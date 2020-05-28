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Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 07:00 | 

Şemsi İnkaya: O kostümü 4 yıl eve taşıdım

Kimi "tatlı sert"ti, kimi biraz sakar. Bazısı fazla otoriterdi bazısı da şakacı. Karakterleri bir yana milyonlarca TV izleyicisi onları kendi babaları gibi sevdi. Diziler yayından kalksa da hiç unutmadı. Hatta gerçek hayatta aramızdan ayrıldıklarında ailelerinden biri ölmüş gibi hissetti. İşte TV dizilerinin unutulmaz baba karakterleri ve onları canlandıran oyuncular.

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Şemsi İnkaya, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. 90’lı yıllarda yayınlanan “Üvey Baba” dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu, o yıllarda setlerde yaşanan sıkıntılardan bahsetti:

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“Oyuncu için kostüm çok önemliydi. ‘Üvey Baba’da 4 sene evden sete kendim taşıdım kostümümü. O bir kaybolsa bitmiştim. Evde, elde yıkanıyordu hepsi. Şimdi ise oyuncuya kostümü çoraplarına kadar geliyor. Giyiyor, sonra yere atıp gidiyor.”

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81 yaşındaki oyuncu, tiyatro oyununda rol almak istediğini de açıkladı: “Giderayak tiyatro istiyorum. Kadın-erkek ilişkisi üzerine olabilir. Çünkü kadın hakları felaket şekilde ihlal ediliyor. Bizim de bunun üstüne gitmemiz lazım. Bu bir görev.”

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NASIL UNUTURUZ SİZİ!

Kimi "tatlı sert"ti, kimi biraz sakar. Bazısı fazla otoriterdi bazısı da şakacı. Karakterleri bir yana milyonlarca TV izleyicisi onları kendi babaları gibi sevdi kimileri de nefret etti! Diziler yayından kalksa da hiç unutmadı. Hatta gerçek hayatta aramızdan ayrıldıklarında ailelerinden biri ölmüş gibi hissetti. İşte TV dizilerinin unutulmaz baba karakterleri ve onları canlandıran oyuncular.

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EKMEK TEKNESİ VE NUSRET BABA

Nusret Baba karakterine usta oyuncu Savaş Dinçel hayat verdi dizide. Şermin Hürmeriç de eşi Ayhan karakterini canlandırıyordu.

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Seyirci Nusret Baba'yı öyle sevdi ki onu canlandıran Savaş Dinçel 2007'de aramızdan ayrıldığında milyonlar gözyaşı döktü.

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BABA EVİ VE MAHMUT

Ekranda en çok baba karakterini canlandıran oyunculardan biri de Halil Ergün. Baba Evi dizisinde epey otoriter bir babayı canlandırdı Ergün.

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Dizinin Oya Küçümen tarafından seslendirilen ve "Bana bir masal anlat baba" diye başlayan giriş şarkısı duyulduğunda hayat kesintiye uğrar herkes Mahmut Bey ve ailesinin serüvenlerini izlerdi.

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YAPRAK DÖKÜMÜ VE ALİ RIZA BEY

Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü ekranın en çok izlenen dizilerinden biriydi. Halil Ergün bu dizide de ailenin babası Ali Rıza Bey'i canlandırdı.

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Eşini canlandıran Güven Hokna'nın "Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey" repliği uzun yıllar seyirci arasında tekrarlanıp durdu. Ali Rıza Bey ekrana veda ederken milyonlarca kişiyi ağlattı.

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SÜPER BABA VE FİKRET

Ekranın sıcak aile dizilerinden biri olan Süper Baba'nın Fikret karakteri de unutulmazlar arasında.

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Şevket Altuğ yıllarca birçok seyirci tarafından hep Fikret olarak anıldı.

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AVRUPA YAKASI VE TAHSİN BEY

Ekranın izleyeni kahkahaya boğan dizilerinden Avrupa Yakası'nın Tahsin Bey'i okumuş, şehirli, hali vakti yerinde, emekli bir babaydı.

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Tahsin Bey'i canlandıran Gazanfer Özcan 2009 yılında hayata gözlerini yumdu... Ardından eşi Gönül Ülkü de hayata veda etti.

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İKİNCİ BAHAR VE ALİ HAYDAR

İşte ekranın efsane dizilerinden biri daha ve onun hiç unutulmayan baba karakteri Ali Haydar.

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Şener Şen her zamanki gibi ustalığını konuşturdu Ali Haydar'a hayat verirken de.

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ÇOCUKLAR DUYMASIN VE HALUK

Otoriter şehirli baba Haluk aynı zamanda yufka yürekliydi de. Sertliğinin ardında yumuşak bir yürek gizliydi.

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Tamer Karadağlı yıllar boyunca Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakterine hayat verdi. Hatta dizinin son bölümlerinde dede bile oldu. Şimdilerde ise 'Çocuklar Duymasın' yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

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BİZİMKİLER'İN UNUTULMAZ BABALARI

Ekranın en uzun süre yayında kalan dizilerinden biri de Bizimkiler'di. Dizinin 1989'da başlayan bölümlerinde ana kahraman ailenin babasını Erdal Özyağcılar canlandırdı. Daha sonra görevi ondan Savaş Dinçel devraldı.

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Dizi 1989'dan 2002'ye kadar devam etti.

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Savaş Dinçel ve Erdal Özyağcılar tarafından canlandırılan Şükrü karakterinin bir erkek kardeşi bir de babası vardı.

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Engin Şenkan Şükrü'nün kardeşi Şevket'i canlandırdı. O da bu rolü Cihat Tamer'den teslim almıştı. İki kardeşin babaları rolünde ise Orhan Çağman vardı. Çağman, 1997 yılında hayata veda etti.

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AŞKI MEMNU VE ADNAN BEY

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşkı Memnu kelimenin tam anlamıyla ekranda fırtına estiren dizilerden biriydi. Bu dizinin zengin, nüfuzlu baba karakteri Adnan Bey'i Selçuk Yöntem canlandırdı.

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Seyirci sezonlar boyunca Adnan Bey'in; karısı Bihter'in kendisini aldattığını öğrenip öğrenmeyeceğini merak etti.

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YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ BABALARI

Yeşilçam'ın baba karakterlerine hayat veren unutulmaz oyuncuları da unutmayalım. Bunlardan biri Münir Özkul. Usta oyuncu öylesine başarıyla canlandırdı ki karakterleri milyonlarca kişi onu gerçek babası gibi sevip sayıyor.

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Hulusi Kentmen de Yeşilçam'ın tatlı sert babasıydı. Usta oyuncu 1993 yılında hayata veda etti.

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