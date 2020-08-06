Sıfır makyaj Melisa!
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Yaz tatilini bitirip 'Atiye' dizisi için setlere dönen Melisa Şenolsun, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Şenolsun fotoğrafın altına "He canım.. Kesin yaşanmıştır bu olay.” notunu düştü.
Yeni sezonda “Seni Çok Bekleyeceğim” adlı dizide rol alması beklenen Burcu Özberk, tekne tatili yapıyor. Oyuncu, makyajsız çektiği tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.
Eda Ece, tatilden mutsuz döndüğü yönünden çıkan haberlere de yanıt verdi:
"Mutsuzluğum şahsi meselelerle alakalı değildir. Ülkede bu kadar olay olurken üzülmemem mümkün değildir. Kadın, çocuk ve ağaçların hepsini yanıma alıp başka bir gezegene kaçabilirim. Malesef şimdilik evde oturuyorum, evimde olmayı çok severim. "
Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile tanınan Sedef Şahin, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Şahin fotoğrafın altına "O zaman mutlu haftalar... Makyaj yok, filtre yok, beğenen böyle beğensin!" notunu düştü.
Zaman zaman estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkan Gülşen, 'dudaklarımda müdahale yok' dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 4 aydır Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşayan Seda Sayan yıllara meydan okuyor... Güzel sanatçının sosyal medyada fotoğrafları en çok beğenilenler ve konuşulanlar arasında girince Sayan'da, güzellik sırrını açıkladı. Pilates ve yüz yogası yapıyorum.
Turizm elçisi olacak...
Tüm yazı Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören 'de geçirecek ve tüm konserlerine buradan gidecek olan Seda Sayan "Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki; çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım. Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım" dedi.,
Seda Bakan makyajsız, filtresiz, fotoşopsuz bir fotoğrafını paylaştı. Yüzünde yalnızca güneş koruyucu vardı. Takipçileri "Anne olduktan sonra daha bir güzelleştiniz" diye yazdı.
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