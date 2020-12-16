Son dakika haberi... Aslı Tandoğan koronavirüse yakalandı! Hayatımın en zor günüydü...

Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın. Çok zorlandık. Sadece Covid değil kullanılan ilaçlar da çok çok ağır. İnsan vücudu bazen bunu kaldıramayabiliyor. Sadece Covid ile mücadele etmiyorsunuz, aynı zamanda ilacın yan etkileriyle de mücadele ediyorsunuz. Psikolojik olarak da çok ama çok zor. Tamamen yalnızsınız!