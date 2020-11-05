Şarkıcı Bengü'den Ayda paylaşımı: Hiç aklımdan gitmiyor 'anne' diye seslenişi...

Anne ve babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah’ıma bir şükür annem, babam, ablam sevdiklerim yaralanmadan atlattı. Seferihisar Özdere bizim evimizin olduğu yer. Allah’ıma bin şükür ailem sağlıklı. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun. Enkaz altından iyi haberler çıksın" dedi.