Sevgiliye doğum günü dansı

Brezilyalı model Izabel Goulart ile futbolcu nişanlısı Kevin Trapp, hem tatil hem de kutlama için Yunanistan'ın Mykonos adasının yolunu tuttu.Çift, bir yandan güneşin ve denizin keyfini çıkarırken bir yandan da Trapp'ın 30'uncu yaşını kutluyor bu tatilde.35 yaşındaki Goulart ve nişanlısı Trapp, sabahın erken saatlerinde havuz başına indi. Goulart'ın keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.Beyaz bikinisiyle sürekli havuza atlayan sonra çıkıp bir daha atlayan Goulart'ın neşeli kahkahaları dikkat çekti.Goulart bir ara 30'uncu yaşını kutlayan Kevin Trapp için havuz başında özel bir dans gösterisi sergiledi. Trapp, Goulart'ın bu gösterisini gülümseyerek izledi.Bu küçük gösterinin ardından Izabel Goulart, havuzun kenarına uzanarak güneşlenmeye başladı.Izabel Goulart, ilerleyen yaşına rağmen 20'lerindeki fiziğini korumasıyla da dikkat çekiyor. Ünlü model bunun için de bıkmadan usanmadan çalışıyor. Özel bir eğitmenle egzersiz yapan Goulart, bir röportajında bu konuya yaklaşımını da anlatmıştı.Ünlü model Eğitmenime beni profesyonel bir sporcu gibi çalıştırmasını istedim diyerek yıllardır koruğu formunun sırrını da açıklamıştı.Goulart hemcinslerine de Eğer odaklanır, motive olur ve kendinizi bu işe adarsanız hedefinize ulaşabilirsiniz diyerek nasihat vermişti.