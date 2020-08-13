Serdar Bilgili ve Defne Samyeli aşk mı yaşıyor?

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Defne Samyeli aşk haberleriyle gündemde. Geçen hafta Marmaris’teki Barba Saranda adlı restoranda bir araya gelen ikili arasındaki samimiyet, ilişki yaşadıkları şeklinde yorumlandı.
2
Abone Ol
Önceki akşam Yeniköy’deki Fonduralı’da abisi Sühan Samyeli’yle yemek yiyen Defne Samyeli’ne mekan çıkışı iddianın doğru olup olmadığı soruldu.
3
Abone Ol
SORULARDAN KAÇTI
Serdar Bilgili’yle ilgili soruları yanıtsız bırakan Defne Samyeli, hızlı adımlarla abisinin aracına bindi.
4
Abone Ol
Gecenin ilerleyen saatlerinde de Serdar Bilgili, Bebek’te bir erkek arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektife yansıdı.
5
Abone Ol
Defne Samyeli gibi sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Bilgili, koşarak uzaklaştı.