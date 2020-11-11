Serkan Çayoğlu: Özge ile birlikte büyüyoruz!

◊ Ardından gelen başarılı bir oyunculuk kariyeriniz var. Oyuncu olmak hep hayallerinizden biri miydi?

- Değildi. Az önce söylediğim gibi hayatta olan biteni bazen akışa bırakıyorsunuz ve olması gereken oluyor. Benim oyunculuk serüvenim böyle başladı.



◊ Sizi birçok projede izleme fırsatı bulduk. Son olarak “Yeni Hayat” dizisinde başrol olarak çıktınız hayranlarınızın karşısına. Ama dizi yakın zamanda final yaptı...

- Beni ilgilendiren kısım, sevdiğim bir projenin içinde sevdiğim bir karakteri oynamaktı. Reyting sonuçları kontrol edebileceğim bir şey değil. Oyuncu olarak kendi işime odaklanıyorum. Bu süreçte bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim.