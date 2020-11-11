Serkan Çayoğlu: Özge ile birlikte büyüyoruz!

Serkan Çayoğlu, beMAN dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Hem iş hem de özel hayatıyla ilgili merak edilenlere yanıt veren oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Özge Gürel’le mutluluklarından da bahsetti: “Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz.”
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1
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◊ Almanya’da eğitiminizi ekonomi üzerine tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüş kararını nasıl verdiniz? - Kısacası her şey kendiliğinden oldu. Zaten hayatımda verdiğim en önemli kararlar ve geleceğimi yönlendiren olaylar tamamen kontrolüm dışında gerçekleşti. Hayata dair yaptığımız planların çoğu aslında amaçsız kalmayalım diye. Bu bize ekstra motivasyon katıyor.
◊ Oyunculuktan önce modellik kariyerinizle de tanınıyorsunuz. Model olmayı siz mi istediniz yoksa çevrenizden aldığınız destekle mi bu kararı verdiniz? - Tabii ki arkadaşlarım ve çevrem beni her zaman olduğu gibi destekledi ama kararı kendim verdim.
2
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◊ Ardından gelen başarılı bir oyunculuk kariyeriniz var. Oyuncu olmak hep hayallerinizden biri miydi? - Değildi. Az önce söylediğim gibi hayatta olan biteni bazen akışa bırakıyorsunuz ve olması gereken oluyor. Benim oyunculuk serüvenim böyle başladı.
◊ Sizi birçok projede izleme fırsatı bulduk. Son olarak “Yeni Hayat” dizisinde başrol olarak çıktınız hayranlarınızın karşısına. Ama dizi yakın zamanda final yaptı... - Beni ilgilendiren kısım, sevdiğim bir projenin içinde sevdiğim bir karakteri oynamaktı. Reyting sonuçları kontrol edebileceğim bir şey değil. Oyuncu olarak kendi işime odaklanıyorum. Bu süreçte bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim.
3
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◊ Projelerde bulunma kararı alırken dikkat ettiğiniz etmenler neler oluyor?
- Önceliğim her zaman senaryo. Tabii kimin yaptığı veya kadroda kimlerin olduğu da önemli ama önce hikayeyi ve karakteri sevmem lazım.
4
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ELİMDE SÜREKLİ TELEFONLA GEZMEM
◊ Uzun süredir meslektaşınız Özge Gürel ile birliktesiniz ve çok mutlu görünüyorsunuz. Sosyal medyada sizi takip edenler tarafından nasıl yorumlar alıyorsunuz?
- Çünkü çok mutluyuz, bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu.
5
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◊ İkiniz de oyuncu olarak yoğun tempoda çalışıyorsunuz. Birbirinize vakit ayırabiliyor musunuz? - Çalıştığımız zamanlarda zor oluyor açıkçası ama bu da işin bir parçası.
◊ Birlikte yapmaktan en keyif aldığınız aktiviteler neler? - Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. Bu aralar tabii pandemi nedeniyle bazı programlarımızdan vazgeçtik. Zaman zaman daha aktif oluyoruz ama tam tersi dönemler de oluyor. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz.
6
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◊ Peki kendi hayatınızda nasıl birisiniz? Sosyal biri misiniz yoksa daha çok evcimen mi? - Değişiyor. Ara ara kendimi daha sık dışarıda buluyorum. Bazen de sadece evde kalıp evde zaman geçirmeyi seviyorum. Ama hiçbir zaman aşırı sosyal veya asosyal olmadım.
◊ Sosyal medyada 4 milyonu aşkın takipçi kitleniz var. İnternette günde ne kadar vakit geçirirsiniz? Mesela Instagram mesaj kutunuzu kontrol eder misiniz? - Sosyal medya inanılmaz bir iletişim yolu doğru kullanıldığında. Beni seven ve takip eden insanlarla iletişim kurabilmek, yorumlarını okuyabilmek motive edici. İlgi alanıma giren ve takip ettiğim hesaplar var ama sürekli elinde telefonla gezen biri değilim.
7
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KAHVE İÇMEDEN DIŞARI ADIMIMI ATMAM
◊ Serkan Çayoğlu’nun uyandıktan itibaren bir günü nasıl geçiyor? - Kahve içmeden adımını dışarı atmaz! Güne erken başlarım. Geç saatte yatmış olsam da fark etmiyor. Çalışmadığım zamanlar çoğunlukla plansız geçiyor. O gün karar veriyorum.
◊ Spor ve sağlıklı yaşam, hayatınızda ne kadar yer alıyor? Yoğun çalışma temposunda bu planlamaları yapmak zor olmuyor mu? - Spor benim hayatımın bir parçası. Belli bir hedefim yoksa üzerine çok düşünmüyorum. Beni dinç tutuyor ve iyi hissettiriyor. Hedef odaklı spor yapınca tabii planlamasını yapıyorsunuz.
8
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◊ Modayı yakından takip eder misiniz? - Çok yakından olmasa da takip ederim. Giyinmeyi seviyorum.