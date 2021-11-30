MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSevcan Orhan: Konser karşılığı Bitcoin de olur!
GeriMagazin Sevcan Orhan: Konser karşılığı Bitcoin de olur!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 30 Kasım 2021 - 08:26 | 

Sevcan Orhan: Konser karşılığı Bitcoin de olur!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Tercihim Bitcoin ama Ethereum’a da hayır demem

'Tercihim Bitcoin ama Ethereum’a da hayır demem'

Sevcan Orhan geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs’taki Kaya Artemis Hotel’de sahneye çıktı. Orhan, konser öncesi basın mensuplarını kulisinde ağırladı. Sanatçı, “Konser ücretlerinizi kripto para birimleriyle de kabul eder misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Neden olmasın? Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yenilikçi ve öncü fikirler bana her zaman cazip gelmiştir. Tercihim Bitcoin ama Ethereum’a da hayır demem. Helal olsun, alnımızın teri akmış olsun, varsın kripto olsun.”
2Evlilik yolunda

Evlilik yolunda

Yaklaşık 8 aydır birlikte olan ve evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan Derya Şensoy ile Celal Can Algül, önceki akşam Cihangir’deydi. Emily’s Garden adlı mekandan el ele çıkarken görüntülenen çift, objektiflere gülümseyerek poz verdi. (Sayit DURMAZ)
3Alkol kullanmıyorum

Alkol kullanmıyorum

Sera Tokdemir, önceki gün Rika Cihangir adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Şarkıcı, önümüzdeki ay sözü ve müziği kendisine ait olan bir single çıkaracağını söyledi. Valeden aracını isteyen Tokdemir, “Alkol aldınız mı” sorusuna ise “Ben alkol kullanmıyorum. Tavsiye de etmiyorum” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)
4Baleye döndü

Baleye döndü

Ünlü sunucu Ebru Akel, yıllar sonra baleye geri döndü. Çocukluğunda bale eğitimi alan üniversitede de bale okuyan Akel, bir sakatlık sonrası profesyonel olarak bale yapmayı bırakmıştı. Yıllar sonra pilates stüdyosunda yeniden bale yapmaya başlayan Akel, o anları takipçileriyle şu sözlerle paylaştı: “Dansa geri dönüş! Esnek omurga, esnek zihin, esneyebilen duygu..."
5Kıbrısta sahnede

Kıbrıs'ta sahnede

Ebru Yaşar, önceki gün Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Limak Kıbrıs Deluxe Hotel’de sahneye çıkan şarkıcı, hazırladığı özel repertuvarı seslendirdi. Yoğun istek üzerine konserini yarım saat daha uzatan Yaşar, dakikalarca alkışlandı.
6Yeni aşk

Yeni aşk

Oyuncu Dilara Aksüyek, “Arka Sokaklar” dizisiyle tanınan meslektaşı Onur Bay’la ilişkisini bir süre önce noktalamıştı. Aksüyek, Cihangir’deki Rika adlı restoranın sahibi Erkan Şen’le aşk yaşamaya başladı. İkili ilk kez geçtiğimiz gün Rika’da birlikte görüntülendi. Muhabirlere “Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz” diyerek sitem eden Dilara Aksüyek, daha sonra sevgilisiyle beraber mekana girdi. (Sayit DURMAZ)
7Kış ayları daha zor

Kış ayları daha zor

Ünlülerin yaşam koçu olarak tanınan Şeyda Coşkun, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Coşkun, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ayaküstü birkaç tüyo da verdi. Kış aylarında daha çok protein, daha az karbonhidrat tüketmek gerektiğini söyleyen Şeyda Coşkun, “Kadınların yemeyi kesmesi lazım kışın. Buna dikkat etmeli, menopoz dönemi de zor süreç, kilo verilemiyor” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)
8Özel şoförüyle Nişantaşı’nda

