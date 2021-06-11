Selimiyeli oldular... Şahan kesenin ağzını açtı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Şahan Gökbakar ile Selin Gökbakar Selimiyeli oldu
Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile önceki gün Selimiye’de demirledikleri teknelerindeydi.
2
Ünlü komedyenin geçtiğimiz yıllarda yatırım için satın aldığı Selimiye’deki arsasına yaklaşık 3 milyon TL değerinde ev yaptırdığı öğrenildi. Gökbakar, botla yeni evine gidip gelirken görüntülendi.
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Doymadık sevmelere
Ozan Doğulu ve Hera Aslan’ın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.Birlikte tatile çıkan sevgililer, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Aslan önceki gün de Instagram sayfasına bu kareleri ekledi: “Doymadık sevmelere.”
4
Aşkını kalbine kazıdı
Petek Ertüre ve Serdar Oal, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Sevgililer, Yalıkavak’taki Highlight Otel’in plajı Miya Beach’te görüntülendi. Serdar Oal, kalbinin üzerine yaptırdığı bal peteği şeklindeki dövmesiyle dikkat çekti. (Umut ÜNVER)
5
Öğle uykusu
Çeşme’de tatil yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Aya Yorgi Koyu’ndaydı.Yuzu Beach’te arkadaşlarıyla sohbet eden Sergen Yalçın, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. Yalçın, öğlen saatlerinde şezlongunda uyurken objektife yansıdı. (Deniz BOY)
6
Özcan’ın yeni aşkı
Eski eşi Feyza Aktan’la davalık olan Özcan Deniz, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Samar Dadgar’la görüntülendi. Özcan Deniz, 26 yaşındaki İranlı moda tasarımcısı ile Fulya’daki bir galeride ‘Gazete Magazin’in objektifine yansıdı.
7
Trafikte kaldılar
Oyuncu çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Bebek’te araçlarıyla seyir halindeyken objektiflere yansıdı. Ünlü çiftin, bazı proje görüşmeleri için tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndüğü öğrenildi.(Sayit DURMAZ)
8
Şu an bir proje yok
Fahriye Evcen önceki gün Bebek’te bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıkarken görüntülendi. Oyuncu, “Masumlar Apartmanı” dizisine dahil olacağı yönünde çıkan haberle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu haber gerçekten nereden çıktı, hiç bilmiyorum. Ama öyle bir şey yok. Haber doğru değil. Gelecek olan projeye bağlı bir durum ekranda olup olmamam. Ama şu anda konuşulan ya da dahil olacağım bir proje yok.” (Sayit DURMAZ)
9
Doğa içinde mutluyuz
İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Mutlu önceki gün Huqqa’dan çıkarken görüntülendi. Oyuncu, “Eşim ve oğlum ile doğa içinde mutluyuz. Pandemide pek bir şey yapmadık. Ali doğanın içinde büyüyor. Baba olmak çok keyifli bir duygu, her şey huzurlu” dedi. Çelikkol, Birce Akalay ile aynı dizide rol alması hakkında ise şunları söyledi: “Birce çok yakın dostum, yeniden bir arada olacak olmak gurur verici.” (Behlül AYDIN)
10
Vertigodan başı dönüyor
Nurdan Büyükak, eşi İbrahim Büyükak’la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü komedyenin boyunluğu hayranları tarafından merak konusu oldu. Büyükak, “İbo’yu merak etmişsiniz, mutluluktan başı dönüyor demek isterdim ama vertigodan dönüyor” dedi.
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Tatil pozu
Ünlü model Berrin Keklikler, Alaçatı tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Keklikler, son olarak havuz başında güneşlendiği pozuna “Her neyse” notunu yazdı.