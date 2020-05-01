Sinemadan umutluyuz

Usta oyunculara 1 aydan fazladır devam eden karantina günlerini nasıl geçirdiklerini, neler yaptıklarını ve bu süreçten olumsuz etkilenen sinema sektörüne dair görüşlerini sorduk.
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Virüse yakalandım
Neşe Aksoy (57): “Türkiye’de salgın başladıktan sonra uzunca bir süre evden çıkmadım. Ancak nasıl olduğunu hâlâ anlamadığım bir şekilde COVID-19’a yakalandım. Sadece baş ağrısıyla gittiğim hastanede yapılan akciğer tomografisi sonucunda anlaşıldı. 6 gün yatıp tedavi oldum. 14 günlük karantina sürecimin ikinci gününde abimi kanserden kaybettim. Karantina günlerini en zor geçirenlerden biriyim. Son yaptırdığım iki testim negatif çıktı. Bu süreç ne zaman biter bilmiyorum ama bir süre daha devam edeceğimiz kesin. Sinema ve tiyatroların da uzun bir süre kapalı olması gerekiyor.”
3
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‘Evde çek’ diyorlar
Nuri Alço (68): “Dışarı çıkmıyorum. Bu süreçte 10 tane Yeşilçam Kafe açılışımla bir reklam filmim ertelendi. Evde eski filmleri seyrediyorum. Bazı firmalardan ‘Evde telefonla çekim yap’ teklifleri geliyor. Açıkçası sinemanın sinema olmaktan çıkmasından korkuyorum. İnşallah kısa sürede atlatırız bu süreci.”
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Lütfen dışarı çıkmayın
Anta Toros (72): “Yaştan dolayı dışarı çıkamıyorum. Evde bol bol dizi izliyor, kitap ve senaryo okuyorum. Bu süreç sinema, dizi ve tiyatroyu olumsuz etkiledi. Önümüzü görememek bizi üzüyor. Ama umutluyum, ülkemiz bu illetten kısa sürede arınacak.”
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Aydınlık günler gelsin
Devlet Devrim (76): “Yardımcım gelemediği için yemek ve temizliğimi kendim yapıyorum. Sinemanın nasıl toparlanacağını da düşünüp duruyorum ama umutluyum. Allah hepimize aydınlık günler nasip etsin.”
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Patlama olur
Meral Konrat (57): “Evde yaşlı anneme bakıyorum. Bol bol film ve dizi izliyorum. Sinema sektörü adına da umutluyum. Bundan sonraki dönemde sinemada büyük bir patlama olacak. İnsanlar evde yaratıcılıklarını geliştirdi çünkü.”