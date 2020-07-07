Son dakika: Darp iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Ozan Güven'in evinin kamera kayıtları silinmiş...

Kadına şiddetin haklı gerekçesi olamaz. Tüm bunlar ışığında, biz senaristler erkek şiddetinin karşısında tavır alıyoruz. Ozan Güven’in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz.”