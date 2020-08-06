Sevgilisi istedi Merve Boluğur dövme yaptırdı!

Merve Boluğur, Instagram’da kendisini yıllardır takip eden ve iltifatlara boğan sanat yönetmeni Burak Dayı ile kısa süre önce flört etmeye başlamıştı.Çeşme’de tatil yapan taze aşıklar rotayı değiştirdi; Antalya’ya geçti. Oyuncu önce ağaca çıktı, sonra Side Osmanlı Çiftliğinde at bindi.Düden ve Manavgat şelalelerine girip yüzdü. Merve Boluğur’un bacağına yeni yaptırdığı dövme ise dikkatlerden kaçmadı.‘Benim’ anlamına gelen ‘Mine’ yazıyordu. İddiaya göre; Burak Dayı istedi, Merve Boluğur da kırmadı.Baş başa tatil yapan çift sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor...