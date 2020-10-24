Sinan Akçıl: Sevdiğim tek kadın Burcu Kıratlı

Çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler’de halı saha maçı yaparken görüntülendi. Maç sonrası muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, kendisini futbol efsanesi Cristiano Ronaldo’ya benzetti: “Futbolcu olsam Ronaldo olurdum kesin. Artık yeşil sahalara döndüm. Herkesi sahalara beklerim.”
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ONU ÜZMELERİNE İZİN VERMEM
Görüştüğü Nez isimli diyetisyen hamile kaldığı için Burcu Kıratlı’yla inişli çıkışlı ilişkisini noktaladığı konuşulan Sinan Akçıl, konuyla ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi:
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“Bir süreç vardı ve o süreç artık tatlıya bağlandı. Benim sevdiğim tek kadın var, o da Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez. Burada önemli olan her zaman Burcu’dur benim için. Burcu’yu hiçbir Allah’ın kulu üzemez, buna izin vermem.”
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Burcu Kıratlı sosyal medyada yaptığı açıklamada “Bir gün bu ilişki bitecekse nedeni kaderdir ama asla üçüncü kişiler değildir” demişti.
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Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülenmiş, ayrılık haberleri için “Düşünme aşamasındayız. Evlerimizi ayırdık ama bu konu hakkında yorum yapamam” demişti.