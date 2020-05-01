Sinemadan umutluyuz

Virüse yakalandım Neşe Aksoy (57): “Türkiye’de salgın başladıktan sonra uzunca bir süre evden çıkmadım. Ancak nasıl olduğunu hâlâ anlamadığım bir şekilde COVID-19’a yakalandım. Sadece baş ağrısıyla gittiğim hastanede yapılan akciğer tomografisi sonucunda anlaşıldı. 6 gün yatıp tedavi oldum. 14 günlük karantina sürecimin ikinci gününde abimi kanserden kaybettim. Karantina günlerini en zor geçirenlerden biriyim. Son yaptırdığım iki testim negatif çıktı. Bu süreç ne zaman biter bilmiyorum ama bir süre daha devam edeceğimiz kesin. Sinema ve tiyatroların da uzun bir süre kapalı olması gerekiyor.”