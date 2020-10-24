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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Ekim 2020 - 08:09 | 

Sinan Akçıl: Sevdiğim tek kadın Burcu Kıratlı

Nez isimli diyetisyeni hamile bıraktığı için Burcu Kıratlı’yla ilişkisini noktaladığı konuşulan Sinan Akçıl, “Benim sevdiğim tek kadın Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez” dedi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1FUTBOLCU OLSAM RONALDO OLURDUM
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FUTBOLCU OLSAM RONALDO OLURDUM

Çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler’de halı saha maçı yaparken görüntülendi. Maç sonrası muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, kendisini futbol efsanesi Cristiano Ronaldo’ya benzetti: “Futbolcu olsam Ronaldo olurdum kesin. Artık yeşil sahalara döndüm. Herkesi sahalara beklerim.”

2ONU ÜZMELERİNE İZİN VERMEM
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ONU ÜZMELERİNE İZİN VERMEM

Görüştüğü Nez isimli diyetisyen hamile kaldığı için Burcu Kıratlı’yla inişli çıkışlı ilişkisini noktaladığı konuşulan Sinan Akçıl, konuyla ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi:

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“Bir süreç vardı ve o süreç artık tatlıya bağlandı. Benim sevdiğim tek kadın var, o da Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez. Burada önemli olan her zaman Burcu’dur benim için. Burcu’yu hiçbir Allah’ın kulu üzemez, buna izin vermem.”

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Burcu Kıratlı sosyal medyada yaptığı açıklamada “Bir gün bu ilişki bitecekse nedeni kaderdir ama asla üçüncü kişiler değildir” demişti.

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Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülenmiş, ayrılık haberleri için “Düşünme aşamasındayız. Evlerimizi ayırdık ama bu konu hakkında yorum yapamam” demişti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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