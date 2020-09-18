Senden sonra çok değiştim

YILLAR SONRA YENİDEN Sonra tüm dünya onların evlendiğini duydu. Lüks bir malikanede aileleri ve yakın dostlarının tanıklığında evlendiler. Takvimler 2000 yılını gösteriyordu. Fakat beş yıl sonra başka bir aşk onların yuvalarının dağılmasına neden oldu. 2005'te boşandılar. Ondan sonra da çok uzun süre görüşmediler ve birbirleriyle aynı ortamda bile bulunmadılar. Geçen yıla kadar!