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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 07:09,

Serdar Bilgili ve Defne Samyeli aşk mı yaşıyor?

Aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen Defne Samyeli ve Serdar Bilgili önceki akşam farklı yerlerde görüntülendi. Her ikisi de ilişki sorusunu yanıtsız bıraktı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1YANIT YOK
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YANIT YOK

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Defne Samyeli aşk haberleriyle gündemde. Geçen hafta Marmaris’teki Barba Saranda adlı restoranda bir araya gelen ikili arasındaki samimiyet, ilişki yaşadıkları şeklinde yorumlandı.

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Önceki akşam Yeniköy’deki Fonduralı’da abisi Sühan Samyeli’yle yemek yiyen Defne Samyeli’ne mekan çıkışı iddianın doğru olup olmadığı soruldu.

3SORULARDAN KAÇTI
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SORULARDAN KAÇTI

Serdar Bilgili’yle ilgili soruları yanıtsız bırakan Defne Samyeli, hızlı adımlarla abisinin aracına bindi.

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Gecenin ilerleyen saatlerinde de Serdar Bilgili, Bebek’te bir erkek arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektife yansıdı.

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Defne Samyeli gibi sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Bilgili, koşarak uzaklaştı.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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