”
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ORTAK AÇIKLAMA
Çift bu görüntülerin ardından bir açıklama yaparak, " Dost kazığı yedik" dedi. Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş 2 genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize layık olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlere daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara, eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin, bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz. Güzel işlerimizi hayata geçirip, daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk. Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz, ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimiz ile anılmak istiyoruz.
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ARKADAŞ KAZIĞI
İnsanların özelini kayda alıp paylaşmak suçtur. Şu an yayılan videoyu çeken ve paylaşan kişi çok yakın zamanda yargı önünde bunun cezasını ödeyecektir. Dileriz arkadaş bildiğiniz kimse sizin özel anlarınızı çekip paylaşmaz ve arkadaş kazığı yemezsiniz. İlişkiler ekran önünde değil, kalplerde yaşanmalıdır. Bizimle birlikte olan tüm güzel insanlara teşekkürler.
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GÖZLER SERCAN'A ÇEVRİLDİ!
Survivor yarışmasında yer alan Sercan Yıldırım, yarışmada Nisa'ya olan duygularını dile getirmiş ve reddedilmişti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından gözler Sercan Yıldırım'a çevrildi. Twitter'da Yasin Obuz, Sercan Yıldırım'ı ekleyerek, 'Sercan koş' mesajıyla 'hepsinin gerçek yüzü çıkacak ortaya' sözlerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. Yıldırım da Obuz'a 'Ne oldu oğlum? Geldim, geldim tamam.' mesajıyla cevap verdi.
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Obuz daha sonra 'çekirdek aldım, olanları izleyeceğim' mesajıyla Nisa ve Barış'ın görüntülerini ti'ye aldı.
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Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın görüntüleri günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Çiftin birlikteliğiyle ilgili binlerce mesaj atıldı.