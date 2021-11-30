Sevcan Orhan: Konser karşılığı Bitcoin de olur!

'Tercihim Bitcoin ama Ethereum’a da hayır demem'

Sevcan Orhan geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs’taki Kaya Artemis Hotel’de sahneye çıktı. Orhan, konser öncesi basın mensuplarını kulisinde ağırladı. Sanatçı, “Konser ücretlerinizi kripto para birimleriyle de kabul eder misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Neden olmasın? Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yenilikçi ve öncü fikirler bana her zaman cazip gelmiştir. Tercihim Bitcoin ama Ethereum’a da hayır demem. Helal olsun, alnımızın teri akmış olsun, varsın kripto olsun.”