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Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 10:34,

Saraylarda yaşıyor, dünyayı geziyor: Ama hiç evlenmeyecek, çocuk doğurmayacak

Belki ilk bakışta size tuhaf gelebilir ama dünyada milyonlarca kişinin gözü bu kadının üzerinde. Yaşı kesin olarak bilinmese de 40'larında olduğu söyleniyor..

BACKGRID UK, BACKGRID USA, SPLASH NEWS

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1ANNELERİ KADAR EMEĞİ VAR

ANNELERİ KADAR EMEĞİ VAR

Saraylarda yaşayıp dünyaya geziyor. Ama günün birinde evlenmeyi ya da çocuk sahibi olmayı aklından bile geçirmiyor. Kim mi bu kadın?

2ÜÇ ÇOCUĞU O BÜYÜTÜYOR

ÜÇ ÇOCUĞU O BÜYÜTÜYOR

Tüm dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu kadın İngiliz kraliyet ailesinin gelecekteki kralı Prens George başta olmak üzere Prenses Charlotte ve yeni dünyaya gelen Prens Louis'in dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo. Ya da herkesin bildiği adıyla Maria Borrallo.

3AİLESİ VARLIKLI

AİLESİ VARLIKLI

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Barrollo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu.

4ÜÇ TANE ERKEK KARDEŞİ VAR

ÜÇ TANE ERKEK KARDEŞİ VAR

Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor. Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen.

5ÜNLÜ OKULDAN MEZUN

ÜNLÜ OKULDAN MEZUN

Bekar olan ve "ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun.

6SAVUNMA SANATLARI KONUSUNDA DA BİLGİLİ

SAVUNMA SANATLARI KONUSUNDA DA BİLGİLİ

 Bu okuldan yetişen dadılar, çocuk bakımı ve ev yönetimini yanı sıra ilk yardım, savunma sanatları ve ileri sürücülük teknikleri eğitimi de alıyor.

7DADILAR ÖZENLE SEÇİLİYOR

DADILAR ÖZENLE SEÇİLİYOR

İngiliz kraliyet ailesinde birçok çocuğun dadıları da bu prestijli okuldan mezun.

8PRENS GEORGEU BÜYÜTTÜ

PRENS GEORGE'U BÜYÜTTÜ

Maria Borrallo, Kate Middleton ve Prens William'ın ailesine, ilk çocukları Prens George'un doğumuyla katıldı.

9ÜÇ KARDEŞİ DE O BÜYÜTÜYOR

ÜÇ KARDEŞİ DE O BÜYÜTÜYOR

Önce Prens'in sonra da kız kardeşi Prenses Charlotte'un bakımını üstlendi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre Middleton ve Prens William, üçüncü çocukları Prens Louis için yeni bir dadı işe almadı Borrallo bakacak.

10İSPANYOLCA ÖĞRETİYOR

İSPANYOLCA ÖĞRETİYOR

Aileyle birlikte yaşayan ve çocuklarıyla çıktıkları bütün gezilere de katılan Maria Borrallo, kraliyet ailesinin torunlarına İspanyolca da öğretiyor. Prens George ve Prenses Charlotte'un daha şimdiden temel düzeyde İspanyolca konuşabildiği söyleniyor.

11ÇOCUKLAR ONA EMANET

ÇOCUKLAR ONA EMANET

Prens William ve Kate Middleton, iç ve dış gezilere giderken üç çocuklarına Barrollo bakıyor. Çiftin bazı yoğun dönemlerinde üç kardeşi anne-babalarından daha çok Maria Barrollo görüyor.

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