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Haber GiriÅŸ: 05 AralÄ±k 2020 - 13:52 | 

Onu beÅŸ yÄ±l uzaktan sevdim

Onlar bir sÃ¼redir gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu genÃ§ Ã§iftlerinden biri. AralarÄ±ndaki uyum ve sevgi her an belli oluyor.

Backgrid UK, Backgrid USA

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Â Ama hayranlarÄ±nÄ±n gÄ±ptayla baktÄ±ÄŸÄ± Ã§iftin bu gÃ¼nlere gelmesi Ã¶yle Ã§ok da kolay olmamÄ±ÅŸ. Ã–yle ki genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±, bÃ¼yÃ¼k aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sevgilisine aÃ§Ä±lmak iÃ§in tam beÅŸ yÄ±l beklemiÅŸ.

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MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã§ifti Shawn Mendes ile Camila Cabello, koronavirÃ¼s pandemisi sÄ±rasÄ±nda her dakikalarÄ±nÄ± dÃ¶rt duvar arasÄ±nda birlikte geÃ§irdiler.

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Buna raÄŸmen birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin baÅŸÄ±na gelen onlarÄ±n baÅŸÄ±na gelmedi. Tam tersine aÅŸklarÄ± her geÃ§en gÃ¼n katlanarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Shawn Mendes, bu bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±n ardÄ±nda yatan sÄ±rrÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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Access Hollywood'a konuÅŸan 22 yaÅŸÄ±ndaki Mendes, Camila Cabello'ya onu sevdiÄŸini sÃ¶yleyebilmek iÃ§in tam beÅŸ yÄ±l beklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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Mendes "SevdiÄŸiniz kadÄ±na bunu sÃ¶ylemek Ã§ok fazla cesaret gerektiriyor" diye konuÅŸtu. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Tam beÅŸ yÄ±l boyunca onun beni reddedeceÄŸi korkusunu yaÅŸadÄ±m."

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Shawn Mendes, bu kadar uzun sÃ¼re kendisini durduran ÅŸeyin Camila Cabello tarafÄ±ndan reddedilmek olduÄŸunu da bu rÃ¶portajda itiraf etti.

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Cabello'ya olan aÅŸkÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamaya kendini hazÄ±r hissetmek iÃ§in "beÅŸ yÄ±l Ä±sÄ±nma sÃ¼resi" geÃ§irdiÄŸini de esprili bir dille anlattÄ± Shawn Mendes.

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Mendes, bir TV kanalÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan belgeselde de, yazdÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n ÅŸarkÄ±larÄ±n sevgilisi Camila Cabello iÃ§in olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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Son dÃ¶nemde Shawn Mendes ile Camila Cabello'nun niÅŸanlanma konusunda konuÅŸtuklarÄ± da basÄ±na yansÄ±yan iddialar arasÄ±nda.Â

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