Seçkin Özdemir: Pilot oldum

Sinema, TV ve müzik dünyasının ünlülerinin yıllar önce hayatlarını nasıl kazandığını biliyor musunuz? Peki gösteri dünyasının ünlülerinin asıl mesleklerini ya da en azından herkes tarafından tanınacak bir alana yönelmeden önce hangi dallarda eğitim gördüklerini ya da ne iş yaptıklarını biliyor musunuz? İşte yanıtları...
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Seçkin Özdemir, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, “Pilot oldum” dedi. Aldığı eğitim sonrası yalnız başına uçmaya başladığını söyleyen Özdemir’in sosyal medya hesabından da uçuşlarının paylaşımını yaptığını söyledi. Sayit DURMAZ
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DERGİDE SABAHLARKEN
Ünlü komedyen Cem Yılmaz nostalji yaptı.
Kariyerine karikatürist olarak başlayan Cem Yılmaz gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yılmaz, paylaşımının altına ‘19 yaşımda dergide sabahlarken... Bir favınızı alırım... Yan masada başka bir karikatürist kardeşim uyuyor...’ notunu düştü
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DİŞ HEKİMİ
Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleği ise diş doktoru...
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Matiz, üniversite yıllarına ait fotoğrafı ‘İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi... Evet, gençliğimde punk’tım. (2008 ocak, ortodonti stajı galiba)' notuyla paylaştı.
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AYAKKABI MAĞAZASI VAR
Sağ taraftaki ünlü aslında sanat alanında eğitim gördü ama o alanda hayatını kazanıncaya kadar farklı işler yaptı. Türkiye onu bir dizi ile tanıdı ve sonra da başarılarını hem sinema hem TV alanında sürdürdü. Tanıdınız büyük olasılıkla bu ünlüyü.
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Ozan Güven, Instagram sayfasında yıllar öncesinden gelen bu pozu paylaştı. 1992 yılında çalıştığı ayakkabı mağazasında çekilen bu pozu, Güven'in takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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FABRİKA İŞÇİSİ
Bir otomobil fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. Geleceğe dair umutları vardı. Sonra konservatuar sınavına girdi ve hayatı tamamen değişti. Peki tanıdınız mı bu fotoğraftaki bu ünlüyü.
Instagram
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O ünlü, Oktay Kaynarca'dan başkası değil. Usta oyuncunun Instagram'da bir takipçisine cevap olarak paylaştığı bu poz çok konuşuldu. Kaynarca otomobil fabrikasında işçi olarak çalışırken çekilen pozunu "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları" notuyla paylaştı.
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Kaynarca fabrikada çalıştığı sırada konservatuar sınavına girdi ve kazandı. Ondan sonra da çeşitli TV dizileri için kamera karşısına geçip bugünlere kadar geldi.
Kaynarca'nın oyunculuk serüveninin ilk yıllarından bir anı. Fikret Kuşkan, Ziya Kürküt, Çetin Etili ile birlikte.
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PSİKOLOĞUM YÖNLENDİRDİ
Hazar Ergüçlü, kariyer yolculuğunu Vogue Türkiye dergisine anlattı. Genç oyuncu, kendisini tiyatroya psikoloğunun yönlendirdiğini söyledi:
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“Üniversiteye kadar kötü bir öğrenciydim. Çünkü bu eğitim sisteminde benim gibi bir tipe matematiği o şekilde öğretemezsin. Tuhaftım onlara göre, yaramazdım. 15 yaşına bastığımda terör estirmeye başladım. ‘Beni fark edin’ çığlığıydı aslında bu.
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Akıllanayım diye beni psikoloğa gönderdiler, psikolog da bu deliliğimi savundu. Beni tiyatroya o yönlendirdi. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na kaydoldum. Kendimi buldum, resmen kalbim açıldı orada.”
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TEZGAHTARDI
Bugün en az giyim tarzı kadar ilginç şarkılarıyla bir ikon haline geldi Hande Yener...
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Ama onun serüveni de oldukça ilginç.Hande Yener, hayali olan şarkıcılığı gerçekleştiremeyince bir mağazada tezgahtarlığa başladı.Yener'in hayatı, çalıştığı mağazaya Hülya Avşar'ın gelmesiyle değişti.
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Avşar onu keşfettikten sonra Sezen Aksu'yla çalışmaya başladı.Bu karşılaşma onun hayatının dönüm noktası oldu...
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HAYATI FİLM GİBİ
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Ersin Korkut'un hayatı tam "film gibi" denilecek türden.
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Memleketi Hakkari'de taksi şoförlüğü yapan Korkut, evden kaçarak İstanbul'a geldi. Önce Merter'de bir pizzacıda bulaşıkçılık yaptı. Bu sırada bir gün onu kuzeni Yılmaz Erdoğan aradı. "Madem bulaşık yıkayacaksın gel burada yıka" dedi.
