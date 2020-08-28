Sibel Can çocukları Engincan, Melisa ve Emir ile tekne tatilinde!

Sibel Can, pandemi nedeniyle yaz tatili için bu kez yurtdışı yerine Türk sahillerini tercih etti. Bikinili görüntü vermemek için haftalık ücreti 50 bin TL olan lüks bir motoryat kiralayan ünlü sanatçı, çocukları Engin Can Ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt’le tatil yaptı. Kızı Melisa’nın 26’ncı yaşını Marmaris Selimiye’deki D-Maris Otel’de kutlayan Can, ardından teknesini Göcek’e demirletti. Çocukları gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkarırken ünlü sanatçı kamarasında vakit geçirdi. Sadece yemek için kamarasından çıkan Can, gün sonunda çocuklarıyla birlikte İstanbul’a dönmek için havalimanına geçerek tatilini noktaladı.