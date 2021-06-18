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GeriMagazin Serdar Ortaç sitem etti: Chloe coştu, 600 bin TL borcum var eve haciz koydurdu
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Magazin
Haber Giriş: 18 Haziran 2021 - 08:15 | 

Serdar Ortaç sitem etti: Chloe coştu, 600 bin TL borcum var eve haciz koydurdu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1O dava sorulunca...

O dava sorulunca...

Serdar Ortaç önceki gün Bebek’teydi. Maddi sıkıntılar yaşayan şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan’ın nafakası dışında tüm borçlarını kapattığını söyledi.

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Ortaç, Loughnan’ın açtığı dava sorulunca sitemli konuştu: “Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koydurmuş. 600 bin lira borcum kalmış. Tabii ki ödeyeceğiz. İnsanlar böyle, yapacak bir şey yok.” (Sayit DURMAZ)

3Teknede dans dersi

Teknede dans dersi

Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener, Bodrum’daki tekne tatillerine devam ediyor. Çiftin Yalıçiftlik’e demirledikleri teknelerinde önceki gün misafirleri vardı. Serdar Erener teknenin üst kısmında müzik dinleyip kitap okurken, Nil Karaibrahimgil bilgisayarından online dans dersine katıldı. (Umut ÜNVER)

4Yaptığım şeyi savunmuyorum

Yaptığım şeyi savunmuyorum

Berkay önceki akşam Arnavutköy’deki Eftalya adlı restorandan çıkarken görüntülendi. Bir takipçisinin “hakaret” ve “tehdit” iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtığı Berkay, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: “Yaptığım şeyi savunmuyorum ama bir insanın ailesine, çoluğuna çocuğuna küfür edemezsin. Biz de insanız. Bir yerde kendini tutamıyor, tepki gösteriyorsun.” (Sayit DURMAZ)

5Hadiseden ayrılık şarkısı

Hadise'den ayrılık şarkısı

Kaan Yıldırım’la yollarını ayıran Hadise, yeni single’ını dinleyicileriyle buluşturdu. Sözü, müziği ve düzenlemesi Ersay Üner’e ait “Hay Hay” adlı şarkı, “iki kişinin yollarını ayırmasının hikayesini” anlatıyor.

6Alışveriş zamanı

Alışveriş zamanı

Meltem Cumbul önceki gün bir arkadaşıyla Zorlu AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu, daha sonra arkadaşıyla bir mekanda yemek yiyip sohbet etti.

7Alaçatı’da buluştular

Alaçatı’da buluştular

Ünlü şarkıcı Cansu Kurtçu önceki gün Boop Alaçatı’daki arkadaşlarının yanına elektrikli scooter’la gitti. Doğa Rutkay ile eşi Kerimcan Kamal ve oyuncu Melisa Doğu’yla buluşan Kurtçu, mekanda şarkı söyleyip eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

8Ayağını burktu

Ayağını burktu

İpek Açar, 11 Haziran’da yeni şarkısı “Masal Kuşu”nu müzikseverlerle buluşturdu. Şarkıcı, aynı gün de kaza geçirdi. Düşerek ayak bileğini burkan Açar, ağrı şiddetlenince hastaneye başvurdu ve ‘bağ dokusu zedelenmesi’ teşhisi ile ayağı bandaja alındı. 15 gün yürüme yasağı konulan Açar, “Fotoğraf çekimleri, klip, tanıtım koşturması derken yoruldum. Koşturma sırasında ayağımı nasıl burktuğumun bile farkına varmadım” dedi.

9Athena tarzı

Athena tarzı

Ünlü model Şevval Şahin, Bodrum tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin, beyazlar içindeki sahil tarzını Yunan tanrıçası Athena’ya benzettiğini söyledi.

10Havansever Asil

Havansever Asil

Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ve oğulları Asil ile önceki gün Bodrum’daki Elista Hotel’den çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncunun oğlu, caddede gezen yavru köpekleri görünce hemen yanlarına gitti. Aksoy’un da oğluyla birlikte yavru köpeklerle oynadığı anlar objektiflere böyle yansıdı. (Ali KESER)

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