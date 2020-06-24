Serenat yaptı, öpücüğü kaptı

AŞK ACISI İKİ AY SÜRDÜ Chalamet'nin bugüne kadar bilinen tek medyatik ilişkisi Lily Rose Depp ile yaşadığı oldu. The King adlı filmde birlikte oynayan iki genç yıldızın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Fakat Chalamet ile Depp iki ay önce yollarını ayırdı. Timohtee Chalamet'nin bu kadar kısa zamanda yeni bir aşka yelken açması ise şaşkınlık yarattı.