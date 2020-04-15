Larissa Gacemer, TÃ¼rkiye'den Ã§ok uzaklarda Brezilya'da doÄŸdu. Model olarak kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. Kader bir gÃ¼n onu bir Ã§ekim iÃ§in Ä°stanbul'a getirdi. Ä°ÅŸte o sÄ±rada eski bir basketbolcu olan ve modellik de yapan spor eÄŸitmeni Burak Gacemer ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar.



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