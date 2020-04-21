Sinem Ünsal: Başlarda çok zorlandım
Oyunculuk performansıyla geniş kitlelere adını duyuran Sinem Ünsal hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na konuştu. Bir aydır dışarı çıkmadığını söyleyen güzel oyuncu, hiç bu kadar evde kalmadığını söyleyerek bir itirafta bulundu. Evde kaldığı süre boyunca yemek yapmayı çok denediğini ama mutfakta da evde kaldığını söyleyen Sinem Ünsal, “Sanırım yoğun çalışma temposundan dolayı mutfağın önünden bile geçmiyordum” dedi.
Oyuncu Taner Ölmez ile çok iyi bir uyum yakaladıklarını söyleyen Sinem Ünsal, “Taner Ölmez ile ilk defa çalıştık. İnsan olarak da çok sevdim. Çok şanslı hissediyorum kendimi… O kadar işimi kolaylaştıran bir partner ki...” açıklamasında bulundu.
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