Sevcan Orhan: Konser karşılığı Bitcoin de olur!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
'Tercihim Bitcoin ama Ethereum’a da hayır demem'
Sevcan Orhan geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs’taki Kaya Artemis Hotel’de sahneye çıktı. Orhan, konser öncesi basın mensuplarını kulisinde ağırladı. Sanatçı, “Konser ücretlerinizi kripto para birimleriyle de kabul eder misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Neden olmasın? Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yenilikçi ve öncü fikirler bana her zaman cazip gelmiştir. Tercihim Bitcoin ama Ethereum’a da hayır demem. Helal olsun, alnımızın teri akmış olsun, varsın kripto olsun.”
Alkol kullanmıyorum
Sera Tokdemir, önceki gün Rika Cihangir adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Şarkıcı, önümüzdeki ay sözü ve müziği kendisine ait olan bir single çıkaracağını söyledi. Valeden aracını isteyen Tokdemir, “Alkol aldınız mı” sorusuna ise “Ben alkol kullanmıyorum. Tavsiye de etmiyorum” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)
Baleye döndü
Ünlü sunucu Ebru Akel, yıllar sonra baleye geri döndü. Çocukluğunda bale eğitimi alan üniversitede de bale okuyan Akel, bir sakatlık sonrası profesyonel olarak bale yapmayı bırakmıştı. Yıllar sonra pilates stüdyosunda yeniden bale yapmaya başlayan Akel, o anları takipçileriyle şu sözlerle paylaştı: “Dansa geri dönüş! Esnek omurga, esnek zihin, esneyebilen duygu..."
Kıbrıs'ta sahnede
Ebru Yaşar, önceki gün Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Limak Kıbrıs Deluxe Hotel’de sahneye çıkan şarkıcı, hazırladığı özel repertuvarı seslendirdi. Yoğun istek üzerine konserini yarım saat daha uzatan Yaşar, dakikalarca alkışlandı.
Yeni aşk
Oyuncu Dilara Aksüyek, “Arka Sokaklar” dizisiyle tanınan meslektaşı Onur Bay’la ilişkisini bir süre önce noktalamıştı. Aksüyek, Cihangir’deki Rika adlı restoranın sahibi Erkan Şen’le aşk yaşamaya başladı. İkili ilk kez geçtiğimiz gün Rika’da birlikte görüntülendi. Muhabirlere “Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz” diyerek sitem eden Dilara Aksüyek, daha sonra sevgilisiyle beraber mekana girdi. (Sayit DURMAZ)
Kış ayları daha zor
Ünlülerin yaşam koçu olarak tanınan Şeyda Coşkun, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Coşkun, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ayaküstü birkaç tüyo da verdi. Kış aylarında daha çok protein, daha az karbonhidrat tüketmek gerektiğini söyleyen Şeyda Coşkun, “Kadınların yemeyi kesmesi lazım kışın. Buna dikkat etmeli, menopoz dönemi de zor süreç, kilo verilemiyor” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)
Özel şoförüyle Nişantaşı’nda
Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Turanlı, yeni aldığı Mercedes marka aracıyla Nişantaşı’na geldi. İş görüşmesi yaptıktan sonra özel şoförünün kullandığı aracını beklerken soruları yanıtlayan Turanlı “Tarihi bir dizide oynamayı çok istiyorum” dedi. Aracının gelmesi üzerine oyuncu, evinin yolunu tuttu.
Doğum gününü kutladı
Tasarımcı Siren Ertan, 50’inci yaşını kutladı. Eşi Ersin Kayalar ve dostlarıyla küçük bir kutlamayla yeni yaşına giren Ertan, pastasıyla çektirdiği fotoğrafı, sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. “Şuraya 50 adet 50 pastamdan biriyle de bir fotoğraf bırakayım” diyen Ertan, kutlamaların bir hafta boyunca devam edeceğinin de sinyalini verdi.
Sevgiliye parti
Pelin Öztekin, sevgilisi Alican Tabak’ın 31’inci yaşını Kadıköy Suadiye’deki Feyziye Meyhane’de verdiği partiyle kutladı. Gecenin tüm detaylarını organize eden oyuncu, sevgilisi için karavan motifli pasta yaptırdı. Öztekin, partiden fotoğrafları sosyal medya sayfasında “İyi ki” notuyla paylaştı.
Set sonrası sahil turu
Aslı Bekiroğlu önceki akşam Bebek’teydi. Rol aldığı “Bandırma Füze Kulübü” adlı filmin çekimlerinden geldiğini söyleyen oyuncu, “Setten geliyorum. Çekimler devam ediyor. Her şey yolunda. Şimdi de sahil yürüyüşüne çıkmak istedim” dedi. ( Sayit DURMAZ)
Çekimlere devam
İbrahim Büyükak geçtiğimiz gün Metropol İstanbul AVM’de görüntülendi. Çekim için DasDas Sahne’ye geldiğini söyleyen Büyükak, hem yönetmenliği yaptığı hem de başrolünde yer aldığı “İlginç Bazı Olaylar” dizisinin ikinci sezonunun aralık ayında yayınlanacağını söyledi: “Setimiz ve çekimlerimiz devam ediyor. Yeni sezon aralık ayında yayınlanacak. Heyecanlıyız, çok büyük emek sarf ediyoruz.”
Ekranı özledim
Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Parle Restaurant’ta kahve içen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Anlaştığınız yeni bir proje var mı?” sorusuna Güner, şöyle yanıt verdi: “Uzun zamandır ekranlardan uzaktım, bu süreçte bol bol dinlendim. Ekranda olmayı ben de özledim. İlk olarak dijital bir proje ile dönebilirim.”
Kızımız olacak
2020 yılında Gökçe Mavuş ile evlenen oyuncu Emrah Akduman, eşinin hamile olduğunu açıklamıştı. Çift Kanyon Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Ayaküstü soruları yanıtlayan Akduman, kızları olacağını söyledi. Doğum için gün saydıklarını belirten oyuncu, “Kızımız için alışverişe çıktık. İsim konusunda ise daha karar veremedik” dedi.
3 yıl sonra podyumda
2015 yılında Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen Madelein Lopez Camelo, 3 yıl sonra podyuma çıkacak. Aynı zamanda Soner Sarıkabadayı’nın eşi olan model, Hakan Akkaya’nın defilesinde podyumda yürüyecek. Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo, 3 yıl aradan sonra podyuma çıkmaya hazırlanıyor. Geçen yıl oğlu Hasan Matias’ı kucağına alan model, doğum sonrası ilk kez Hakan Akkaya’nın defilesinde yer alacak. Akkaya’nın “2022 Cinderella Bridal Capsule Collection” tanıtım defilesi, bugün Tersane İstanbul’da düzenlenecek. 60 metre uzunluğundaki dev podyumda Akkaya’nın tasarladığı 45 gelinlik modeli beğeniye sunulacak. 2015 yılında Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen Madelein Lopez Camelo da Akkaya’nın tasarladığı gelinlikler ile podyumda olacak.