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Ersin bu davet üzerine soluğu Beşiktaş Kültür Merkezi'nde aldı. Ama tiyatronun kapısından içeri adımını atması çok zor oldu. Onu BKM görevlileri kapıdan içeri sokmadılar. "Yılmaz Erdoğan'ın akrabasıyım" demesi bile işe yaramadı.
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Güç bela içeri girmeyi başaran Korkut önce tiyatronun büfesinde çalışmaya başladı. Cana yakınlığı ve sempatikliğine kendine özgü şivesi de eklenince kısa sürede tiyatrodaki herkesin sevgilisi oldu Ersin Korkut.
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HAMALLIK YAPTI
Murat Kekilli "Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz" dediği şarkısıyla müzik dünyasında fırtınalar estirdi. Ama ünlü olmadan önce hamallık yapıyordu. Bir röportajında "Eskiden halde kamyondan karpuz boşaltıyordum. Gerekirse yine yüksünmeden hamallık yaparım" demişti. Kekilli.
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KONFEKSİYON ATÖLYESİNDE ÇALIŞIYORDU
Ebru Gündeş güçlü sesiyle şöhret basamaklarını tırmandı. Ünlü olmadan önce konfeksiyon atölyesinde çalışıyordu.
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SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜM TASARIMI OKUDU
Tuba Büyüküstün de çeşitli sürprizlerle tanınan bir oyuncu oldu. Rol aldığı projelerle Ortadoğu ülkelerinde ve dünyada tanınan Tuba Büyüküstün aslında Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünü bitirdi.
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Yönetmen Tomris Giritlioğlu ile tanıştıktan sonra oyunculuğa başladı.
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Sultan Makamı adlı dizinin son dört bölümünde rol aldı.Çemberimde Gül Oya'daki Zarife karakterinin ardından Ihlamurlar Altında ve Asi dizilerinde rol aldı, Büyüküstün en son Kıvanç Tatlıtuğ'la Cesur ve Güzel dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.
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ASIL MESLEĞİ DOKTORLUK
Bu bıyıklı genç adam bir çok kişiye tanıdık gelmeyecek kuşkusuz.. Ama son bir kaç yıldır hem Türkiye'de hem de dünyada bir çok kişi onu filmlerde izliyor.
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Ercan Kesal aslında bir doktor ve aynı zamanda Özel Okmeydanı Hastanesi' nin de kurucusu.
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Yani hastaları zaten onu tanıyordu. Ama, Kesal'ın Cannes Film Festivali' nin ünlü kırmızı halısında yürümesi de sinemaseverlerin onu tanıması da doktorluğu değil aktörlüğü sayesinde oldu.
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Özellikle Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinden hatırlayacağımız Nazan Kırılmış Kesal'ın eşi olan Ercan Kesal, aynı zamanda bir oyuncu. 1959 doğumlu Kesal, ilk başrolünü üstlendiği Üç Maymun'da oynadığında neredeyse 50 yaşındaydı.
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Daha sonra da Vavien, Albatrosun Yolculuğu gibi filmlerde oynayan Kesal, aynı zamanda senaryo da yazıyor. Kesal'ın ilk oyunculuk deneyimini yine Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Uzak ile yaptığını da hatırlatalım. Kesal, son olarak "Bulantı" adlı filminde oynadı.Şimdi ise "Çukur" dizisinde 'İdris' rolüne hayat veriyor.
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SOKAKTA KEŞFEDİLDİ
Yaprak Dökümü dizisiyle adını duyuran Nihat Alptuğ Altınkaya; 17 yaşında gece kulüplerinin önünde koruma olarak çalışmaya başladı.Bir gün İstiklal Caddesi'nde yürürken bir cast ajansı sahibi peşinden koşarak onu durdurdu. Altınkaya o anın hayatını değiştireceğinin belki de farkında bile değildi.
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Ajans sahibinin 'seni çekebilir miyiz" sorusuna olumlu yanıt veren Altınkaya için kader işte o anda değişti.
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Bir hafta sonra Funda Arar'ın klibi için teklif geldi. Daha sonra da dizi oyunculuğu başladı.
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BİR AJANSA YAZILINCA...
Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parlayan Pelin Karahan oyunculuğa nasıl başladığını da şöyle anlattı:"Yakınlarım “Pelin yüzün çok güzel. Bir reklam ajansa yazıl en azından reklam filminde oynarsın” diyordu. Ama ben bunu hiç istemiyordum.
