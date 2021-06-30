Selçuk Tektaş'ın son durumu: Selçuk Tektaş kimdir? Entübe edilmişti

Geçtiğimiz aylarda kızı Eliz’i kucağına alarak ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş için sevenlerinden dua istedi. Hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş entübe edildi. Alişan, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.