Sarayın çatısında çıplak güneşlenirdi

Dünyanın en çok merak ettiği İngiliz kraliyet ailesinin, sarayın kapalı kapıları ardındaki sırları gözler önüne seriliyor.
Splash News
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SARAYIN DUVARLARI ARDINDA
Aileyle ilgili yeni bir kitabın yazımı aşamasında olan Tom Quinn, ailenin pek çok üyesinin kendilerine ayrılan özel dairelerde yaşadığı Kensington Sarayı'nın duvarları arasında yaşananları gün ışığına çıkarıyor.
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İPUÇLARI PAYLAŞTI
Quinnn, Daily Mail gazetesi için kaleme aldığı yazıda da kitabına dair bazı ipuçları paylaştı. Özellikle de Diana için geniş bir bölüm ayırdı yazısında.
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PERİ MASALI GİBİ DEĞİL
"Yeni bir kitabın yazarı olarak, geçmişte sarayda çalışmış olan kişilerle röportaj yaptığı için af dileyemeyeceğini" belirten 64 yaşındaki Quinn, Kensington Sarayı'nın duvarları arkasındaki yaşamın hiç de öyle sanıldığı gibi "peri masalı benzeri" olmadığını belirtti.
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TAKMA İSİM KULLANDI
Quinn kitabında, ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen hala gündemdeki yerini koruyan Prenses Diana ile ilgili çarpıcı bölümlere de veriyor. Tom Quinn'in kaynağı ise gerçek kimliğini gizleyip Winifred takma adını kullanan ve geçmişte Kensington Sarayı'nda çalışan eski bir hizmetli.
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GENİŞ DAİREYE TAŞINDILAR
Bütün bu iddialara göre Prens Charles ile Prenses Diana 1981 yılında evlendiklerinde, Kensington Sarayı'ndaki 8 ve 9 numaralı daire olarak bilinen geniş bir daireye yerleşti. Sarayın bu bölümü iç tasarımcı Dudley Poplak tarafından elden geçirilip yenilenmişti.
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SESSİZLİĞİ KORUMA ŞARTI
İddiaya göre de burası Diana'nın en güçlü ruhsal gel-gitlerini yaşadığı yerdi. Winifred adlı eski hizmetlinin anlattığına göre bu evlilik aslında mutlu bir şekilde başlamadı. Yani "prens ile genç kız" evlenip burada sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşamadı. Eski hizmetlinin anlattıklarına göre çiftin arasındaki tartışmalar bitmek bilmiyordu. Ama hizmetlilerin uyması gereken önemli bir kural vardı: Sarayda ne olursa olsun sessizliğin korumak." Winifred, Quinn ile yaptığı röportajda şöyle anlatıyor o dönemleri: "Eğer yanlarına gitmem gerektiğinde bir tartışma duyarsam, sesler kesilinceye kadar koridorda beklerdim."
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İKİ İŞÇİYLE GÖZ GÖZE GELDİ
Kensington Sarayı'nda çalışan eski hizmetlinin anlattıklarına göre aileye gelin giden Diana Spencer da sık sık çatıda tamamen çıplak olarak güneşlenirdi. Bunu özellikle de 1980'lerin sonu ile 1990'ların ilk döneminde yapardı. Orada meraklı bakışlardan uzakta, güvende hissederdi. Ancak Winifred'in anlattığına göre bir keresinde Diana yine çıplak şekilde güneşlendikten sonra ayağa kalktı. Ve bir anda iki tane inşaat işçisiyle göz göze geldi.
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SARAYDA YAŞIYORLAR
Kensington Sarayı, ailenin pekçok üyesinin kendilerine ait dairelerde birbirlerine yakın olarak yaşadığı bir yer. Prens William ile Kate Middleton da burada yaşayan aile üyelerinden.
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ÜLKEDEN AYRILDILAR
Prens Harry ile Meghan Markle da evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda kendilerine ait bölüme taşındı. Ancak bebeklerinin dünyaya gelmesinden önce buradan ayrılıp Frogmore Cottage'a yerleşme kararı aldı. Bu kararın ardında iki kardeş arasındaki gerilimin olduğu ileri sürüldü. Bir iddiaya göre de Meghan Markle, Kate Middleton'ın bazı çalışanlarına bağırarak gerilimli anlar yaşamıştı. Kendilerine özel bir hayat kurmak isteyen Prens Harry ile Meghan Markle, önce Frogmore Cottage'a taşındı. Ancak çok geçmeden de ülkeden ayrılma kararı aldı.