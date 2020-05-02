Sarayın çatısında çıplak güneşlenirdi

SESSİZLİĞİ KORUMA ŞARTI İddiaya göre de burası Diana'nın en güçlü ruhsal gel-gitlerini yaşadığı yerdi. Winifred adlı eski hizmetlinin anlattığına göre bu evlilik aslında mutlu bir şekilde başlamadı. Yani "prens ile genç kız" evlenip burada sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşamadı. Eski hizmetlinin anlattıklarına göre çiftin arasındaki tartışmalar bitmek bilmiyordu. Ama hizmetlilerin uyması gereken önemli bir kural vardı: Sarayda ne olursa olsun sessizliğin korumak." Winifred, Quinn ile yaptığı röportajda şöyle anlatıyor o dönemleri: "Eğer yanlarına gitmem gerektiğinde bir tartışma duyarsam, sesler kesilinceye kadar koridorda beklerdim."