Serdar Ortaç sitem etti: Chloe coştu, 600 bin TL borcum var eve haciz koydurdu

Yaptığım şeyi savunmuyorum Berkay önceki akşam Arnavutköy’deki Eftalya adlı restorandan çıkarken görüntülendi. Bir takipçisinin “hakaret” ve “tehdit” iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtığı Berkay, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: “Yaptığım şeyi savunmuyorum ama bir insanın ailesine, çoluğuna çocuğuna küfür edemezsin. Biz de insanız. Bir yerde kendini tutamıyor, tepki gösteriyorsun.” (Sayit DURMAZ)