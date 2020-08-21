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Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 14:10 | 

Serdar Ortaç ile Seçil Gür evleniyor mu? “Gelin kaynana yan yana”

Serdar Ortaç önceki akşam Bebek Chilai adlı mekanda sahneye çıktı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1ERKEK GELİR,DİZ ÇÖKER VE TEKLİFİNİ YAPAR
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ERKEK GELİR,DİZ ÇÖKER VE TEKLİFİNİ YAPAR

Serdar Ortaç, sahne öncesi Seçil Gür’le birlikte soruları yanıtladı. “Kadın evlilik teklifi eder mi?” sorusuna Gür “Bence edebilir” yanıtını verirken, Ortaç “O zaman işin büyüsü kaçar. Erkek gelir, çöker ve teklifini yapar” dedi.

2GELİN KAYNANA YAN YANA
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GELİN KAYNANA YAN YANA

Annesi Nesrin Ortaç ile sevgilisi Seçil Gür, ünlü popçuyu aynı masadan izledi. Şarkıcı, sahneden onları “Gelin kaynana yan yana” diyerek selamladı.

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Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan’ın yakında evdeki eşyalarını almaya geleceğini ve bu durumun Seçil Gür için sorun olmadığını söyledi.

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Seçil Gür, kendi adı ve sevgilisinin adının baş harflerinden oluşan kolyesiyle dikkat çekti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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