Sıfır makyaj Ebru!

Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
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'O Ses Türkiye' ile ekranlara dönmeye hazırlanan şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından takipçileriyle makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.
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Paylaşımına "Bazen..." notunu düşen bir çocuk annesi ünlü ismin fotoğrafına; takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.
Bazı takipçileri de 'her halinizle güzelsiniz' şeklinde yorumda bulundu.
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Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
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Sıfır makyaj Eda Ece!
Bayram tatilini Ege’de geçiren Eda Ece, sosyal medya sayfasından makyajsız bir karesini paylaştı.
Yasak Elma dizisinde rol alan Eda Ece dizinin sezon final yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Önce rol arkadaşlarıyla Ege turu yapan Ece daha sonra Amerika'ya gitti. Amerika'yı yeniden keşfeden Ece geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü.
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Bayram tatilini Ege kıyılarından geçiren Eda Ece makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 31 yaşındaki Ece'nin gönderisi 258 bin beğeni aldı.
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Doğal Alina
Oyuncu Alina Boz, sevgilisi Mithat Can Özer ve arkadaş grubu ile tatile çıktı. Boz, Erkan Avcı'nın çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Genç oyuncunun doğal haline beğeni yağdı.
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Acun Ilıcalı, dün Cansu Dere ile İbrahim Büyükak'ın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşını ağırladı.
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Ilıcalı, Dere ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Cansu Dere'nin makyajsız hali dikkat çekti. Makyaj yapmaktan hoşlanmayan Cansu Dere daha önce "genlerime teşekkür borçluyum" demişti.
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Sıfır makyaj modasına Bensu Soral da uydu. Ünlü oyuncu köpeğiyle oyun oynarken çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.
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Geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla 2 yıllık eşinden boşanan Merve Dizdar, arkadaşlarıyla tatile çıktı.
Dizdar, rol arkadaşı Ezgi Mola ile bu karesini Instagram'da paylaştı.
Ünlü oyuncunun sıfır makyaj hali dikkat çekti.
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Dünyaca ünlü Alman fotoğrafçı Paul Zimmer, Meryem Uzerli’yi en doğal haliyle fotoğrafladı.
Zimmer, Hollywood yıldızları ve Avrupa’nın en önemli oyuncularının fotoğraflarını doğal ışıkla çekmesiyle tanınıyor. Ünlü fotoğrafçı, Meryem Uzerli’yle Almanya’nın Berlin şehrinde bir portre çekimi gerçekleştirdi.
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35 dereceyi bulan yaz sıcağında yaklaşık 2 saat süren çekimde ünlü oyuncu, sıfır makyaj ve siyah askılı sade bir elbiseyle objektif karşısına geçti. Zimmer, yoğun iş temposunun arasında Uzerli’yi en doğal haliyle fotoğraflamak istediğinden özel bir zaman yarattığını söyledi.
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Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor... Enver, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Uzun zamandır tatilde olan Aslı Enver paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu rüzgarlı havada denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. Sıfır makyaj poz veren Enver fotoğrafın altına “Haziran olduğuna emin miyiz?” yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu.
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Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından makyajsız pozlarını paylaştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yollarını ayıran oyuncu Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz’la bir küs bir barışık devam eden ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya, tatilin keyfini çıkarıyor. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sarıkaya, son olarak makyajsız fotoğraflarıyla dikkat çekti.
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Sarıkaya'nın makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'ayrılık yaramış, Serenay kendini buldu' yorumları yapıldı. Sarıkaya'nın paylaşımı 400 binden fazla beğeni aldı.
Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafında filtre dahil kullanmayan Ferah'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya 'Ruhunun, kalbinin güzelliği var bu resimde.. bayıldım..' yorumunu yaptı.
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ARADA UNUTTUKLARIM VARDIR
Ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ’un paylaştığı fotoğraf olay oldu. Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Bir çok takipçisi Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı.
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Hemen cevap veren Pınar Altuğ " Rica etsem estetiklerimi bir yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazdı.
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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, YouTube kanalı için video çekti. Tekipçilerini anne ve babasıyla tanıştıran Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti. Videoda hazırlık sürecine de yer veren tescilli güzel "Farkettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi. Yenenler'in videosuna yorum yağdı.
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Hatice Şendil, uykudan uyanınca çektiği sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, modaya uydu. Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı..
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Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile tanınan Sedef Şahin, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Şahin fotoğrafın altına "O zaman mutlu haftalar... Makyaj yok, filtre yok, beğenen böyle beğensin!" notunu düştü.
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Ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj fotoğraf modasına popçu Gülşen de uydu... Ünlü şarkıcı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Zaman zaman estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkan Gülşen, 'dudaklarımda müdahale yok' dedi.
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Seda Bakan makyajsız, filtresiz, fotoşopsuz bir fotoğrafını paylaştı. Yüzünde yalnızca güneş koruyucu vardı. Takipçileri "Anne olduktan sonra daha bir güzelleştiniz" diye yazdı.
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2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren ve tüm vaktini çocuğuna ayıran Bakan "Leyla için koşturmaktan, uykusuz kalmaktan hiç şikayetçi değilim. Bu huzur ruhuma, cildime yansıdı" dedi.
