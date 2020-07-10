Magazin Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 13:13 , 10 Temmuz 2020 - 13:19

Sevgiliye doğum günü dansı

Ünlü model ve nişanlısı tatil için Yunanistan'ın Mykonos adasına gitti. Beyaz bir bikini giyen model, bir ara havuz başında yeni yaşına giren nişanlısı için özel bir dans gösterisi de sergiledi.



Fotoğraflar: Backgrid UK