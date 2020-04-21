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Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 15:07,

Sinem Ünsal: Başlarda çok zorlandım

Oyunculuk performansıyla geniş kitlelere adını duyuran Sinem Ünsal hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na konuştu. Bir aydır dışarı çıkmadığını söyleyen güzel oyuncu, hiç bu kadar evde kalmadığını söyleyerek bir itirafta bulundu. Evde kaldığı süre boyunca yemek yapmayı çok denediğini ama mutfakta da evde kaldığını söyleyen Sinem Ünsal, “Sanırım yoğun çalışma temposundan dolayı mutfağın önünden bile geçmiyordum” dedi.

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Oyuncu Taner Ölmez ile çok iyi bir uyum yakaladıklarını söyleyen Sinem Ünsal, “Taner Ölmez ile ilk defa çalıştık. İnsan olarak da çok sevdim. Çok şanslı hissediyorum kendimi… O kadar işimi kolaylaştıran bir partner ki...” açıklamasında bulundu.

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İşte Sinem Ünsal’ın öne çıkan sözleri;

-Alışageldiğimizin dışında bir süreç yaşıyoruz. Evdeyiz, evden çıkmıyoruz. Bir aydır dışarı çıkmıyorum. Setimiz ara verdiğinden beri evdeyim. Hiç bu kadar evde kalmamıştım.

- Mutfakta da evde kaldım. Ben bayağı evde kaldım (gülüyor) Çok denedim yemek yapmayı… Atıştırmalık bir şeyler yapmayı çok seviyordum. Sanırım yoğun çalışma temposundan dolayı mutfağın önünden bile geçmiyordum. Hep hazır şeyler tüketiyordum. Pratiğimi kaybetmişim fakat karantina sonunda güzel şeyler çıkacak ortaya… Herkes sosyal medya hesaplarında yaptıkları yemeği paylaşıyor. Ben de çok özendim. Kek yaptım ama yandı. Paylaştım onu da zaten… (gülüyor)

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- Nazlı’yı canlandırırken de hep doktorculuk oynamanın bile çok zor olduğunu aslında bu görevi yapmanın ne kadar zor olabileceğini düşünüyordum. Saatlerce süren ameliyat sahnesi çektiğimizde de çok şaşırıyorduk. O konsantrasyonla o kadar saat ameliyat yapabilmek inanılmaz bir iş ve aşk… Doktorlara saygım çok yüksek… Oyunculuk değil de doktorluğu seçmiş olsaydım bugünün şartlarında mesleğimin gereğini yapan biri olurdum ben de…

4Sinem’den çok Nazlı olarak var oldum

'Sinem’den çok Nazlı olarak var oldum'

-Ömrümüzün çoğu sette geçiyor. Bu sezon ben Sinem’den çok Nazlı olarak var oldum.

- Mucize Doktor’da her oyuncu işini ve karakterini seven bir şekilde sete geliyor. Bu durum ortaya çıkan projeyi güzelleştiriyor. Sete girdiğimizde her an o karakterleri yaşatmaya çalışıyoruz.

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- Nazlı’yı oynarken başlarda çok zorlanıyordum. Henüz seyirciden bir reaksiyon almamıştık. İnanılmaz hassas bir konu işliyoruz. Kimseyi kırmamak istiyoruz. Bunun gerginliği ile başlamıştı aslında… Otizmli birey ile en fazla ilişkisi olan karakteri canlandırıyorum. Dolayısıyla ailesinde otizmli birey olan beni de çok mercek altına alacak. Bunun da farkındaydım. Ali’ye yaklaşırken Nazlı’nın çok dikkatli olması gerekiyordu. Sahne bazında değil de karaktere alışmak biraz zorlamıştı.

6‘Taner Ölmezden çok şey öğreniyorum’

‘Taner Ölmez'den çok şey öğreniyorum’

- Taner Ölmez ile ilk defa çalıştık. İnsan olarak da çok sevdim. Çok şanslı hissediyorum kendimi… O kadar işimi kolaylaştıran bir partner ki… Ondan çok şey öğreniyorum.

- Beğendiğim her film için “ben bu filmde olmalıyım” derim.

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- Sosyal medyada oturduğu yerden her şeyi söyleyebileceğini zanneden bir kesim var. Bu hayatımızın her alanında vardı. Artık çok daha fazla görüyoruz. Yeni yeni tanınıyor olmama rağmen bu duruma alıştım. Zaten karakterlerden yola çıkarak bizleri takip ettikleri için oynadığım karakterler genelde sevinen karakterler olduğu için bu anlamda çok sıkıntı yaşamadım.

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