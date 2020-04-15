Saraylarda yaşıyor, dünyayı geziyor: Ama hiç evlenmeyecek, çocuk doğurmayacak

ÜÇ ÇOCUĞU O BÜYÜTÜYOR Tüm dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu kadın İngiliz kraliyet ailesinin gelecekteki kralı Prens George başta olmak üzere Prenses Charlotte ve yeni dünyaya gelen Prens Louis'in dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo. Ya da herkesin bildiği adıyla Maria Borrallo.