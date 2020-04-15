BazÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda da saÄŸlÄ±klÄ± beslenmenin Ã¶nemini yine esprili bir biÃ§imde ifade ediyor.
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2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°stanbul'da baÅŸlayan aÅŸk Ã¶nce Brezilya'ya uzandÄ± sonra da tekrar Ä°zmir'e dÃ¶ndÃ¼. Ä°ÅŸte sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla da Ã§ok konuÅŸulan Burak ve Larissa Gacemer'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼.
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Larissa Gacemer, TÃ¼rkiye'den Ã§ok uzaklarda Brezilya'da doÄŸdu. Model olarak kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. Kader bir gÃ¼n onu bir Ã§ekim iÃ§in Ä°stanbul'a getirdi. Ä°ÅŸte o sÄ±rada eski bir basketbolcu olan ve modellik de yapan spor eÄŸitmeni Burak Gacemer ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar.
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Ã‡ekim bitince Larissa Gacemer Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼. Ama aklÄ± Burak'ta kalmÄ±ÅŸtÄ±. Sonra internet Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.
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Bu arada aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. Yine internet Ã¼zerinden konuÅŸtuklarÄ± sÄ±rada Larissa, Ã¶zlemine yenik dÃ¼ÅŸÃ¼p "TÃ¼rkiye'ye seni gÃ¶rmeye geliyorum" diye yazdÄ±.
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Tekrar bir araya geldi Ã§ift. Ä°stanbul'da buluÅŸtular ve bir haftanÄ±n sonunda "Biz evlenmeliyiz" diyerek nikah masasÄ±na oturdular.
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O dÃ¶nemde takvimler 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Ã‡ift evlendi ve hala mutlu evliliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.
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Gacemer Ã§ifti, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mutluluklarÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle de paylaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte sosyal medyanÄ±n en eÄŸlenceli Ã§iftinin renkli hayatÄ±ndan kendi paylaÅŸtÄ±klarÄ± kareler.