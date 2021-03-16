Serkay Tütüncü'nün suratı asıldı

Ağırlıklı olarak borsa Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Bebek sahilinde objektife takıldı. Köpeğini gezdiren ünlü oyuncu pandemiden dolayı bir projesinin ertelendiğini belirtti. Küçükköse, “Oyunculuk dışında nelerle ilgileniyorsunuz” sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı: “Ekonomiyle ilgileniyorum. Daha doğrusu borsacıyım diyebilirim. Birikimlerimi borsada değerlendiriyorum. Hatta bununla ilgili eğitimler de almayı düşünüyorum.” Oyuncu “Kripto paralarla da ilgileniyor musunuz?” sorusunu “Al-sat olarak onları da değerlendiriyorum ama ağırlıklı olarak borsadayım” diye yanıtladı. (Deniz BOY)