Serenat yaptı, öpücüğü kaptı

Genç kuşağın en başarılı oyuncularından biri gönlünü kendisinden yaşça büyük meslektaşına kaptırdı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
NEŞELİ TATİL
Çiftin birlikte çıktıkları tatilde, onları adım adım takip eden paparazziler ilginç görüntüler yakaladı. Eline gitarı alıp sevgilisine espri yapan genç oyuncu sonra da onu öpücüklere boğdu.
Backgrid USA
2
Abone Ol
YENİ SEVGİLİ
Rol aldığı Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adlı filmle bir anda yıldızı parlayan ve sonra da birçok önemli projede kamera karşısına geçen genç oyuncu Timothee Chalamet bir süredir Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez ile aşk yaşıyor.
3
Abone Ol
FAZLA KAÇAMADILAR
Johnny Depp ve Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose Depp ile ilişkisini bitiren 24 yaşındaki Chalamet, her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçse de sevgilisiyle birlikte çıktığı Meksika tatilinde paparazzilerden kaçamadı.
4
Abone Ol
ÜNLÜLERİN GÖZDE TATİL MERKEZİ
Hollywood ünlülerinin tercih ettiği Cabo San Lucas'ta bir villa kiralayan Chalamet ve Gonzales'e bir grup arkadaşları da eşlik etti. 24 yaşındaki Chalamet ile 30 yaşındaki Gonzales, kiraladıkları villanın bahçesinde objektiflere takıldı.
5
Abone Ol
ÖNCE GİTARI ALDI
Herkesin güneşlendiği bir sırada Chalamet bir ara gitarı eline aldı ve esprili bir şekilde şarkı söylemeye başladı. Gomzalez, genç sevgilisinin bu serenatını ilgiyle dinledi.
6
Abone Ol
ŞARKI BİTTİ ÖPÜCÜKLER GELDİ
Chalamet sonra da Gonzalez'in yanına giderek dudaklarına öpücükler kondurdu.
7
Abone Ol
AŞK ACISI İKİ AY SÜRDÜ
Chalamet'nin bugüne kadar bilinen tek medyatik ilişkisi Lily Rose Depp ile yaşadığı oldu. The King adlı filmde birlikte oynayan iki genç yıldızın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Fakat Chalamet ile Depp iki ay önce yollarını ayırdı. Timohtee Chalamet'nin bu kadar kısa zamanda yeni bir aşka yelken açması ise şaşkınlık yarattı.
8
Abone Ol
TELE NOVELLA ÜNLÜSÜ
Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez, şöhretini ülkesinin telenovela adı verilen TV dizileri sayesinde elde etti. Lola adlı müzikal ile bir arda kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti.
9
Abone Ol
RONALDO İLE DE AŞK YAŞADI
Gonzalez, oyunculuğunun yanı sıra hareketli özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Meksikalı yıldız, Josh Duhamel, Liam Hemsworth, Cristiano Ronaldo gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla da konuşuldu.
10
Abone Ol
GENÇ KUŞAĞIN GÖZDESİ
Timonhtee Chalamet ise son dönemin en gözde oyuncularından biri. Çocukluğundan bu yana kamera karşısında olan Chalamet, Call Me By Your Name'in ardından A Rainy Day In New York (New York'ta Yağmurlu Bir Gün), The King (Kral), Little Women (Küçük Kadınlar) gibi ses getiren yapımlarda rol aldı.
11
Abone Ol
KIRMIZI HALI TARZI
Özellikle genç kuşak arasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Timothee Chalamet, geçen yıl GQ dergisi tarafından en iyi giyinen erkek oyuncu seçilmişti. Genç oyuncu bu konuda dikkat çekici görüntüler ortaya koyuyor. Kırmızı halı tercihlerinde yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor.