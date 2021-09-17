Şebnem Bozoklu: Az kullanılmış kıyafet alıyorum

Ruhuna dokunan insanı bul GEÇEN hafta 84’üncü yaşını kutlayan ve ailesiyle fotoğraflarını Instagram’da yayınlayan Cüneyt Arkın, paylaşımlarına devam ediyor. Sanatçı dün de sayfasına eşi Betül Arkın ile çektirdiği romantik bir kareyi ekledi. Sanatçı, fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven.” Cüneyt Arkın ve Betül Arkın’ın 52 yıllık mutlu bir evliliği var.