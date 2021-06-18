Serdar Ortaç sitem etti: Chloe coştu, 600 bin TL borcum var eve haciz koydurdu
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
O dava sorulunca...
Serdar Ortaç önceki gün Bebek’teydi. Maddi sıkıntılar yaşayan şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan’ın nafakası dışında tüm borçlarını kapattığını söyledi.
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Ortaç, Loughnan’ın açtığı dava sorulunca sitemli konuştu: “Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koydurmuş. 600 bin lira borcum kalmış. Tabii ki ödeyeceğiz. İnsanlar böyle, yapacak bir şey yok.” (Sayit DURMAZ)
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Teknede dans dersi
Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener, Bodrum’daki tekne tatillerine devam ediyor. Çiftin Yalıçiftlik’e demirledikleri teknelerinde önceki gün misafirleri vardı. Serdar Erener teknenin üst kısmında müzik dinleyip kitap okurken, Nil Karaibrahimgil bilgisayarından online dans dersine katıldı. (Umut ÜNVER)
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Yaptığım şeyi savunmuyorum
Berkay önceki akşam Arnavutköy’deki Eftalya adlı restorandan çıkarken görüntülendi. Bir takipçisinin “hakaret” ve “tehdit” iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtığı Berkay, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: “Yaptığım şeyi savunmuyorum ama bir insanın ailesine, çoluğuna çocuğuna küfür edemezsin. Biz de insanız. Bir yerde kendini tutamıyor, tepki gösteriyorsun.” (Sayit DURMAZ)
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Hadise'den ayrılık şarkısı
Kaan Yıldırım’la yollarını ayıran Hadise, yeni single’ını dinleyicileriyle buluşturdu. Sözü, müziği ve düzenlemesi Ersay Üner’e ait “Hay Hay” adlı şarkı, “iki kişinin yollarını ayırmasının hikayesini” anlatıyor.
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Alışveriş zamanı
Meltem Cumbul önceki gün bir arkadaşıyla Zorlu AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu, daha sonra arkadaşıyla bir mekanda yemek yiyip sohbet etti.
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Alaçatı’da buluştular
Ünlü şarkıcı Cansu Kurtçu önceki gün Boop Alaçatı’daki arkadaşlarının yanına elektrikli scooter’la gitti. Doğa Rutkay ile eşi Kerimcan Kamal ve oyuncu Melisa Doğu’yla buluşan Kurtçu, mekanda şarkı söyleyip eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ayağını burktu
İpek Açar, 11 Haziran’da yeni şarkısı “Masal Kuşu”nu müzikseverlerle buluşturdu. Şarkıcı, aynı gün de kaza geçirdi. Düşerek ayak bileğini burkan Açar, ağrı şiddetlenince hastaneye başvurdu ve ‘bağ dokusu zedelenmesi’ teşhisi ile ayağı bandaja alındı. 15 gün yürüme yasağı konulan Açar, “Fotoğraf çekimleri, klip, tanıtım koşturması derken yoruldum. Koşturma sırasında ayağımı nasıl burktuğumun bile farkına varmadım” dedi.
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Athena tarzı
Ünlü model Şevval Şahin, Bodrum tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin, beyazlar içindeki sahil tarzını Yunan tanrıçası Athena’ya benzettiğini söyledi.
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Havansever Asil
Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ve oğulları Asil ile önceki gün Bodrum’daki Elista Hotel’den çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncunun oğlu, caddede gezen yavru köpekleri görünce hemen yanlarına gitti. Aksoy’un da oğluyla birlikte yavru köpeklerle oynadığı anlar objektiflere böyle yansıdı. (Ali KESER)