Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra yemekte buluştu! Koruma ordusuyla geziyor...

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Ciğerci’ye Deniz Akkaya ile yaşadığı “taşıyıcı anne” tartışması soruldu. Konuyla ilgili yanıt vermeyen Ciğerci, onun yerine Deniz Akkaya’nın bir marka için tasarladığı puantiyeli ürünlere gönderme yaptı: “Puantiye moda olmuş.”