Özel şoförüyle Nişantaşı’nda

Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Turanlı, yeni aldığı Mercedes marka aracıyla Nişantaşı’na geldi. İş görüşmesi yaptıktan sonra özel şoförünün kullandığı aracını beklerken soruları yanıtlayan Turanlı “Tarihi bir dizide oynamayı çok istiyorum” dedi. Aracının gelmesi üzerine oyuncu, evinin yolunu tuttu.
9Doğum gününü kutladı

Doğum gününü kutladı

Tasarımcı Siren Ertan, 50’inci yaşını kutladı. Eşi Ersin Kayalar ve dostlarıyla küçük bir kutlamayla yeni yaşına giren Ertan, pastasıyla çektirdiği fotoğrafı, sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. “Şuraya 50 adet 50 pastamdan biriyle de bir fotoğraf bırakayım” diyen Ertan, kutlamaların bir hafta boyunca devam edeceğinin de sinyalini verdi.
10Sevgiliye parti

Sevgiliye parti

Pelin Öztekin, sevgilisi Alican Tabak’ın 31’inci yaşını Kadıköy Suadiye’deki Feyziye Meyhane’de verdiği partiyle kutladı. Gecenin tüm detaylarını organize eden oyuncu, sevgilisi için karavan motifli pasta yaptırdı. Öztekin, partiden fotoğrafları sosyal medya sayfasında “İyi ki” notuyla paylaştı.
11Set sonrası sahil turu

Set sonrası sahil turu

Aslı Bekiroğlu önceki akşam Bebek’teydi. Rol aldığı “Bandırma Füze Kulübü” adlı filmin çekimlerinden geldiğini söyleyen oyuncu, “Setten geliyorum. Çekimler devam ediyor. Her şey yolunda. Şimdi de sahil yürüyüşüne çıkmak istedim” dedi. ( Sayit DURMAZ)
12Çekimlere devam

Çekimlere devam

İbrahim Büyükak geçtiğimiz gün Metropol İstanbul AVM’de görüntülendi. Çekim için DasDas Sahne’ye geldiğini söyleyen Büyükak, hem yönetmenliği yaptığı hem de başrolünde yer aldığı “İlginç Bazı Olaylar” dizisinin ikinci sezonunun aralık ayında yayınlanacağını söyledi: “Setimiz ve çekimlerimiz devam ediyor. Yeni sezon aralık ayında yayınlanacak. Heyecanlıyız, çok büyük emek sarf ediyoruz.”
13Ekranı özledim

Ekranı özledim

Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Parle Restaurant’ta kahve içen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Anlaştığınız yeni bir proje var mı?” sorusuna Güner, şöyle yanıt verdi: “Uzun zamandır ekranlardan uzaktım, bu süreçte bol bol dinlendim. Ekranda olmayı ben de özledim. İlk olarak dijital bir proje ile dönebilirim.”
14Kızımız olacak

Kızımız olacak

2020 yılında Gökçe Mavuş ile evlenen oyuncu Emrah Akduman, eşinin hamile olduğunu açıklamıştı. Çift Kanyon Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Ayaküstü soruları yanıtlayan Akduman, kızları olacağını söyledi. Doğum için gün saydıklarını belirten oyuncu, “Kızımız için alışverişe çıktık. İsim konusunda ise daha karar veremedik” dedi.
153 yıl sonra podyumda

3 yıl sonra podyumda

2015 yılında Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen Madelein Lopez Camelo, 3 yıl sonra podyuma çıkacak. Aynı zamanda Soner Sarıkabadayı’nın eşi olan model, Hakan Akkaya’nın defilesinde podyumda yürüyecek. Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo, 3 yıl aradan sonra podyuma çıkmaya hazırlanıyor. Geçen yıl oğlu Hasan Matias’ı kucağına alan model, doğum sonrası ilk kez Hakan Akkaya’nın defilesinde yer alacak. Akkaya’nın “2022 Cinderella Bridal Capsule Collection” tanıtım defilesi, bugün Tersane İstanbul’da düzenlenecek. 60 metre uzunluğundaki dev podyumda Akkaya’nın tasarladığı 45 gelinlik modeli beğeniye sunulacak. 2015 yılında Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen Madelein Lopez Camelo da Akkaya’nın tasarladığı gelinlikler ile podyumda olacak.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi