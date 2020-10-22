Son Dakika: Anne olan Sinem Kobal hastaneden çıktı... İşte ilk fotoğraflar!

Oyuncu Sinem Kobal, anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal dün gece doğum yaparak kızını kucağına aldı.
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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı. Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor.
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Misafir ve aile için 5 ayrı oda tutuldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.
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Kızları Lalin'e kavuşan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hastane çıkışı objektiflere takıldı. Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bir hayli mutlu olduğu gözlendi.
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İlk kez annelik heyecanı yaşan Kobal, 'Bebeğimizin sağlığı iyi benim sağlığım iyi çok mutluyuz' dedi.