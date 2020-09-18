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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 12:27 | 

Senden sonra çok değiştim

Onlar bir dönem Hollywood'un en gözde çiftlerinden biriydi. Dünyanın en yakışıklı erkeklerinden birini kalbini fetheden genç kadın belki de kariyerindeki en parlak dönemi o süreçte yaşadı.

Backgrid USA, Mega News Agency, Splash News, Depo Photos

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1YILLAR SONRA YENİDEN
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YILLAR SONRA YENİDEN

Sonra tüm dünya onların evlendiğini duydu. Lüks bir malikanede aileleri ve yakın dostlarının tanıklığında evlendiler. Takvimler 2000 yılını gösteriyordu. Fakat beş yıl sonra başka bir aşk onların yuvalarının dağılmasına neden oldu. 2005'te boşandılar. Ondan sonra da çok uzun süre görüşmediler ve birbirleriyle aynı ortamda bile bulunmadılar. Geçen yıla kadar!

2ÖZEL HAYATLARINDA DEĞİL AMA İŞ GEREĞİ
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ÖZEL HAYATLARINDA DEĞİL AMA İŞ GEREĞİ

Bir dönem Hollywood'un 'rüya çifti' olarak nitelendirilen Brad Pitt ile Jennifer Aniston arasındaki buzlar geçen yıldan bu yana epey eridi. Önce bir ödül töreninde samimi görüntüler sergilediler. Hatta yeniden bir araya gelecekleri bile ileri sürüldü.

3EVLERİNDEN KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER
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EVLERİNDEN KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Özel hayatlarında bir araya gelmediler de bir projede birlikte görev aldılar. Yıllar önce birlikte çalıştıkları Fast Times At Ridgemont High adlı projede ünlü bir ekiple birlikte kamera karşısına geçtiler. 

4OKUMALARDA BİR ARAYA GELDİLER
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OKUMALARDA BİR ARAYA GELDİLER

Elbette koronavirüs salgını nedeniyle ekip fiziksel olarak bir araya gelemedi ama evlerinden internet bağlantısıyla Fast Times At Ridgemont High adlı projenin okumalarında bir araya geldiler.

5ÜNLÜLER BİR ARAYA GELDİ
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ÜNLÜLER BİR ARAYA GELDİ

1983 tarihli aynı adlı yapımın tekrarı olan projede Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimler yer aldı.

6YARDIM İÇİN
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YARDIM İÇİN

Aktör Sean Penn'in 2010 yılında meydana gelen Haiti depreminden etkilenenler için kurduğu CORE yararına düzenlenen bu buluşmaya tüm ünlüler kendi evlerinden ve online olarak katıldı. İşte bu sırada eski çift Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in birbirleriyle görüşmedikleri yıllar içinde nasıl ve ne kadar değiştikleri de gözler önüne serildi.

7SENDEN SONRA ÇOK DEĞİŞTİM
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SENDEN SONRA ÇOK DEĞİŞTİM

Görünüşe bakılırsa çift arasında kendine daha iyi bakan taraf Jennifer Aniston oldu. 51 yaşındaki Aniston, yüzüne yerleşen olgunluk dışında neredeyse yıllar önceki görüntüsünü koruyordu. Brad Pitt ise hala dünyanın en yakışıklı ekeklerinden biri olsa da geçip giden zamanın etkisini artık yüzündeki çizgilerde taşıyor. Saçlarını tekrar uzatan Pitt'in sakallarındaki beyaz teller de gözlerden kaçmadı.

8AKLINA KOYDUĞUNU YAPTI
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AKLINA KOYDUĞUNU YAPTI

Gelin 56 yaşındaki Pitt'in yıllar içindeki değişimine bakarken bir yandan da hayat hikayesini, aslında gazeteci olmak üzereyken Hollywood'a adım atışının hikayesini bir kez daha hatırlayalım.

