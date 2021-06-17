Sıfır makyaj Aslı!

Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
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Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor... Enver, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Uzun zamandır tatilde olan Aslı Enver paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu rüzgarlı havada denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. Sıfır makyaj poz veren Enver fotoğrafın altına “Haziran olduğuna emin miyiz?” yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu.
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Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
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“Sadakatsiz” dizisinin ‘Derin’i Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğrafçı David Bellemere’ye çok özel pozlar verdi. Doğal ışık kullanmasıyla tanınan fotoğrafçı, Sezen’in de çekimlerde sıfır makyaj olmasını tercih etti.
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Kanal D’nin sevilen yapımı “Sadakatsiz”de ‘Derin’ karakterini canlandıran Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere’e çok özel pozlar verdi. İstanbul Boğazı’ndaki bir yalıda gerçekleşen çekimler, yaklaşık 12 saat sürdü.
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Bellemere, doğal gün ışığı kullanılmayı tercih ederken Melis Sezen’in de neredeyse makyajsız olmasını istedi. Başarılı fotoğraf sanatçısı çekimlerde, genç oyuncu ve İstanbul’un doğal güzelliğini harmanladığını belirtti. Melis Sezen’in yer aldığı fotoğraflar, çok yakında Fransız dergi Magnifick’te yayınlanacak.
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Hollywood’un tercihi
Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere, Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid, Barbara Palvin gibi önemli Hollywood yıldızlarıyla çalışıyor. Doğal ışık, renk ve kompozisyon kullanımıyla ünlenen fotoğrafçı çalışmalarında, mükemmel dengeye dikkat çekiyor. Sanatçı, İstanbul’da olduğu sürede başka moda çekimlerine de imza attı.(Sinem VURAL)
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Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından makyajsız pozlarını paylaştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yollarını ayıran oyuncu Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz’la bir küs bir barışık devam eden ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya, tatilin keyfini çıkarıyor. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sarıkaya, son olarak makyajsız fotoğraflarıyla dikkat çekti.
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Sarıkaya'nın makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'ayrılık yaramış, Serenay kendini buldu' yorumları yapıldı. Sarıkaya'nın paylaşımı 400 binden fazla beğeni aldı.
Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafında filtre dahil kullanmayan Ferah'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya 'Ruhunun, kalbinin güzelliği var bu resimde.. bayıldım..' yorumunu yaptı.
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ARADA UNUTTUKLARIM VARDIR
Ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ’un paylaştığı fotoğraf olay oldu. Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Bir çok takipçisi Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı.
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Hemen cevap veren Pınar Altuğ " Rica etsem estetiklerimi bir yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazdı.
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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, YouTube kanalı için video çekti. Tekipçilerini anne ve babasıyla tanıştıran Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti. Videoda hazırlık sürecine de yer veren tescilli güzel "Farkettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi. Yenenler'in videosuna yorum yağdı.
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Hatice Şendil, uykudan uyanınca çektiği sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, modaya uydu. Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı..
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Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile tanınan Sedef Şahin, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Şahin fotoğrafın altına "O zaman mutlu haftalar... Makyaj yok, filtre yok, beğenen böyle beğensin!" notunu düştü.
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Ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj fotoğraf modasına popçu Gülşen de uydu... Ünlü şarkıcı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Zaman zaman estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkan Gülşen, 'dudaklarımda müdahale yok' dedi.
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Seda Bakan makyajsız, filtresiz, fotoşopsuz bir fotoğrafını paylaştı. Yüzünde yalnızca güneş koruyucu vardı. Takipçileri "Anne olduktan sonra daha bir güzelleştiniz" diye yazdı.
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2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren ve tüm vaktini çocuğuna ayıran Bakan "Leyla için koşturmaktan, uykusuz kalmaktan hiç şikayetçi değilim. Bu huzur ruhuma, cildime yansıdı" dedi.
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Ebru Cündübeyoğlu, cep telefonu uygulaması ile efekt verdiği fotoğrafını "Sakin ol champ efektli" notuyla Instagram'da paylaştı.
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Ünlüler arasında hızla yaygınlaşan 'sıfır makyaj' modasına oyuncu Sedef Avcı da uydu.
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Avcı, fotoğrafını "İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya,üzerinde yaşamaya değer.Ne olursa olsun... Sabahattin Ali" notu ile paylaştı.