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Fakat İstanbul’daki zor hayat şartları karşısında mecbur kalıp ajansa yazıldım. İlk reklam filmimi Çağan Irmak çekti. Onunla başlamak büyük şans. Ajanstan aradılar ve görüşmeye gitmemi söylediler. Görüşmeye gittim. “Müzikle uğraşıyor musun?”, “Okullu musun?”, “Bir müzik aleti çalabiliyor musun?”, “Spor yapıyor musun?” gibi bir sürü soru sordular. Ben her soruya “hayır” diyordum. Orada bir sürü insan vardı ve aralarında çok güzel fiziğe sahip mankenler de vardı. Onlara baktığımda hiç şansımın olmadığını düşündüm."
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Hem tecrübesiz hem kısa boylu olduğu için seçilemeyeceğini düşünen Karahan bir süre sonra kendisini ciddiye aldıklarını fark etmiş.Sonunda dizideki Aslı rolü de onun olmuş.
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Karahan Kavak Yelleri disindeki rolü sayesinde belki de hayalini bile kurmaya cesaret edemeyeceği bir şöhrete ulaştı.
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DANIŞMANDI
Türkiye'ye dönüşünde de akademik çalışmalarına devam eden Mehmet Auf O.D.T.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde MBA yaptı.Kariyerine O.D.T.Ü İşletme Bölümünde öğretim görevlisi olarak başlayan Mehmet Auf daha sonra Bilkent Üniversitesinde de benzer görevde bulundu. ODTÜ ve Bilkent Üniversitelerinde ders vermeye devam ederken bir süre Toplu Konut İdaresinde Başkan Danışmanı olarak görev aldı.
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Aynı dizide rol alan Mehmet Auf da aslında oyunculuktan çok farklı bir alanda eğitim aldı... O.D.T.Ü Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, akademik çalışmalarına devam etmiş California Polytechnic State University, Faculty Of Environmental Sciences bölümünde yüksek lisans yaptı.
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Elbette onu bu alandaki çalışmalarıyla tanıyan çok kişi var. Ama Türkiye Auf'u da bir dizi kahramanı olarak tanıdı.Çocuklar Duymasın'da hem senaryo danışmanlığı hem de oyunculuk yapıyor.
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HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜYDÜ
Ünlü yapımcı Şahin Özer, konuk olduğu programda Esra Erol'un yıllar önce şirketinde çalıştığını söyledi.
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Esra Erol benim halkla ilişkiler müdürümdü. Hatta program yaptığı ilk kanalın sahibine Esra’ yı ben gönderdim. “Benim kızım program yapmak istiyor” dedim.
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Esra’nın çok özel meziyetleri olduğunu ve bu meziyetleri ortaya çıkarmamız gerektiğini bildiğim için televizyon sahibi arkadaşımla görüştüm. Esra Erol’la gurur duyuyorum. Beni her gördüğünde elime sarılır “Bir emrin var mı abi?” diye sorar. Esra kendi çocuğum gibi.
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KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARLIYORDU
TRT'de yayınlanan Bahar Dalları dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Gülden Dudarık da "kaderin cilvesiyle" ünlü olanlardan...
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Onun yaşamı 2003 yılında tamamen değişti. O zamanlarda bir kozmetik firmasının ürünlerini pazarlıyordu. Dudarık adına çalıştığı güzellik firmasının açtığı yüz güzeli yarışmasına katılmaya karar verdi. Dudarık, sadece şansını denemek için girdiği bu yarışmada birinciliği kazanınca hayatı da değişti.
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Yarışma için geldiği İstanbul'da tek başına yaşamaya cesaret edemediği için memleketi Adana'ya geri döndü Dudarık. Kayıt olduğu ajanstan haber beklemeye başladı.
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Ama bu bekleyiş tam üç ay sürdü. Sonunda beklediği haber de geldi. Bir dizi çekiliyordu ve o da kadroda yer alabilirdi.
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Sonunda Dudarık'ın hayalleri gerçeğe dönüşüyordu. Üstelik dizi yaşadığı Adana'da çekilecekti.Genç yıldızın oyunculuk serüveni 2005 yılında Beyaz Gelincik ile başladı. Ardından Baba Ocağı adlı dizide oynadı. Bitmeyen Şarkı, Beyaz Gelincik, Bahar Dalları gibi yapımlarda rol alan Dudarık son olarak Eve Dönüş dizisiyle ekrana geldi.
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FİZİĞİ SAYESİNDE SEÇİLDİ
Önünde Darıca Belediyesi yazan bu otobüsün önünde poz veren adam size de tanıdık geliyor değil mi? Bu ünlü şoför yani Şükrü Koruyucu, Türkiye'de TV ekranının en çok izlenen dizilerinden birinin oyuncu kadrosunda rol alıyor aynı zamanda...
