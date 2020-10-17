Sinan Özen kimdir, kızının hastalığı ne?

Daha önce kızı Neva'nın defalarca ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, şu açıklamayı yapmıştı:



"Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen; dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. "Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum."