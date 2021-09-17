Şebnem Bozoklu: Az kullanılmış kıyafet alıyorum

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Az kullanılmış kıyafet alıyorum
Şebnem Bozoklu önceki gün eşi Kanat Atkaya ile Bebek’teydi. Sosyal medyada sık sık bitpazarından paylaşımlar yapan oyuncu, “Hızlı tüketimin doğaya zarar verdiğini biliyorum. O yüzden ikinci el ama az kullanılmış kıyafetleri tercih ediyorum” dedi. (Deniz BOY)
2
Beşiktaş’a destek
Koyu Beşiktaş taraftarı Alina Boz, takımının önceki akşam Borussia Dortmund’la oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını stattan izledi. Statta Bedirhan Soral’la da karşılaşan oyuncu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Heyecanla izledikleri maçta Beşiktaş’ın 2-1 yenilmesi ikiliyi üzdü.
3
Ruhuna dokunan insanı bul
GEÇEN hafta 84’üncü yaşını kutlayan ve ailesiyle fotoğraflarını Instagram’da yayınlayan Cüneyt Arkın, paylaşımlarına devam ediyor. Sanatçı dün de sayfasına eşi Betül Arkın ile çektirdiği romantik bir kareyi ekledi. Sanatçı, fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven.” Cüneyt Arkın ve Betül Arkın’ın 52 yıllık mutlu bir evliliği var.
4
Deniz kızı
Hadise, PUBG Mobile Poseidon güncellemesine özel şarkı yayınladı. “Coş Dalgalan” adlı şarkının klibinin bir bölümü su altında çekildi. Hadise, kamera arkası fotoğraflarını Instagram sayfasında “deniz kızı” notuyla paylaştı.
5
Müzik iyileştirir
Farklı sektörlerdeki şirketlerin yöneticilerinin kurduğu C-Majör İş’ten Sesler Korosu, yangınlardan etkilenen vatandaşlara yardımda bulunmak için Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Koroda yer alan diş hekimi Arzu Yalnız, “Yangında zarar görmüş insanlara, ormanlara ve diğer tüm canlılara faydamız olursa ne mutlu bize. Müzik her şeyi iyileştirir” dedi.
6
Edis’in sürprizi
Edis önceki akşam Vega İstanbul AVM’de sahneye çıktı. Konseri yaklaşık 15 bin kişi izledi. Ünlü popçu, sevenlerine bir sürpriz yaparak yakında çıkaracağı yeni şarkısı “Arıyo-rum”u ilk kez seslendirdi. (Sayit DURMAZ )
7
Japon turistten özür diledi
JAPONYA’dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan ve farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye’ye gelen Japon turist Shogan Kameda (45), 11 Eylül’de Elazığ’da bıçaklanmıştı. Elazığlı Kamuran Aşar, daha önce tanışıp arkadaş olduğu Kameda’ya sahip çıktı, hastaneden taburcu olmasının ardından ona evinin kapılarını açtı. Elazığlı sanatçı Bülent Serttaş da dün Kameda’yı ziyaret etti. Şarkıcı, olay nedeniyle Elazığ adına Shogan Kameda’dan özür diledi. ( Ahmet ÇÖTELİ/DHA)
8
Gelinlik sektörü Çeşme’de buluşuyor
ÇEŞME, 18-19 Eylül günlerinde gelinlik, damatlık ve abiye sektörünün temsilcilerini buluşturacak “Wedding Style Awards September” adlı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Wedding Style Dergisi editörü Nalan Oğuz tarafından organize edilen etkinlik kapsamında 30 firma, Altın Yunus Otel’de düzenleyecekleri defilelerle 2022 tasarımlarını sektör temsilcilerine ve 25 ülkeden gelen alıcılara tanıtacak. Yarın akşam yapılacak İğne İplik Rinelli Moda defilesinde ünlü model Özge Ulusoy da podyuma çıkacak. Pazar akşamı ise Elizi&Poem defilesi düzenlenecek. Gecede ayrıca ABD’li sanatçı Della Miles konser verecek.