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Koruyucu, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönen Çocuklar Duymasın dizisinde yardımcı karakterlerden birini canlandırıyor. Alpaslan Özmol'un canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakterinin en yakın arkadaşı Şükrü'yü canlandırıyor Koruyucu...
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Dizinin yapımcısı olan Birol Güven'in şirketinde çalışıyormuş Koruyucu. Çaycı Hüseyin'in yanına iri- yarı bir karakter aranırken Güven onu bulmuş.
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Söylediğine göre tanınıyor olmaktan da hiçbir şikayeti yok Koruyucunun.... İnsanların yanına gelip kendisiyle konuşması hoşuna gidiyor...
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KAHVEDE ÇALIŞIRKEN HAYATI DEĞİŞTİ
Türk sinemasının genç kuşak ustalarından Zeki Demirkubuz'un keşfettiği Ufuk Bayraktar'ın oyuncu olmasının öyküsü benzerine romanlarda rastlanacak türden.
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Demirkubuz, Bayraktar'ı babasının Cihangir'deki kahvesinde çalışırken fark etti. Bir gün kahvede otururken de genç adamı yanına çağırıp "seninle konuşmak istiyorum" dedi. O sırada askerde olan ancak hava değişimi için geldiği İstanbul'da kalıp askerliğinin son bir haftasını da öyle "geçiştirmeye" çalışan Bayraktar; önce korktu hiç tanımadığı Demirkubuz'dan "Beni zorla kışlaya geri götürecekler" diye.
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Ama sonra Demirkubuz'un oyunculuk teklifini duyunca şaşırdı.
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Hayatında kamera bile görmeyen, mahallenin 'bıçkın' delikanlısı uzun uzun düşündü ve sonunda rolü kabul etti. Babası başlarda onun oyuncu olmasını istemese de sonunda Demirkubuz onu da ikna etti. Böylece Ufuk Bayraktar Zeki Demirkubuz'un yönettiği Bekleme Odası'yla kariyerine başladı. Sonra yine Demirkubuz'un Kader filminde bu kez başrolü oynadı. Ardından da Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta filminde rol aldı.
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Aydın Uğurlular, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü'nü bitirdi.
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Daha sonra İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde yöneticilik üzerine ihtisas yaptı.
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Çocuklar Duymasın dizisinin şöhrete kavuşturduklarından biri de Fısfıs İsmail tiplemesiyle tanınan Süleyman Yağcı.
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Yıllardır ambulans şoförlüğü yapan Yağcı aslında bazı dizilerde küçük rollerde kamera karşısına geçmişti..
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Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar bu yapımlardan bazıları... Ama o da Çocuklar Duymasın'daki 'Fıs Fıs' İsmail karakteriyle kendini bütün Türkiye'ye tanıttı.
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Bir dönem arabesk müzik dünyasında adını duyuran Hasan Yılmaz'ın öyküsü de kelimenin tam anlamıyla filmlere konu olacak türden. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz, ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Önce tekstil atölyesinde çalışmaya başladı.
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Askerden döndükten sonra ağabeyleriyle birlikte kamyon alıp şoförlük yapmaya başladılar. Tanık olduğu bir trafik kazası yüzünden bu meslekten soğuduğu anda beklenmedik bir kapı açıldı önünde. Tarabya'da bir arkadaşını dinlemeye gittiği mekanda konuk olarak sahneye çağrıldı.
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O gece orada bulunan bir müzik yapımcısı ona kartını uzattı ve Yılmaz'ın hayatı o andan itibaren bambaşka bir dönemece girdi.
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Candan Erçetin arkeoloji eğitimi gördü. Bir süre de Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptı.
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Ferhat Göçer aslında bir cerrah.Aynı zamanda konservatuvarın şan bölümünde de eğitim gördü. Uzun yıllar hem cerrahlık yapıp hem de şarkı söyleyen Ferhat Göçer, bir süre önce artık doktorluk yapmayacağını duyurdu.
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Nil Karaibrahimgil Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Kim bilir belki de ünlü olmasaydı diplomat olacaktı.
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Kenan İmirzalıoğlu ünlü bir aktör olmasaydı belki de iyi bir akademisyen olurdu. İmirzalıoğlu Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu.
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Muazzez Ersoy günümüzün ünlü şarkıcılarından biri.. Ama bugünlere kolaylıkla gelmedi o da... Ersoy ünlü olmadan önce ailesine mali katkıda bulanabilmek için tezgahtarlık yapıyordu.
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Müzik hayatına atılmadan önce kuyumcuydu. Bugün ise ünlü bir şarkıcı..
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Müzisyen bir ailenin kızı olan Sibel Can assolist olmadan önce dansözlük yapıyordu.