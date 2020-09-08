Şok iddia: David ve Victoria Beckham partide koronavirüs kaptı
Gösteri dünyasının en çok ilgi çeken çiftlerinden biri olan David ve Victoria Beckham ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Backgrid USA, Splash News, Depo Photos
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SEYAHATLER EV ETKİNLİKLER
İngiliz basınında yer alan haberlere göre 45 yaşındaki David Beckham ile 46 yaşındaki Victoria Beckham, geçtiğimiz mart ayının ilk günlerinde koronavirüse yakalandı.
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UZUN SÜRE KARANTİNAYA GİRDİLER
İleri sürülenlere göre çift, virüsü Los Angeles'ta bulundukları sırada katıldıkları bir partide kaptı. Beckham çifti daha sonra da İngiltere'ye döndü ve iki haftadan uzun süre karantinada kaldı.
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SÜPER YAYICI KORKUSU
David ve Victoria Beckham'ın yanında çalışanlardan bazıları da virüsü onlardan kapınca ünlü çift, süper yayıcı olduklarından korkmaya başladı.
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BİR ABD, BİR İNGİLTERE
David ve Victoria Beckham, mart ayının ilk günlerinde Los Angeles'tan Londra'ya dönüp büyük oğulları Brooklyn'in 21'inci doğum gününü kutladı. Bu kutlama çiftin Cotswolds'taki kır evinde yapıldı.
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PARTİDEN EVE
Daha sonra çift, 11 Mart'ta David Beckham'ın futbol ile ilgili işleri için tekrar ABD'ye döndü. Son olarak da yeniden Cotswold'a döndü ve ailece karantinaya girdi.
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BOĞAZ AĞRISI, ATEŞ
İşte Beckham çifti bu hareketle hayat ve sürekli seyahatler sırasında koronavirüs kaptı. Önce David Beckham kendini kötü hissetmeye başladı. Ardından da Victoria Beckham'ın boğazı ağrımaya başladı ve ateşi yükseldi.
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VICTORIA PANİĞE KAPILDI
Basına konuşan bir kaynak işte bu belirtilerin de ortaya çıkmasından sonra çiftin büyük bir korkuya kapıldığını söyledi. Çünkü Beckham çifti o seyahatlerin yanı sıra aralarında kendi çocuklarının da bulunduğu birçok kişiyle görüşüp etkinliklere katıldı.
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ÇALIŞANLARINA DA BULAŞTI
Bu arada Beckham çiftinin şoförü ve korumaları da aynı şekilde Covid 19 belirtileri göstermeye başladı. Bu gelişmelerin ardından Victoria Beckham paniğe kapıldı ve bütün ailesinin iki haftadan daha uzun süre karantinaya girmesine karar verdi.
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ÇALIŞANLARA SAĞLIK DESTEĞİ
David ve Victoria Beckham'ın kendileri tamamen iyileştikten sonra hem ailerinini hem de çocuklarını sık sık sağlık kontrolüne götürdüğü öğrenildi.
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ANTİKOR TESTİ YAPTIRDILAR
Daha sonra da tüm aile Cotswold'daki çiftlik evlerinde karantinaya girdi. Bütün bunlar olup bittikten aylar sonra antikor testi yaptırıp hala virüsü taşımadıklarından emin olduktan sonra Yunanistan ve İtalya tatiline çıktı.