Şevval Şahin'e yapılan haksızlık mı?

Şevval Şahin’in ‘Sorgu Sual’ programında “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?”, “Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?” sorularına yanıt verememesi sosyal medyada olay yarattı. Hürriyet yazarları konuyu değerlendirdi.
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1
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Biraz üstüne mi gidiyoruz
ŞEVVAL Şahin altı üstü bir güzellik kraliçesi. Tek mesele, çok kötü yönetilen bir marka olması.
Şimdi “İstiklal Marşı’nın yazarından haberi olmamakla”, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı tanımamakla”, “Türkiye’nin kaç coğrafi bölgeden oluştuğunu bilmemekle” gündemde.Sosyal medyada da bir linç kampanyası başlatıldı...
2
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Daha önce yarı İngilizce, yarı Türkçe konuşmasıyla eleştirilip yine gündem olduğunda “Ben Türk’üm, Türk olmaktan gurur duyuyorum” açıklaması yapmıştı. O yüzden bu soruları bilse güzel olurdu tabii.
Ama bu son olayda bir de şöyle düşünmek lazım: Kaç Britanya güzeli İngiliz sağlık bakanının ismini bilebilir? Kaç ABD güzeli ülkedeki eyalet sayısını şak diye söyleyebilir? Kaç Fransa güzeli “La Marseillaise”i doğru okuyabilir?
3
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Bir Türk ailesinin Almanya’da doğup büyümüş “Alamancı” çocuğu olarak hayal edin kendinizi. Bu sorular karşısında şaşalayıp kalma ihtimaliniz olmaz mıydı?
Acaba Şahin’in fazla mı üzerine mi gidiyoruz? “Sorgu Sual”, formatı gereği sert bir program. Bence oraya hiç çıkmamalı ve bu ‘vatandaşlık bilgisi’ sınavına maruz kalmamalıydı.
Şevval Şahin’in programı terk ederken seslendiği bir isim var: “Yasin...” Bu Yasin Bey menajeri mi, basın danışmanı mı artık her kimse asıl hata onda bence. Dedim ya Şevval Şahin çok yanlış yönetilen bir marka.
Yine de partilerden başını kaldırıp ülkesi hakkında bir-iki günde öğrenebileceği temel şeylere biraz vaktini ayırsa ne güzel olur.
4
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ONUR BAŞTÜRK
Savunacağım çünkü...
ŞEVVAL Şahin’i bir gün savunacağımı hiç düşünmezdim. Ama ona yönelik ağır bir linç kampanyası başlatıldığını görünce savunma ihtiyacı hissettim. Çünkü...
1 - İngiltere’de büyümüş biri “İstiklal Marşı’nın ilk kıtası” ya da “Atatürk’ün bir sözü” sorularını bilmeyebilir. Biz okulda bu ikisiyle büyüdük ama Şevval başka bir sistemde, başka bir dilde eğitim görmüş. Bunları bilmemesi ona “cahil” ve “aptal” damgasını kolayca yapıştırabileceğimiz anlamına gelmiyor.
2 - Soruların geneli çok tribündü. Mesela iki kadının sormasına hayret ettiğim “Türk geleneklerine uygun evlenir misiniz, bohçalı, halaylı?” sorusu. Mesela “Ekmeği kaça alıyorsunuz?” sorusu. Sonuçta o bir model. Ekmek yemeyebilir ya da şu yeni nesil ekmeklerden tercih ediyor olabilir.
5
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3 - Şevval araya İngilizce kelime sokuşturmamak için kendini zor tuttu. Bu da bir psikolojik şiddet. Dileyen dilediği gibi konuşabilmeli.
4 - Gel gör ki programın formatı belli. Şevval zor sorularla karşılaşacağını bile bile neden katılmış ki? Savunamayacağım nokta bu: Şöhreti sevdi ve anlaşılan “Dilediğiniz gibi dalga geçebilirsiniz” diyerek kendini daha çok ortaya atacak Şevval...
6
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ORKUN ÜN
İzlerken onun adına üzüldüm
ŞEVVAL Şahin’i çok eleştirdim. Sorumsuzca davranışlarının son bulması gerektiğini çok yazdım. Ama bu sefer üzüldüm onun adına. “Sorgu Sual” programında Merve Şahin ve Melis Özcan fena köşeye sıkıştırdı Türkiye güzelini. Evet, “İstiklal Marşı”mızı bilmeli her Türk vatandaşı. Atatürk’ün sözlerinden birkaçını hep aklında tutmalı.
7
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Ama...Şevval Şahin, Türkiye’nin coğrafi bölgelerini bilmek zorunda mı? Bakanların adını ezbere saymak onun görevi mi? Herkes işini hakkıyla yapsın yeter. Varsın saymasın bakanların adını, varsın coğrafi bölgeleri sayarken karıştırsın. “Her şeyi biliyorum” diyenden korkarım ben. O yüzden bence çok üstüne gidildi Şevval Şahin’in. Sosyal medyada da ağır bir linç kampanyası başlatıldı. İşte işin bu kısmı düşündürücü... Aldık elimize, oyun hamuru gibi oynuyoruz Şevval’le...
8
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ÖMÜR GEDİK
O ‘pas’ dedikçe ben ‘pes’ dedim
Şevval Şahin’i izlerken “Neden ve nasıl Miss Turkey seçildi?” diye düşünüp durdum. O “pas” dedikçe ben “pes” dedim. Unvanı ‘Miss Turkey’ olan birinin bu soruları bilememesi kabul edilebilecek bir şey değil. Ama bu noktada Şahin’i linç etmek yerine Türkiye ile uzaktan yakından alakası olmayan insanlara taç giydiren Miss Turkey gibi yarışmaları sorgulamak daha doğru.
Şevval’in ise bundan sonra partilemek yerine haber izlemesini, genel kültürünü geliştirmek, ülkemizin değerlerinin farkında olmak için çaba harcamasını diliyorum.
9
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Bu beni az Türk mü yapıyor
Şevval Şahin, sosyal medyada aldığı tepkilerin ardından Instagram sayfasında açıklama yaptı: “Okay İstiklal Marşını söylemedim. So what (Ne olmuş yani)? Televizyonda İstiklal Marşı’nı söylemek beni örnek Türk kadını mı yapıyor? Rahatsız oldum, söylemedim. 6 yaşından beri İngiltere’de büyüdüm ve bütün eğitimimi İngilizce aldım. Bazı konuları bilmemem normal. Bu beni az Türk mü yapıyor? Sanmıyorum.”