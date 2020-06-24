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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 12:45,

Serenat yaptı, öpücüğü kaptı

Genç kuşağın en başarılı oyuncularından biri gönlünü kendisinden yaşça büyük meslektaşına kaptırdı.

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1NEŞELİ TATİL
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NEŞELİ TATİL

Çiftin birlikte çıktıkları tatilde, onları adım adım takip eden paparazziler ilginç görüntüler yakaladı. Eline gitarı alıp sevgilisine espri yapan genç oyuncu sonra da onu öpücüklere boğdu.

Backgrid USA

2YENİ SEVGİLİ
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YENİ SEVGİLİ

Rol aldığı Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adlı filmle bir anda yıldızı parlayan ve sonra da birçok önemli projede kamera karşısına geçen genç oyuncu Timothee Chalamet bir süredir Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez ile aşk yaşıyor.

3FAZLA KAÇAMADILAR
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FAZLA KAÇAMADILAR

Johnny Depp ve Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose Depp ile ilişkisini bitiren 24 yaşındaki Chalamet, her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçse de sevgilisiyle birlikte çıktığı Meksika tatilinde paparazzilerden kaçamadı.

4ÜNLÜLERİN GÖZDE TATİL MERKEZİ
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ÜNLÜLERİN GÖZDE TATİL MERKEZİ

Hollywood ünlülerinin tercih ettiği Cabo San Lucas'ta bir villa kiralayan Chalamet ve Gonzales'e bir grup arkadaşları da eşlik etti. 24 yaşındaki Chalamet ile 30 yaşındaki Gonzales, kiraladıkları villanın bahçesinde objektiflere takıldı.

5ÖNCE GİTARI ALDI
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ÖNCE GİTARI ALDI

Herkesin güneşlendiği bir sırada Chalamet bir ara gitarı eline aldı ve esprili bir şekilde şarkı söylemeye başladı. Gomzalez, genç sevgilisinin bu serenatını ilgiyle dinledi.

6ŞARKI BİTTİ ÖPÜCÜKLER GELDİ
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ŞARKI BİTTİ ÖPÜCÜKLER GELDİ

Chalamet sonra da Gonzalez'in yanına giderek dudaklarına öpücükler kondurdu.

7AŞK ACISI İKİ AY SÜRDÜ
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AŞK ACISI İKİ AY SÜRDÜ

Chalamet'nin bugüne kadar bilinen tek medyatik ilişkisi Lily Rose Depp ile yaşadığı oldu. The King adlı filmde birlikte oynayan iki genç yıldızın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Fakat Chalamet ile Depp iki ay önce yollarını ayırdı. Timohtee Chalamet'nin bu kadar kısa zamanda yeni bir aşka yelken açması ise şaşkınlık yarattı. 

8TELE NOVELLA ÜNLÜSÜ
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TELE NOVELLA ÜNLÜSÜ

Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez, şöhretini ülkesinin telenovela adı verilen TV dizileri sayesinde elde etti. Lola adlı müzikal ile bir arda kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti.

9RONALDO İLE DE AŞK YAŞADI
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RONALDO İLE DE AŞK YAŞADI

Gonzalez, oyunculuğunun yanı sıra hareketli özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Meksikalı yıldız, Josh Duhamel, Liam Hemsworth, Cristiano Ronaldo gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla da konuşuldu.

10GENÇ KUŞAĞIN GÖZDESİ
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GENÇ KUŞAĞIN GÖZDESİ

Timonhtee Chalamet ise son dönemin en gözde oyuncularından biri. Çocukluğundan bu yana kamera karşısında olan Chalamet, Call Me By Your Name'in ardından A Rainy Day In New York (New York'ta Yağmurlu Bir Gün), The King (Kral), Little Women (Küçük Kadınlar) gibi ses getiren yapımlarda rol aldı.

11KIRMIZI HALI TARZI
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KIRMIZI HALI TARZI

Özellikle genç kuşak arasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Timothee Chalamet, geçen yıl GQ dergisi tarafından en iyi giyinen erkek oyuncu seçilmişti. Genç oyuncu bu konuda dikkat çekici görüntüler ortaya koyuyor. Kırmızı halı tercihlerinde yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor.

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