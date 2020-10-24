Sinan Akçıl: Sevdiğim tek kadın Burcu Kıratlı

“Bir süreç vardı ve o süreç artık tatlıya bağlandı. Benim sevdiğim tek kadın var, o da Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez. Burada önemli olan her zaman Burcu’dur benim için. Burcu’yu hiçbir Allah’ın kulu üzemez, buna izin vermem.”