Sinan Çetin’in o lafı çok utandırdı! Sarp Apak, Caner Özyurtlu, Hadise, Çağatay Ulusoy...Magazin turu
ÜNLÜ oyuncu Sarp Apak, Caner Özyurtlu’nun YouTube kanalında yayınlanan “Loş Sohbet” isimli programına konuk oldu.
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İkili, 2006 yılında Sinan Çetin’in yönettiği bir reklam filminde rol aldıklarını söyledi. Özyurtlu reklam filmi sırasında başından geçen bir olayı şöyle anlattı: “Sinan Çetin çekimler sırasında hangi okuldan mezun olduğumu sormuştu. Ben de ‘İstanbul Devlet Konservatuvarı’ndan’ demiştim. Ardından ‘Bir daha hatırlatın oradan mezun olan kimseyle çalışmayalım’ dedi. Çok utanmış ve mutsuz olmuştum. Şu an komik geliyor ama o laf çok koymuştu.”
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Sarp Apak ve Caner Özyurtlu 2006 yılında Sinan Çetin’in yönetmenliğini üstlendiği bir reklam filminde rol aldı.
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Ahşap tekne 2023’te hazır olacak
Yaz aylarını lüks teknesinde geçiren Çağatay Ulusoy, yeni bir tekne siparişi verdi. ◊ Deniz tutkunu oyuncunun siparişi üzerine Marmaris’te yapımına başlanan yarı ahşap teknenin el yapımı olduğundan tamamlanması ve işçiliği hayli zaman alacak. Siparişi alan firma, tekneyi Ulusoy’a 2023 yılında teslim edecek. Firmanın daha önce dünyaca ünlü yıldızlar Anthony Hopkins, Naomi Campbell ve Kevin Costner için de aynı tekneden ürettiği öğrenildi.
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İngilizce albüm hazırlığında
Dünyaya açılmayı hedefleyen Hadise, 3 yıl sonra yayınlayacağı İngilizce şarkılarını yazmaya başladı. Ünlü popçu, pandemi süreci sona erdikten sonra Amerika’ya gidecek, Madonna, Rihanna, Beyonce gibi dünyaca ünlü isimlerin ekipleriyle iletişime geçecek.
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“Sinan Şoray kanunları" geçerli mi
BURCU Kıratlı dünyaca ünlü bir markayla işbirliği yaptığını açıkladı. Vadistanbul’da objektife takılan ünlü oyuncu, bir makyaj firmasının dünya çapında marka yüzü olduğunu dile getirdi. Sene ortasında sürpriz bir diziyle ekranlara da dönüş yapacağını söyleyen Kıratlı’ya sevgilisi Sinan Akçıl’ın “Sinan Şoray kanunlarım var. Öpüşemez” açıklaması hatırlatıldı. Oyuncu, “Hâlâ o konuda anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. İkimiz de profesyonel insanlarız, birbirimizin işine saygı duyuyoruz” dedi.
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Doğum günümüz umut olsun
ÜNLÜ oyuncular Müjde Uzman ve Yusuf Çim, ortak doğum günlerini iyiliğe adadı. Her ikisi de 26 Eylül’de doğan oyuncular, kanser hastası çocuklara yaşam umudu verebilmek için Türk Kanser Derneği ile işbirliği yaptı. Uzman ve Çim, ‘İyilik Paylaş’ adlı sosyal bağış platformu üzerinden Türk Kanser Derneği yararına kampanya başlattı. İki ünlü yıldız, yakınlarına ve sevenlerine doğum günlerinde hediye değil, kanserli çocuklar yararına bağış istediklerini duyurdu.
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Engelsiz Yaşam’a destek gecesi
ENGELSİZ Yaşam Vakfı, Silivri’de engelli bireylere destek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, Hilal-i Ahmer madalyası ile bir mücevher açık artırmayla satışa sunuldu. Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan ise açık artırmadan elde edilen gelirle engelli bireylere destek olduklarını, ortopedi cihazları ve bazı ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti. Etkinlikte, yardım gecesinin düzenlenmesine katkı sunanlara plaket takdim edildi.