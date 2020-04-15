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Haber GiriÅŸ: 15 Nisan 2020 - 15:30,

Size söz! Hepinize enerji vereceÄŸiz

Â Sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla takipÃ§ilerini gÃ¼lÃ¼mseten Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, karantina sÃ¼recinde de eÄŸlenceli videolarÄ±yla dikkat Ã§ekiyor.

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Burak Gacemer ile kendisiyle evlendikten sonra TÃ¼rkiye'ye yerleÅŸen BrezilyalÄ± model eÅŸi Larisa Gacemer, karantina gÃ¼nlerinde Ã§ektikleri videolarÄ±yla da takipÃ§ilerini gÃ¼lÃ¼msetiyor.Â 

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Daha Ã¶nceki bir paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Bu zor zamanlarda sÃ¶z veriyorum hep mutlu ve yÃ¼ksek enerji videolar sizinle paylaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diyen Larissa Gacemer bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ de tuttu.

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Morali yÃ¼ksek tutmanÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi iÃ§in de son derece faydalÄ± olduÄŸunu belirten Larissa Gacemer takipÃ§ilerine evde de bol bol spor yapmalarÄ±nÄ±, hareket etmelerini Ã¶nerdi.

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Gacemer bazÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda takipÃ§ilerini gÃ¼lÃ¼mseten espriler yapÄ±yor.

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BazÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda da saÄŸlÄ±klÄ± beslenmenin Ã¶nemini yine esprili bir biÃ§imde ifade ediyor.

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2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°stanbul'da baÅŸlayan aÅŸk Ã¶nce Brezilya'ya uzandÄ± sonra da tekrar Ä°zmir'e dÃ¶ndÃ¼. Ä°ÅŸte sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla da Ã§ok konuÅŸulan Burak ve Larissa Gacemer'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼.

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Larissa Gacemer, TÃ¼rkiye'den Ã§ok uzaklarda Brezilya'da doÄŸdu. Model olarak kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. Kader bir gÃ¼n onu bir Ã§ekim iÃ§in Ä°stanbul'a getirdi. Ä°ÅŸte o sÄ±rada eski bir basketbolcu olan ve modellik de yapan spor eÄŸitmeni Burak Gacemer ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

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Ã‡ekim bitince Larissa Gacemer Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼. Ama aklÄ± Burak'ta kalmÄ±ÅŸtÄ±. Sonra internet Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.

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Bu arada aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. Yine internet Ã¼zerinden konuÅŸtuklarÄ± sÄ±rada Larissa, Ã¶zlemine yenik dÃ¼ÅŸÃ¼p "TÃ¼rkiye'ye seni gÃ¶rmeye geliyorum" diye yazdÄ±.

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Tekrar bir araya geldi Ã§ift. Ä°stanbul'da buluÅŸtular ve bir haftanÄ±n sonunda "Biz evlenmeliyiz" diyerek nikah masasÄ±na oturdular.

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O dÃ¶nemde takvimler 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Ã‡ift evlendi ve hala mutlu evliliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

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Gacemer Ã§ifti, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mutluluklarÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle de paylaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte sosyal medyanÄ±n en eÄŸlenceli Ã§iftinin renkli hayatÄ±ndan kendi paylaÅŸtÄ±klarÄ± kareler.

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