Serdar Ortaç tepki çekti! Vatandaşı veto etti sevgiliye izin verdi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün sevgilisi Seçil Gür’le Bebek’teydi. Ortaç, gazetecilere röportaj verdiği sırada bir kişinin sigara içmesi üzerine “Burada sigara içmek yasak. Hem televizyonlar çekiyor baba” diye uyarıda bulundu.
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Bunun üzerine tepki alan kişi, “Sigaram yanmıyor bile. Hem dağdan gelip bağdakini mi kovuyorsun, bak işine’’ dedi.
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Bu olaydan yaklaşık 10 dakika önce Gür’ün de aynı yerde sigara içmesi “Sevgiliye torpil geçti” diye yorumlandı.
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Mehmet Ali Erbil’in evleri
Ünlü şarkıcı, sevgilisine olan aşkından da bahsetti: “Seçil bana yeniden sevebileceğimi gösterdi. Sağlığımın kötülüğünü unutturdu ve müziği sevdirdi.”
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Ortaç, muhabirlerin Mehmet Ali Erbil’in “Ev kiralarıyla geçiniyorum” sözlerini hatırlatması üzerine “Zamanında birikim yapanlar yaşadı. Benim de bir tane evim var, o bana yetiyor. Kardeşim de bana araba hediye aldı” dedi.