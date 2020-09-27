Sinan Çetin’in o lafı çok utandırdı! Sarp Apak, Caner Özyurtlu, Hadise, Çağatay Ulusoy...Magazin turu

İkili, 2006 yılında Sinan Çetin’in yönettiği bir reklam filminde rol aldıklarını söyledi. Özyurtlu reklam filmi sırasında başından geçen bir olayı şöyle anlattı: “Sinan Çetin çekimler sırasında hangi okuldan mezun olduğumu sormuştu. Ben de ‘İstanbul Devlet Konservatuvarı’ndan’ demiştim. Ardından ‘Bir daha hatırlatın oradan mezun olan kimseyle çalışmayalım’ dedi. Çok utanmış ve mutsuz olmuştum. Şu an komik geliyor ama o laf çok koymuştu.”