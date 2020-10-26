Şevval Şahin'e yapılan haksızlık mı?

ONUR BAŞTÜRK Savunacağım çünkü...



ŞEVVAL Şahin’i bir gün savunacağımı hiç düşünmezdim. Ama ona yönelik ağır bir linç kampanyası başlatıldığını görünce savunma ihtiyacı hissettim. Çünkü...



1 - İngiltere’de büyümüş biri “İstiklal Marşı’nın ilk kıtası” ya da “Atatürk’ün bir sözü” sorularını bilmeyebilir. Biz okulda bu ikisiyle büyüdük ama Şevval başka bir sistemde, başka bir dilde eğitim görmüş. Bunları bilmemesi ona “cahil” ve “aptal” damgasını kolayca yapıştırabileceğimiz anlamına gelmiyor.



2 - Soruların geneli çok tribündü. Mesela iki kadının sormasına hayret ettiğim “Türk geleneklerine uygun evlenir misiniz, bohçalı, halaylı?” sorusu. Mesela “Ekmeği kaça alıyorsunuz?” sorusu. Sonuçta o bir model. Ekmek yemeyebilir ya da şu yeni nesil ekmeklerden tercih ediyor olabilir.