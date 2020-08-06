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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 09:42,

Sevgilisi istedi Merve Boluğur dövme yaptırdı!

Düden ve Manavgat şelalelerine girip yüzen Merve Boluğur, bacağına 'Benim' anlamına gelen 'Mine' yazılı dövme yaptırdı. İddiaya göre; dövmeyi yeni sevgilisi Burak Dayı istedi.

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Merve Boluğur, Instagram’da kendisini yıllardır takip eden ve iltifatlara boğan sanat yönetmeni Burak Dayı ile kısa süre önce flört etmeye başlamıştı.

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Çeşme’de tatil yapan taze aşıklar rotayı değiştirdi; Antalya’ya geçti. Oyuncu önce ağaca çıktı, sonra Side Osmanlı Çiftliğinde at bindi.

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Düden ve Manavgat şelalelerine girip yüzdü. Merve Boluğur’un bacağına yeni yaptırdığı dövme ise dikkatlerden kaçmadı.

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‘Benim’ anlamına gelen ‘Mine’ yazıyordu. İddiaya göre; Burak Dayı istedi, Merve Boluğur da kırmadı.

5ROMANTİK AŞIKLAR
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ROMANTİK AŞIKLAR

Baş başa tatil yapan çift sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor...

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