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Karantina günlerini evinde ailesiyle geçiren Yasemin Özilhan, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Yasemin Özilhan'ın 'karantina kiti ile bakım zaman' notuyla paylaştığı fotoğraf yaklaşık 70 bin beğeni aldı.
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Oyuncu Ceyda Kasabalı, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Kasabalı fotoğrafın altına "Şapka takmayı çok özlemiştim. Sonra dedim ki 'evde niye takmıyorum ki?' Bak bak pırıltıya bak! Iq'ya bak" notunu düştü.
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Demet Akalın, kızı Hira’yla Instagram’ın canlı yayınında Survivor izledi. Okan Kurt ise başka odadan şarkıcıya bağlandı. Hira yayında annesiyle kendisine filtreler uyguladı. Akalın siyah beyaz yayın yapmasıyla ilgili “Makyajsız görünmek istemiyorum” açıklamasını yaptı.
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Karantina günlerinde ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj modasına oyuncu Demet Özdemir de uydu. Özdemir fotoğrafını "Güneşi gülüşüme nasıl sığdıramamışımdır' notu ile paylaştı.
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UYANIR UYANMAZ
Öykü Kareyel, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Uyanır uyanmaz fotoğraf çeken Öykü Karayel, fotoğrafın altına "Günaydın gençler" notunu düştü.
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Sosyal medyada makyajsız pozlarını paylaşan ünlüler kervanına Ebru Gündeş de katıldı. Ünlü şarkıcı"Kısa bir tatil arası" notuyla bu fotoğrafını paylaştı.
INSTAGRAM
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Takipçileri Gündeş'in bu pozuna beğeni ve yorum yağdırdı. Bir takipçisi "Senin o önüne düşen saçlarına kurban" mesajını yazarken bir diğeri "İçte ve dışta güzelsiniz. Günümü aydınlatıyorsunuz" notunu yazdı. br> INSTAGRAM
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Defne Samyeli, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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'REHAVET GÜNLERİ'
Samyeli, fotoğrafının altına "Atalet ve rehavet günleri" notunu düştü.
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Oyuncu Pınar Karaman da sıfır makyaj fotoğraf modasına uydu.
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Karaman, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
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57 yaşındaki Suden'in fotoğrafı beğeni topladı.
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Hazar Ergüçlü, sıfır makyaj halini 'gerçek' notuyla Instagram'da paylaştı.
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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, makyajsız pozunu Instagram'da paylaştı, olay oldu. Bir ayrıntı ise hayranlarını çok sevindirdi.
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38 yaşındaki iki çocuk annesi Büyüküstün'ün takipçileri, bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı. Birçok takipçisi, güzel oyuncunun saçlarını uzattığını fark etti ve bu duruma çok sevirdiğini gizlemedi. Takipçileri "eskisi gibi uzun saçlı ve çok güzel" yorumunu yaptı.
Büyüküstün'ün bir takipçisi de "Türkiye'nin estetiksiz, makyajsız en güzel kadını" diye görüş bildirdi.
Güzel oyuncunun bu pozu sadece 50 dakikada 60 bine yakın beğeni aldı.
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Bensu Soral 'makyajsız fotoğraf' modasına uydu ve ev halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı...
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Soral fotoğrafa "Makyajsız, ojesiz, dağınık... Genelde böyleyim!" notunu düştü.
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Oyuncu Damla Yılmaz da makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına katıldı.
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Yılmaz, duş sonrası makyajsız fotoğrafını "Ve geri döndüm" notuyla paylaştı.
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Bir döneme damgasını vuran, şimdilerde de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü dansçının bu esprili paylaşımı çok konuşuldu.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Hayatının çeşitli kesitlerini Instagram'daki 71 bini aşkın takipçisiyle paylaşan Burçin Orhon'un, eşi Süheyl Uygur tarafından çekilen bu pozları olay oldu. Orhon, kendi sayfasından paylaştığı bu pozları hakkında şu mesajı yazdı: " Süheyl beni yakaladı ev saçımla. Bana şantaj yaptı birde üstelik. Neymiş efendim mahvedecekmiş beni, karizmamı yerle bir edecekmiş. Hahahhaha. Ben kendimi afişe ettim. Ona birşey kalmadı. Hah. Bu da komik ev halim. Küçük saçlar ancak bu modelle zapt edilebiliyor. Napalım. Hıh. 'Şakadır. Süheyl abimiz yapmaz öle şey diye döktürmeyin allasen)
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Orhon'un bu esprili paylaşımlarına hem beğeni hem de yorum yağdı.