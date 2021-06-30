Selçuk Tektaş'ın son durumu: Selçuk Tektaş kimdir? Entübe edilmişti
Ünlü türkücü Alişan, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan kardeşi Selçuk Tektaş’ın son durumu merak konusu oldu. Alişan son yaptığı açıklamada kardeşinin durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. Tektaş ailesi sessizliğini korurken Buse Tektaş’tan “inanıyorum” paylaşımı geldi. Peki, Selçuk Tektaş kimdir?
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Geçtiğimiz aylarda kızı Eliz’i kucağına alarak ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş için sevenlerinden dua istedi. Hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş entübe edildi. Alişan, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.
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Kısa bir süre önce 39 yaşına giren Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.
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2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.