Şok iddia: David ve Victoria Beckham partide koronavirüs kaptı

VICTORIA PANİĞE KAPILDI Basına konuşan bir kaynak işte bu belirtilerin de ortaya çıkmasından sonra çiftin büyük bir korkuya kapıldığını söyledi. Çünkü Beckham çifti o seyahatlerin yanı sıra aralarında kendi çocuklarının da bulunduğu birçok kişiyle görüşüp etkinliklere katıldı.