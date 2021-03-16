Serkay Tütüncü'nün suratı asıldı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Suratı asıldı
“Masumiyet” dizisinde rol alan Serkay Tütüncü önceki gün bir kız arkadaşıyla objektife takıldı. Kız arkadaşıyla bir kafenin önünde sohbet eden ünlü oyuncunun suratı muhabirleri fark edince asıldı.
Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz karakterine hayat veren Serkay Tütüncü önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ünlü oyuncu sokağa çıkma yasağında bir kafenin önünde kız arkadaşı ile sohbet ederken objektife takıldı. Tütüncü’nün suratı arkadaşına telefondan bir şeyler gösterirken kendisini çeken gazetecileri fark edince asıldı. (Deniz BOY)
2
Beğeni yağdı
“Vatanım Sensin” dizisinde canlandırdığı ‘Hilal’ rolüyle yıldızı parlayan Miray Daner, fazla kilolarından kurtulunca yepyeni bir görüntüye kavuştu.
Genç oyuncu, mini eteğiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı. Daner’in “Yürüyorum sana doğru” notuyla yayınladığı karelere beğeni ve yorum yağdı.
3
Pasta yerine midye dolma
Ahmet Rıfat Şungar, görsel sanat tasarımcısı Esra Gülmen’le Büyükada’da nikâh masasına oturdu. Arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenen çift, düğün pastası yerine de midye yemeği tercih etti. Ünlü oyuncu, Burcu Karademir’in çektiği düğün karelerini sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.
4
Takipçileri ikiye bölündü
12.5 milyon takipçisiyle Instagram’ın en dikkat çeken ünlüleri arasında yer alan Demet Özdemir’in ayna selfie’si olay oldu. Siyah bir body ile poz veren Özdemir’in fotoğrafı sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi. Kimileri kıyafet seçimini çok beğenirken, kimileri de oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
5
Ağırlıklı olarak borsa
Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Bebek sahilinde objektife takıldı. Köpeğini gezdiren ünlü oyuncu pandemiden dolayı bir projesinin ertelendiğini belirtti. Küçükköse, “Oyunculuk dışında nelerle ilgileniyorsunuz” sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı: “Ekonomiyle ilgileniyorum. Daha doğrusu borsacıyım diyebilirim. Birikimlerimi borsada değerlendiriyorum. Hatta bununla ilgili eğitimler de almayı düşünüyorum.” Oyuncu “Kripto paralarla da ilgileniyor musunuz?” sorusunu “Al-sat olarak onları da değerlendiriyorum ama ağırlıklı olarak borsadayım” diye yanıtladı. (Deniz BOY)
6
Sinemayı bitirmesinler
“Oflu Hoca” adlı film serisiyle tanınan Çetin Altay önceki gün küçük kızı Meryem ile Cihangir’de objektife yansıdı. Kızını parka götüren oyuncu, önümüzdeki yaz “Oflu Hoca” serisine devam edeceklerini söyledi: “Haziran ayında belki Oflu Hoca’yı çekeceğiz, ortalık sakinleşsin diye bekliyoruz.” Ünlü oyuncu pandemi nedeniyle kapalı olan sinema salonlarının artık açılmasını istediğini de belirtti: “Sinemayı bitirmesinler. Virüsle nasıl baş edilecekse edilsin, artık aşı da çıktı. Salonlar açılsın.” (Sayit DURMAZ)
7
Alışveriş için çıktık
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Bir şarküterinden alışveriş yapan ünlü çift “Bugün alışveriş için çıktık, şimdi biraz yürüyüp oradan eve geçeceğiz” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)