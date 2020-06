Serenat yaptı, öpücüğü kaptı

GENÇ KUŞAĞIN GÖZDESİ Timonhtee Chalamet ise son dönemin en gözde oyuncularından biri. Çocukluğundan bu yana kamera karşısında olan Chalamet, Call Me By Your Name'in ardından A Rainy Day In New York (New York'ta Yağmurlu Bir Gün), The King (Kral), Little Women (Küçük Kadınlar) gibi ses getiren yapımlarda rol aldı.