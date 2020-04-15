Saraylarda yaşıyor, dünyayı geziyor: Ama hiç evlenmeyecek, çocuk doğurmayacak
Belki ilk bakışta size tuhaf gelebilir ama dünyada milyonlarca kişinin gözü bu kadının üzerinde. Yaşı kesin olarak bilinmese de 40'larında olduğu söyleniyor..
BACKGRID UK, BACKGRID USA, SPLASH NEWS
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ANNELERİ KADAR EMEĞİ VAR
Saraylarda yaşayıp dünyaya geziyor. Ama günün birinde evlenmeyi ya da çocuk sahibi olmayı aklından bile geçirmiyor. Kim mi bu kadın?
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ÜÇ ÇOCUĞU O BÜYÜTÜYOR
Tüm dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu kadın İngiliz kraliyet ailesinin gelecekteki kralı Prens George başta olmak üzere Prenses Charlotte ve yeni dünyaya gelen Prens Louis'in dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo. Ya da herkesin bildiği adıyla Maria Borrallo.
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AİLESİ VARLIKLI
Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Barrollo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu.
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ÜÇ TANE ERKEK KARDEŞİ VAR
Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor. Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen.
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ÜNLÜ OKULDAN MEZUN
Bekar olan ve "ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun.
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SAVUNMA SANATLARI KONUSUNDA DA BİLGİLİ
Bu okuldan yetişen dadılar, çocuk bakımı ve ev yönetimini yanı sıra ilk yardım, savunma sanatları ve ileri sürücülük teknikleri eğitimi de alıyor.
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DADILAR ÖZENLE SEÇİLİYOR
İngiliz kraliyet ailesinde birçok çocuğun dadıları da bu prestijli okuldan mezun.
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PRENS GEORGE'U BÜYÜTTÜ
Maria Borrallo, Kate Middleton ve Prens William'ın ailesine, ilk çocukları Prens George'un doğumuyla katıldı.
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ÜÇ KARDEŞİ DE O BÜYÜTÜYOR
Önce Prens'in sonra da kız kardeşi Prenses Charlotte'un bakımını üstlendi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre Middleton ve Prens William, üçüncü çocukları Prens Louis için yeni bir dadı işe almadı Borrallo bakacak.
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İSPANYOLCA ÖĞRETİYOR
Aileyle birlikte yaşayan ve çocuklarıyla çıktıkları bütün gezilere de katılan Maria Borrallo, kraliyet ailesinin torunlarına İspanyolca da öğretiyor. Prens George ve Prenses Charlotte'un daha şimdiden temel düzeyde İspanyolca konuşabildiği söyleniyor.
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ÇOCUKLAR ONA EMANET
Prens William ve Kate Middleton, iç ve dış gezilere giderken üç çocuklarına Barrollo bakıyor. Çiftin bazı yoğun dönemlerinde üç kardeşi anne-babalarından daha çok Maria Barrollo görüyor.