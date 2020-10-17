Sinan Özen kimdir, kızının hastalığı ne?

Sinan Özen ve Burcu Kartal çifti kızlarının hastalığı nedeniyle zor günler geçiyor. 8 aylık olan kızının 7. Kez ameliyata gireceği anları sosyal medyadan paylaşan Sinan Özen, takipçilerinden dua istedi. Paylaşım ardından Sinan Özen’in hayatına dair bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Sinan Özen kimdir, eşi kim, kızının hastalığı ne?
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Sinan Özen 1 Mart 1964'te Türkiye'nin Rize, Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu İstanbul'da bitirdikten sonra eğitimine Rize Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümünde devam etti. Müziğe olan tutkusu yüzünden mesleğini bırakarak müzik dünyasına atılmaya karar verdi. 1981 yılında ses yarışmasına katıldı. Fakat yarışmayı kazanmasına rağmen, hiçbir teklif almadı. Müzisyen arkadaşının vesilesiyle tanıştığı konservatuvar hocası Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri, bestekâr İrfan Özbakır'dan ud ve nota solfej dersleri aldı. 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başladı.
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1989-2016 yılları arası biri Türk Sanat Müziği albümü olmak üzere 17 albüm, 5 Tekli çalışmasını piyasaya sürdü. Son teklisi Sevişmeliyiz’e klip çekti. Klip Acara Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan Batum kentinde çekildi. Sinan Özen 2016 yılında hayranı olan Burcu Kartal ile nikah masasına oturdu.
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Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.
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Daha önce kızı Neva'nın defalarca ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, şu açıklamayı yapmıştı:
"Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen; dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. "Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum."