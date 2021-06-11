Selimiyeli oldular... Şahan kesenin ağzını açtı

Şu an bir proje yok Fahriye Evcen önceki gün Bebek’te bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıkarken görüntülendi. Oyuncu, “Masumlar Apartmanı” dizisine dahil olacağı yönünde çıkan haberle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu haber gerçekten nereden çıktı, hiç bilmiyorum. Ama öyle bir şey yok. Haber doğru değil. Gelecek olan projeye bağlı bir durum ekranda olup olmamam. Ama şu anda konuşulan ya da dahil olacağım bir proje yok.” (Sayit DURMAZ)