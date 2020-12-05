Magazin Haber GiriÅŸ: 05 AralÄ±k 2020 - 13:52 | 05 AralÄ±k 2020 - 13:52

Onu beÅŸ yÄ±l uzaktan sevdim

Onlar bir sÃ¼redir gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu genÃ§ Ã§iftlerinden biri. AralarÄ±ndaki uyum ve sevgi her an belli oluyor.



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