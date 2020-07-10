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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 13:13,

Sevgiliye doğum günü dansı

Ünlü model ve nişanlısı tatil için Yunanistan'ın Mykonos adasına gitti. Beyaz bir bikini giyen model, bir ara havuz başında yeni yaşına giren nişanlısı için özel bir dans gösterisi de sergiledi.

Fotoğraflar: Backgrid UK

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1HEM TATİL HEM KUTLAMA
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HEM TATİL HEM KUTLAMA

Brezilyalı model Izabel Goulart ile futbolcu nişanlısı Kevin Trapp, hem tatil hem de kutlama için Yunanistan'ın Mykonos adasının yolunu tuttu.

230 YAŞINA GİRİYOR
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30 YAŞINA GİRİYOR

Çift, bir yandan güneşin ve denizin keyfini çıkarırken bir yandan da Trapp'ın 30'uncu yaşını kutluyor bu tatilde.

3KEYİFLER YERİNDE
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KEYİFLER YERİNDE

35 yaşındaki Goulart ve nişanlısı Trapp, sabahın erken saatlerinde havuz başına indi. Goulart'ın keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

4SERİN SULARA DALDI
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SERİN SULARA DALDI

Beyaz bikinisiyle sürekli havuza atlayan sonra çıkıp bir daha atlayan Goulart'ın neşeli kahkahaları dikkat çekti.

5ÖZEL DANS
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ÖZEL DANS

Goulart bir ara 30'uncu yaşını kutlayan Kevin Trapp için havuz başında özel bir dans gösterisi sergiledi. Trapp, Goulart'ın bu gösterisini gülümseyerek izledi.

6GÜLÜMSEYEREK İZLEDİ
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GÜLÜMSEYEREK İZLEDİ

Bu küçük gösterinin ardından Izabel Goulart, havuzun kenarına uzanarak güneşlenmeye başladı.

720Lİ YAŞLARINDAKİ FİZİĞİNİ KORUYOR
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20'Lİ YAŞLARINDAKİ FİZİĞİNİ KORUYOR

Izabel Goulart, ilerleyen yaşına rağmen 20'lerindeki fiziğini korumasıyla da dikkat çekiyor.

8ÖZEL EĞİTMENLE ÇALIŞIYOR
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ÖZEL EĞİTMENLE ÇALIŞIYOR

Ünlü model bunun için de bıkmadan usanmadan çalışıyor. Özel bir eğitmenle egzersiz yapan Goulart, bir röportajında bu konuya yaklaşımını da anlatmıştı.

9BENİ PROFESYONEL BİR SPORCU GİBİ ÇALIŞTIR
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BENİ PROFESYONEL BİR SPORCU GİBİ ÇALIŞTIR

Ünlü model "Eğitmenime beni profesyonel bir sporcu gibi çalıştırmasını istedim" diyerek yıllardır koruğu formunun sırrını da açıklamıştı.

10MOTİVASYON VE ODAKLANMA İŞİN SIRRI
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MOTİVASYON VE ODAKLANMA İŞİN SIRRI

Goulart hemcinslerine de "Eğer odaklanır, motive olur ve kendinizi bu işe adarsanız hedefinize ulaşabilirsiniz" diyerek nasihat vermişti.

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