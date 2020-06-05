Sanki Instagram için poz veriyor!

Her şey bundan 13 yıl önce bir fotoğrafçının önerisiyle başladı: "Buralarda bir ev satın almalısın." Ünlü yıldız o öneriye kulak verdi ve doğanın kollarında, büyük şehirden kaçıp soluklanacağı bir sığınağın sahibi oldu.
Instagram
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SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKİYOR
Şimdi de bin bir emek ve özenle dekore ettiği o evde çekilen fotoğrafları sosyal medya sayfasında paylaşıyor. Hatta öyle ki kimi zaman takipçileri "Eve bakın, sanki Instagram için hazırlanmış" gibi yorumlar yapıyor.
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VAKTİNİN ÇOĞUNU BURADA GEÇİRİYOR
Bir dönem moda dünyasına damgasını vuran; kariyerini hala sürdüren 51 yaşındaki Danimarkalı model Helena Christensen, New York yakınlarındaki Catskill dağlarında bulunan evinde her zamankinden daha fazla zaman geçiriyor son birkaç aydır.
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KORONADAN KORUNMAK İÇİN
Koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal izolasyonda olan Christensen zaman zaman New York'taki evine gitse de vaktinin büyük bölümünü bu dağ evinde geçiriyor. Podyumlardan emekli olduktan sonra tasarımcılığa başlayan Christensen, yeni koleksiyonunu da bu evde hazırladı.
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HEPSİNİN BİR HİKAYESİ VAR
Christensen, evinden yaptığı son paylaşımlarla da yine sosyal medyada gündem oldu. Ünlü model, evindeki eşyalarla ilgili bu paylaşımında "Eski evler, eski mobilyalar, eski objeler... Hepsinin bir hikayesi var. Çoğu el yapımı, renkler solmuş, hepsi küçük birer el sanatı. Onlara her baktığımda yeni bir şey görüyorum. Onları yapan insanları hayal etmeyi seviyorum, kafamda onların hayatları ile ilgili hikayeler yaratıyorum. Evimde onların ruhundan küçük bir parça olduğunu düşünmeyi seviyorum" diye yazdı.
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İKİNCİ EL EŞYA MERAKLISI
Helena Christensen bu paylaşımıyla evinde ikinci el eşyalara bol bol yer verdiğini de açıklamış oldu.
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BÜYÜK ŞEHİRDEKİ EVİNE DE YAKIN
Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklıkta bulunan bu kır evinden yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor.
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DEKORASYON FİKİRLERİ
Takipçileri ünlü modele, özellikle ev dekorasyonu ile ilgili sorular yöneltiyor.
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AYNI ZAMANDA FOTOĞRAFÇI
Aynı zamanda bir fotoğrafçı da olan Christensen, bu paylaşımların bir bölümünü, 2002'de satın aldığı ve hala kullandığı fotoğraf makinesiyle çektiğini de söylüyor.
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SIĞINAK GİBİ
Bu ev, podyumlardan emekli olsa da hala eski popülerliğini sürdüren Christensen için meraklı bakışlardan ve objektiflerden kaçış olanağı da sunuyor.
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BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİYOR
Evin bahçesinde yapay bir havuz da bulunuyor. Christensen zaman zaman bu havuzda verdiği pozları da sosyal medyada paylaşıyor.
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KÖPEĞİ KUMA HEP YANINDA
Ünlü modele bu evde kaldığı sıralarda Norman Reedus ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Mingus eşlik ediyor. Köpeği Kuma ise her zaman ünlü modelle birlikte.
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GÖRMEDEN PARA YATIRDI
Modelin bu eve sahip olmasının ilginç bir de hikayesi var. Birlikte çalıştığı fotoğrafçı Fabrizio Ferri, daha Christensen o evi görmeden satın alınma işlemleri için onun adına bir miktar para yatırdı.
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NE BEKLEYECEĞİNİ BİLE BİLMİYORDU
Aslına bakılırsa Christensen nasıl bir mülk için borçlandığını bile bilmiyordu başlangıçta.
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GÖRÜR GÖRMEZ ETKİLENDİ
Fakat daha sonra evi görmeye gittİğinde hem mülkün kendisinden hem de bulunduğu çevreden çok etkilendi ve orayı satın aldı.
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TASARIMI BİRLİKTE YAPTILAR
Burayı satın aldıktan sonra da oturup hemen yeni dağ evinin dekorasyonu için tasarımlar yapmaya başladı. Uzun uğraşların ve işinin ehli iç mimarların da katılımıyla sonunda ortaya Christensen'in şimdi yaşadığı bu ev çıktı.
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MERAKLILAR İLGİYLE TAKİP EDİYOR
Christensen'in evi özellikle ikinci el eşya ve dekorasyon meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.
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BABASI DANİMARKALI ANNESİ PERULU
Babası Danimarkalı annesi Perulu olan Helena Christensen, adını katıldığı bir güzellik yarışmasıyla duyurdu.
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PODYUMUN YILDIZI OLDU
Daha sonra da podyumlarda Victoria's Secret modeli olarak ünlendi. Emekli olduktan sonra da kariyerini sürdürdü.
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KLİPLE DİKKAT ÇEKTİ
1986'da 17 yaşındayken ülkesinde güzellik kraliçesi seçilen Christensen'i tüm dünya rol aldığı Chris Isaak'ın Wicked Game adlı şarkısının klibiyle tanıdı. Bu klip o dönemde MTV tarafından tüm zamanların en seksi klibi seçildi.
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90'LARA DAMGA VURDU
Christensen daha sonra moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 1990'ların en ünlü modellerinden biri haline dönüştü.
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BU İLİŞKİ ÇOK KONUŞULDU
Helena Christensen, ilk medyatik ilişkisini Michael Hutchance ile yaşadı. Bu ilişki 1991 ile 1995 yılları arasında sürdü.
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20 YAŞINDA BİR OĞLU VAR
Christensen daha sonra Normal Reedus ile 1998 ile 2003 yılları arasında evli kaldı. Bu evlilikten şu anda 20 yaşında olan oğlu dünyaya geldi.
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İKİNCİ EVLİLİK DE BOŞANMAYLA BİTTİ
Christensen son evliliğini de 2008 ile 2015 yılları arasında Paul Banks ile yaptı.