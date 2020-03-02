Sinema efsanesinin evine sahip olmak için 10 milyon saydı
Amerikalı oyuncu, yapımcı, yazar ve yönetmen Mindy Kaling, bir zamanlar sinemanın ve müzik dünyasının efsanesi Frank Sinatra'nın sahip olduğu Malibu'daki kumsal evini emlak yatırımları arasına kattı. 40 yaşındaki Kaling, Sinatra'nın evini 9.55 milyon dolara satına aldı. Bu, aslında ev için istenen satış fiyatından biraz daha indirimli. Ev yaklaşık 13 milyon dolara satışa çıkarılmıştı.
BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Mindy Kaling'in satın aldığı evde bir zamanlar Frank Sinatra ile eşi Barbara yaşıyordu. İki katlı ve okyanus manzaralı bu evin 7 yatak odası ve 9 tane de banyosu bulunuyor. Evin tasarımında ise mimar Ted Grensbach'ın imzası var.
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Evin giriş katındaki oturma odası açık plan. Bir geniş mutfak alanı ve yaşam alanı yan yana bulunuyor. Oturma bölümünde de büyük bir şömine yer alıyor.
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Mindy Kaling'in satın aldığı evin katları arasındaki ulaşım asansörle sağlanıyor. Evin ana oturma odası ikinci katta. Kitap rafları, yine büyük bir şömine bu odada bulunanlar arasında. Oturma odasının okyanus manzaralı geniş bir de terası var.
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Bir zamanlar Sinatra'nın yaşadığı bu mülkün kendine ait bir buhar odası ve kuaför salonu da bulunuyor. Mülkün geniş bahçesi de dikkat çeken özelliklerinden. Büyük bir yüzme havuzu, spa, özel yürüyüş yolu bulunan dekore edilmiş bahçe de mülkü dikkat çekici hale getiriyor.
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Frank ve Barbara Sinatra bu mülkü 1990'larda, efsane yıldızın ölümünden kısa bir süre önce satın aldı. Aslında burada daha önceden yapılmış olan evi yıktırıp istekleri doğrultusunda kendilerine özgü bir ev yaptırdı.
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Frank Sinatra'nın 1998'deki ölümünün ardından eşi Barbara bu evi kullandı. 2017 yılında Barbara Sinatra da ölünce ev aylığı 110 bin dolardan kiraya verilmeye başlandı.
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Sinatra'nın evini satın alan Mandy Kaling, yaptığı emlak yatırımlarıyla tanınıyor. Ünlü yıldızın Hancock Park'ta bir evi, Los Angeles'ta iki ayrı mülkü daha bulunuyor. Hollywood Hills'te sahip olduğu evini 2017'de 1.61 milyona satmıştı. Beverly Hills'teki evini de iki yıl önce 1. 9 milyon dolara elden çıkardı.
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Mindy Kaling'in evini satın aldığı Frank Sinatra ise Hollywood'un altın yıllarına damgasını vuran yıldızlardan biri. İtalyan asıllı bir ailenin oğlu olan Sinatra'nın gerçek adı Francis Albert Sinatra. 1931 yılında izlediği Bill Cosby'den etkilenince gösteri dünyasına girmeye karar verdi. Anne ve babasının izniyle okuldan ayrılıp müzik kariyerine adım attı.
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Kendi kurduğu Hoboken Four adlı grupla amatör bir yarışmada birinci oldu. İki yıl sonra bu grupla söylediği From the Bottom of My Heart ile ilk plağını yaptı. Dönemin trompet ustası Harry James'in dikkatini çekince onun grubuna katıldı.
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Sinemadaki ilk önemli rolünü Higher and Higher adlı filmde üstlendi. 1940'larda müzikal filmlerde rol aldı. 1953 yılında hiç şarkı söylemeden oynadığı From Here To Eternity (İnsanlar Yaşadıkça) filmindeki performansıyla yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını aldı.
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Frank Sinatra, 1998 yılında 83 yaşında hayata veda ettiğinde 9 Grammy, bir Oscar, 60 film ve sayısız şarkı ve albüm bıraktı geride.