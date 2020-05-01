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Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 07:32,

Sinemadan umutluyuz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte Yeşilçam yıldızları da evlerine kapandı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Usta oyunculara 1 aydan fazladır devam eden karantina günlerini nasıl geçirdiklerini, neler yaptıklarını ve bu süreçten olumsuz etkilenen sinema sektörüne dair görüşlerini sorduk.

2Virüse yakalandım
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Virüse yakalandım

Neşe Aksoy (57): “Türkiye’de salgın başladıktan sonra uzunca bir süre evden çıkmadım. Ancak nasıl olduğunu hâlâ anlamadığım bir şekilde COVID-19’a yakalandım. Sadece baş ağrısıyla gittiğim hastanede yapılan akciğer tomografisi sonucunda anlaşıldı. 6 gün yatıp tedavi oldum. 14 günlük karantina sürecimin ikinci gününde abimi kanserden kaybettim. Karantina günlerini en zor geçirenlerden biriyim. Son yaptırdığım iki testim negatif çıktı. Bu süreç ne zaman biter bilmiyorum ama bir süre daha devam edeceğimiz kesin. Sinema ve tiyatroların da uzun bir süre kapalı olması gerekiyor.”

3‘Evde çek’ diyorlar
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‘Evde çek’ diyorlar

Nuri Alço (68): “Dışarı çıkmıyorum. Bu süreçte 10 tane Yeşilçam Kafe açılışımla bir reklam filmim ertelendi. Evde eski filmleri seyrediyorum. Bazı firmalardan ‘Evde telefonla çekim yap’ teklifleri geliyor. Açıkçası sinemanın sinema olmaktan çıkmasından korkuyorum. İnşallah kısa sürede atlatırız bu süreci.”

4Lütfen dışarı çıkmayın
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Lütfen dışarı çıkmayın

Anta Toros (72): “Yaştan dolayı dışarı çıkamıyorum. Evde bol bol dizi izliyor, kitap ve senaryo okuyorum. Bu süreç sinema, dizi ve tiyatroyu olumsuz etkiledi. Önümüzü görememek bizi üzüyor. Ama umutluyum, ülkemiz bu illetten kısa sürede arınacak.”

5Aydınlık günler gelsin
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Aydınlık günler gelsin

Devlet Devrim (76): “Yardımcım gelemediği için yemek ve temizliğimi kendim yapıyorum. Sinemanın nasıl toparlanacağını da düşünüp duruyorum ama umutluyum. Allah hepimize aydınlık günler nasip etsin.”

6Patlama olur
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Patlama olur

Meral Konrat (57): “Evde yaşlı anneme bakıyorum. Bol bol film ve dizi izliyorum. Sinema sektörü adına da umutluyum. Bundan sonraki dönemde sinemada büyük bir patlama olacak. İnsanlar evde yaratıcılıklarını geliştirdi çünkü.”

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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