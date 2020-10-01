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Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 07:40 | 

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra yemekte buluştu! Koruma ordusuyla geziyor...

Selin Ciğerci, bir süre önce Bodrum’daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia eden Deniz Akkaya ile tartışma yaşamıştı.

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Bu iddiayı reddeden Ciğerci, önceki gün Vadistanbul’daydı. Konuyla ilgili soruları yanıtlamayan Ciğerci, onun yerine Akkaya’nın tasarladığı ürünlere gönderme yaptı: “Puantiye moda olmuş.”

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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. İnari Restaurant’ta dostları ile yemek yiyen çiftin yanlarındaki korumalar dikkat çekti.

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Mekana ayrı ayrı gelen Ciğerci ve Çıra, yine ayrı olarak çıktılar. Aracına binip giden Çıra’dan bir süre sonra Selin Ciğerci objektife yansıdı.

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Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Ciğerci’ye Deniz Akkaya ile yaşadığı “taşıyıcı anne” tartışması soruldu. Konuyla ilgili yanıt vermeyen Ciğerci, onun yerine Deniz Akkaya’nın bir marka için tasarladığı puantiyeli ürünlere gönderme yaptı: “Puantiye moda olmuş.”

5KORUMA ORDUSU
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KORUMA ORDUSU

Mekandan tek başına ayrılan Gökhan Çıra’nın korumaları dikkat çekti.

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