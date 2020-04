Sinem Ünsal: Başlarda çok zorlandım

'Sinem’den çok Nazlı olarak var oldum' -Ömrümüzün çoğu sette geçiyor. Bu sezon ben Sinem’den çok Nazlı olarak var oldum.



- Mucize Doktor’da her oyuncu işini ve karakterini seven bir şekilde sete geliyor. Bu durum ortaya çıkan projeyi güzelleştiriyor. Sete girdiğimizde her an o karakterleri yaşatmaya çalışıyoruz.