Sinem Ünsal: Başlarda çok zorlandım

İşte Sinem Ünsal’ın öne çıkan sözleri; -Alışageldiğimizin dışında bir süreç yaşıyoruz. Evdeyiz, evden çıkmıyoruz. Bir aydır dışarı çıkmıyorum. Setimiz ara verdiğinden beri evdeyim. Hiç bu kadar evde kalmamıştım.



- Mutfakta da evde kaldım. Ben bayağı evde kaldım (gülüyor) Çok denedim yemek yapmayı… Atıştırmalık bir şeyler yapmayı çok seviyordum. Sanırım yoğun çalışma temposundan dolayı mutfağın önünden bile geçmiyordum. Hep hazır şeyler tüketiyordum. Pratiğimi kaybetmişim fakat karantina sonunda güzel şeyler çıkacak ortaya… Herkes sosyal medya hesaplarında yaptıkları yemeği paylaşıyor. Ben de çok özendim. Kek yaptım ama yandı. Paylaştım onu da zaten… (gülüyor)