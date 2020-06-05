Sanki Instagram için poz veriyor!

HEPSİNİN BİR HİKAYESİ VAR Christensen, evinden yaptığı son paylaşımlarla da yine sosyal medyada gündem oldu. Ünlü model, evindeki eşyalarla ilgili bu paylaşımında "Eski evler, eski mobilyalar, eski objeler... Hepsinin bir hikayesi var. Çoğu el yapımı, renkler solmuş, hepsi küçük birer el sanatı. Onlara her baktığımda yeni bir şey görüyorum. Onları yapan insanları hayal etmeyi seviyorum, kafamda onların hayatları ile ilgili hikayeler yaratıyorum. Evimde onların ruhundan küçük bir parça olduğunu düşünmeyi seviyorum" diye yazdı.