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Ebru Cündübeyoğlu, cep telefonu uygulaması ile efekt verdiği fotoğrafını "Sakin ol champ efektli" notuyla Instagram'da paylaştı.
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Ünlüler arasında hızla yaygınlaşan 'sıfır makyaj' modasına oyuncu Sedef Avcı da uydu.
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Avcı, fotoğrafını "İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya,üzerinde yaşamaya değer.Ne olursa olsun... Sabahattin Ali" notu ile paylaştı.
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Karantina günlerini evinde ailesiyle geçiren Yasemin Özilhan, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Yasemin Özilhan'ın 'karantina kiti ile bakım zaman' notuyla paylaştığı fotoğraf yaklaşık 70 bin beğeni aldı.
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Oyuncu Ceyda Kasabalı, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Kasabalı fotoğrafın altına "Şapka takmayı çok özlemiştim. Sonra dedim ki 'evde niye takmıyorum ki?' Bak bak pırıltıya bak! Iq'ya bak" notunu düştü.
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Demet Akalın, kızı Hira’yla Instagram’ın canlı yayınında Survivor izledi. Okan Kurt ise başka odadan şarkıcıya bağlandı. Hira yayında annesiyle kendisine filtreler uyguladı. Akalın siyah beyaz yayın yapmasıyla ilgili “Makyajsız görünmek istemiyorum” açıklamasını yaptı.
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Karantina günlerinde ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj modasına oyuncu Demet Özdemir de uydu. Özdemir fotoğrafını "Güneşi gülüşüme nasıl sığdıramamışımdır' notu ile paylaştı.
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UYANIR UYANMAZ
Öykü Kareyel, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Uyanır uyanmaz fotoğraf çeken Öykü Karayel, fotoğrafın altına "Günaydın gençler" notunu düştü.
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Sosyal medyada makyajsız pozlarını paylaşan ünlüler kervanına Ebru Gündeş de katıldı. Ünlü şarkıcı"Kısa bir tatil arası" notuyla bu fotoğrafını paylaştı.
INSTAGRAM
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Takipçileri Gündeş'in bu pozuna beğeni ve yorum yağdırdı. Bir takipçisi "Senin o önüne düşen saçlarına kurban" mesajını yazarken bir diğeri "İçte ve dışta güzelsiniz. Günümü aydınlatıyorsunuz" notunu yazdı. br> INSTAGRAM
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Defne Samyeli, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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'REHAVET GÜNLERİ'
Samyeli, fotoğrafının altına "Atalet ve rehavet günleri" notunu düştü.
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Oyuncu Pınar Karaman da sıfır makyaj fotoğraf modasına uydu.
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Karaman, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
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57 yaşındaki Suden'in fotoğrafı beğeni topladı.
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Hazar Ergüçlü, sıfır makyaj halini 'gerçek' notuyla Instagram'da paylaştı.
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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, makyajsız pozunu Instagram'da paylaştı, olay oldu. Bir ayrıntı ise hayranlarını çok sevindirdi.
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38 yaşındaki iki çocuk annesi Büyüküstün'ün takipçileri, bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı. Birçok takipçisi, güzel oyuncunun saçlarını uzattığını fark etti ve bu duruma çok sevirdiğini gizlemedi. Takipçileri "eskisi gibi uzun saçlı ve çok güzel" yorumunu yaptı.
Büyüküstün'ün bir takipçisi de "Türkiye'nin estetiksiz, makyajsız en güzel kadını" diye görüş bildirdi.
Güzel oyuncunun bu pozu sadece 50 dakikada 60 bine yakın beğeni aldı.
INSTAGRAM
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Bensu Soral 'makyajsız fotoğraf' modasına uydu ve ev halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı...
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Soral fotoğrafa "Makyajsız, ojesiz, dağınık... Genelde böyleyim!" notunu düştü.
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Oyuncu Damla Yılmaz da makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına katıldı.
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Yılmaz, duş sonrası makyajsız fotoğrafını "Ve geri döndüm" notuyla paylaştı.
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Bir döneme damgasını vuran, şimdilerde de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü dansçının bu esprili paylaşımı çok konuşuldu.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Hayatının çeşitli kesitlerini Instagram'daki 71 bini aşkın takipçisiyle paylaşan Burçin Orhon'un, eşi Süheyl Uygur tarafından çekilen bu pozları olay oldu. Orhon, kendi sayfasından paylaştığı bu pozları hakkında şu mesajı yazdı: " Süheyl beni yakaladı ev saçımla. Bana şantaj yaptı birde üstelik. Neymiş efendim mahvedecekmiş beni, karizmamı yerle bir edecekmiş. Hahahhaha. Ben kendimi afişe ettim. Ona birşey kalmadı. Hah. Bu da komik ev halim. Küçük saçlar ancak bu modelle zapt edilebiliyor. Napalım. Hıh. 'Şakadır. Süheyl abimiz yapmaz öle şey diye döktürmeyin allasen)
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Orhon'un bu esprili paylaşımlarına hem beğeni hem de yorum yağdı.