9ÜÇ ÇOCUKLU AİLE
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ÜÇ ÇOCUKLU AİLE

Tam adı William Bradley Pitt olan aktör 18 Aralık 1963'te Oklahoma'da dünyaya geldi. Ebeveynleri; okulda danışman olan annesi Jane Etta ile kamyon şirketi işleten babası William Alvin Pitt. Oyuncunun biri kız diğeri erkek iki tane kardeşi var.

10GAZETECİ OLACAKTI
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GAZETECİ OLACAKTI

Çocukken ailesiyle birlikte Missouri'ye taşınan Pitt, 1982'de Missouri Üniversitesi'nde gazetecilik bölümüne başladı. Ama belli ki gazetecilik onun hayallerindeki meslek değildi.

11MEZUNİYETE İKİ HAFTA KALA OKULU BIRAKTI
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MEZUNİYETE İKİ HAFTA KALA OKULU BIRAKTI

Mezun olmasına iki hafta kala okulu bırakıp oyuncu olmak için Los Angeles'a gitti burada çeşitli işlerde çalıştı ve oyunculuk dersleri aldı.

12KÜÇÜK ROLLERLE BAŞLADI
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KÜÇÜK ROLLERLE BAŞLADI

Bu süreçte çok farklı işler yaptı Pitt. Bir süre çeşitli tanıtımlarda tavuk kostümü giyip, limuzin şoförlüğü gibi işler yaptıktan sonra Dallas ve Another World gibi dizilerde küçük rollerde oynamaya başladı.

13DEFALARCA DÜNYANIN EN SEKSİ ERKEĞİ SEÇİLDİ
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DEFALARCA DÜNYANIN EN SEKSİ ERKEĞİ SEÇİLDİ

1989'da Cutting Class isimli düşük bütçeli bir yapımda rol alarak ilgi çekti. Bundan iki yıl sonra People Magazin'in kendisine “Dünyanın En Seksi Adamı” unvanını layık görmesine neden olacak olan, Thelma & Louise'deki on beş dakikalık rolü geldi.

14ARDI ARDINA ÖNEMLİ YAPIMLARDA OYNADI
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ARDI ARDINA ÖNEMLİ YAPIMLARDA OYNADI

Fiziksel özellikleriyle değil oyunculuk yeteneğiyle tanınmak isteyen Pitt, ilerleyen yıllarda bu fırsatı bulacağı Interview With The Vampire (1994), 12 Maymun (1995), Seven (1995), Fight Club (1999) gibi pek çok filmde oynadı.

15İLK OSCARINI YENİ KAZANDI
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İLK OSCAR'INI YENİ KAZANDI

Brad Pitt, kariyerinde belki de hayal ettiği en büyük ödül olan Oscar'a sonunda kavuştu. Yardımcı erkek oyuncu dalında ödülü kucakladı.

16ÖZEL HAYATI DA GÜNDEMDE
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ÖZEL HAYATI DA GÜNDEMDE

Pitt, sadece mesleki kariyeriyle değil özel hayatıyla da hep gündemde kaldı. Juliette Lewis ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü yıldızlarla nişanlandı. Daha önce de Robin Givens ve Sinitta, Geena Davis gibi ünlülerle aşk yaşadı.

17AŞK ÜÇGENİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ
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AŞK ÜÇGENİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ

2000 yılında Friends dizisiyle tanınan Jennifer Aniston ile evlendi. 2005'te Angelina Jolie'ye aşık olunca boşandı. Çift. 2014'te evlendi. Fakat iki yıl sonra boşanma kararı geldi. Bu süreç de onlar için epey sancılı oldu.

18ALTI ÇOCUK BABASI
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ALTI ÇOCUK BABASI

Brad Pitt, Jolie ile ilişkisinden dünyaya gelen üç biyolojik çocuk ile üç de evlatlık olmak üzere altı çocuk babası. Pitt son dönemde genç model Nicole Poturalski ile yaşadığı aşkla gündemde.

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