Senden sonra çok değiştim

Onlar bir dönem Hollywood'un en gözde çiftlerinden biriydi. Dünyanın en yakışıklı erkeklerinden birini kalbini fetheden genç kadın belki de kariyerindeki en parlak dönemi o süreçte yaşadı.
Backgrid USA, Mega News Agency, Splash News, Depo Photos
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YILLAR SONRA YENİDEN
Sonra tüm dünya onların evlendiğini duydu. Lüks bir malikanede aileleri ve yakın dostlarının tanıklığında evlendiler. Takvimler 2000 yılını gösteriyordu. Fakat beş yıl sonra başka bir aşk onların yuvalarının dağılmasına neden oldu. 2005'te boşandılar. Ondan sonra da çok uzun süre görüşmediler ve birbirleriyle aynı ortamda bile bulunmadılar. Geçen yıla kadar!
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ÖZEL HAYATLARINDA DEĞİL AMA İŞ GEREĞİ
Bir dönem Hollywood'un 'rüya çifti' olarak nitelendirilen Brad Pitt ile Jennifer Aniston arasındaki buzlar geçen yıldan bu yana epey eridi. Önce bir ödül töreninde samimi görüntüler sergilediler. Hatta yeniden bir araya gelecekleri bile ileri sürüldü.
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EVLERİNDEN KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER
Özel hayatlarında bir araya gelmediler de bir projede birlikte görev aldılar. Yıllar önce birlikte çalıştıkları Fast Times At Ridgemont High adlı projede ünlü bir ekiple birlikte kamera karşısına geçtiler.
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OKUMALARDA BİR ARAYA GELDİLER
Elbette koronavirüs salgını nedeniyle ekip fiziksel olarak bir araya gelemedi ama evlerinden internet bağlantısıyla Fast Times At Ridgemont High adlı projenin okumalarında bir araya geldiler.
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ÜNLÜLER BİR ARAYA GELDİ
1983 tarihli aynı adlı yapımın tekrarı olan projede Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimler yer aldı.
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YARDIM İÇİN
Aktör Sean Penn'in 2010 yılında meydana gelen Haiti depreminden etkilenenler için kurduğu CORE yararına düzenlenen bu buluşmaya tüm ünlüler kendi evlerinden ve online olarak katıldı. İşte bu sırada eski çift Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in birbirleriyle görüşmedikleri yıllar içinde nasıl ve ne kadar değiştikleri de gözler önüne serildi.
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SENDEN SONRA ÇOK DEĞİŞTİM
Görünüşe bakılırsa çift arasında kendine daha iyi bakan taraf Jennifer Aniston oldu. 51 yaşındaki Aniston, yüzüne yerleşen olgunluk dışında neredeyse yıllar önceki görüntüsünü koruyordu. Brad Pitt ise hala dünyanın en yakışıklı ekeklerinden biri olsa da geçip giden zamanın etkisini artık yüzündeki çizgilerde taşıyor. Saçlarını tekrar uzatan Pitt'in sakallarındaki beyaz teller de gözlerden kaçmadı.
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AKLINA KOYDUĞUNU YAPTI
Gelin 56 yaşındaki Pitt'in yıllar içindeki değişimine bakarken bir yandan da hayat hikayesini, aslında gazeteci olmak üzereyken Hollywood'a adım atışının hikayesini bir kez daha hatırlayalım.
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ÜÇ ÇOCUKLU AİLE
Tam adı William Bradley Pitt olan aktör 18 Aralık 1963'te Oklahoma'da dünyaya geldi. Ebeveynleri; okulda danışman olan annesi Jane Etta ile kamyon şirketi işleten babası William Alvin Pitt. Oyuncunun biri kız diğeri erkek iki tane kardeşi var.
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GAZETECİ OLACAKTI
Çocukken ailesiyle birlikte Missouri'ye taşınan Pitt, 1982'de Missouri Üniversitesi'nde gazetecilik bölümüne başladı. Ama belli ki gazetecilik onun hayallerindeki meslek değildi.
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MEZUNİYETE İKİ HAFTA KALA OKULU BIRAKTI
Mezun olmasına iki hafta kala okulu bırakıp oyuncu olmak için Los Angeles'a gitti burada çeşitli işlerde çalıştı ve oyunculuk dersleri aldı.
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KÜÇÜK ROLLERLE BAŞLADI
Bu süreçte çok farklı işler yaptı Pitt. Bir süre çeşitli tanıtımlarda tavuk kostümü giyip, limuzin şoförlüğü gibi işler yaptıktan sonra Dallas ve Another World gibi dizilerde küçük rollerde oynamaya başladı.
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DEFALARCA DÜNYANIN EN SEKSİ ERKEĞİ SEÇİLDİ
1989'da Cutting Class isimli düşük bütçeli bir yapımda rol alarak ilgi çekti. Bundan iki yıl sonra People Magazin'in kendisine “Dünyanın En Seksi Adamı” unvanını layık görmesine neden olacak olan, Thelma & Louise'deki on beş dakikalık rolü geldi.
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ARDI ARDINA ÖNEMLİ YAPIMLARDA OYNADI
Fiziksel özellikleriyle değil oyunculuk yeteneğiyle tanınmak isteyen Pitt, ilerleyen yıllarda bu fırsatı bulacağı Interview With The Vampire (1994), 12 Maymun (1995), Seven (1995), Fight Club (1999) gibi pek çok filmde oynadı.
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İLK OSCAR'INI YENİ KAZANDI
Brad Pitt, kariyerinde belki de hayal ettiği en büyük ödül olan Oscar'a sonunda kavuştu. Yardımcı erkek oyuncu dalında ödülü kucakladı.
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ÖZEL HAYATI DA GÜNDEMDE
Pitt, sadece mesleki kariyeriyle değil özel hayatıyla da hep gündemde kaldı. Juliette Lewis ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü yıldızlarla nişanlandı. Daha önce de Robin Givens ve Sinitta, Geena Davis gibi ünlülerle aşk yaşadı.
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AŞK ÜÇGENİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ
2000 yılında Friends dizisiyle tanınan Jennifer Aniston ile evlendi. 2005'te Angelina Jolie'ye aşık olunca boşandı. Çift. 2014'te evlendi. Fakat iki yıl sonra boşanma kararı geldi. Bu süreç de onlar için epey sancılı oldu.
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ALTI ÇOCUK BABASI
Brad Pitt, Jolie ile ilişkisinden dünyaya gelen üç biyolojik çocuk ile üç de evlatlık olmak üzere altı çocuk babası. Pitt son dönemde genç model Nicole Poturalski ile yaşadığı aşkla gündemde.