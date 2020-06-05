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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 10:55,

Sanki Instagram için poz veriyor!

Her şey bundan 13 yıl önce bir fotoğrafçının önerisiyle başladı: "Buralarda bir ev satın almalısın." Ünlü yıldız o öneriye kulak verdi ve doğanın kollarında, büyük şehirden kaçıp soluklanacağı bir sığınağın sahibi oldu.

Instagram

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1SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKİYOR
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SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKİYOR

Şimdi de bin bir emek ve özenle dekore ettiği o evde çekilen fotoğrafları sosyal medya sayfasında paylaşıyor. Hatta öyle ki kimi zaman takipçileri "Eve bakın, sanki Instagram için hazırlanmış" gibi yorumlar yapıyor.

2VAKTİNİN ÇOĞUNU BURADA GEÇİRİYOR
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VAKTİNİN ÇOĞUNU BURADA GEÇİRİYOR

Bir dönem moda dünyasına damgasını vuran; kariyerini hala sürdüren 51 yaşındaki Danimarkalı model Helena Christensen, New York yakınlarındaki Catskill dağlarında bulunan evinde her zamankinden daha fazla zaman geçiriyor son birkaç aydır.

3KORONADAN KORUNMAK İÇİN
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KORONADAN KORUNMAK İÇİN

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal izolasyonda olan Christensen zaman zaman New York'taki evine gitse de vaktinin büyük bölümünü bu dağ evinde geçiriyor. Podyumlardan emekli olduktan sonra tasarımcılığa başlayan Christensen, yeni koleksiyonunu da bu evde hazırladı.

4HEPSİNİN BİR HİKAYESİ VAR
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HEPSİNİN BİR HİKAYESİ VAR

Christensen, evinden yaptığı son paylaşımlarla da yine sosyal medyada gündem oldu. Ünlü model, evindeki eşyalarla ilgili bu paylaşımında "Eski evler, eski mobilyalar, eski objeler... Hepsinin bir hikayesi var. Çoğu el yapımı, renkler solmuş, hepsi küçük birer el sanatı. Onlara her baktığımda yeni bir şey görüyorum. Onları yapan insanları hayal etmeyi seviyorum, kafamda onların hayatları ile ilgili hikayeler yaratıyorum. Evimde onların ruhundan küçük bir parça olduğunu düşünmeyi seviyorum" diye yazdı.

5İKİNCİ EL EŞYA MERAKLISI
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İKİNCİ EL EŞYA MERAKLISI

Helena Christensen bu paylaşımıyla evinde ikinci el eşyalara bol bol yer verdiğini de açıklamış oldu.

6BÜYÜK ŞEHİRDEKİ EVİNE DE YAKIN
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BÜYÜK ŞEHİRDEKİ EVİNE DE YAKIN

Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklıkta bulunan bu kır evinden yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor.

7DEKORASYON FİKİRLERİ
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DEKORASYON FİKİRLERİ

Takipçileri ünlü modele, özellikle ev dekorasyonu ile ilgili sorular yöneltiyor.

8AYNI ZAMANDA FOTOĞRAFÇI
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AYNI ZAMANDA FOTOĞRAFÇI

Aynı zamanda bir fotoğrafçı da olan Christensen, bu paylaşımların bir bölümünü, 2002'de satın aldığı ve hala kullandığı fotoğraf makinesiyle çektiğini de söylüyor.

9SIĞINAK GİBİ
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SIĞINAK GİBİ

Bu ev, podyumlardan emekli olsa da hala eski popülerliğini sürdüren Christensen için meraklı bakışlardan ve objektiflerden kaçış olanağı da sunuyor.

10BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİYOR
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BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİYOR

Evin bahçesinde yapay bir havuz da bulunuyor. Christensen zaman zaman bu havuzda verdiği pozları da sosyal medyada paylaşıyor.

11KÖPEĞİ KUMA HEP YANINDA
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KÖPEĞİ KUMA HEP YANINDA

Ünlü modele bu evde kaldığı sıralarda Norman Reedus ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Mingus eşlik ediyor. Köpeği Kuma ise her zaman ünlü modelle birlikte.

12GÖRMEDEN PARA YATIRDI
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GÖRMEDEN PARA YATIRDI

Modelin bu eve sahip olmasının ilginç bir de hikayesi var. Birlikte çalıştığı fotoğrafçı Fabrizio Ferri, daha Christensen o evi görmeden satın alınma işlemleri için onun adına bir miktar para yatırdı.

13NE BEKLEYECEĞİNİ BİLE BİLMİYORDU
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NE BEKLEYECEĞİNİ BİLE BİLMİYORDU

Aslına bakılırsa Christensen nasıl bir mülk için borçlandığını bile bilmiyordu başlangıçta.

14GÖRÜR GÖRMEZ ETKİLENDİ
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GÖRÜR GÖRMEZ ETKİLENDİ

Fakat daha sonra evi görmeye gittİğinde hem mülkün kendisinden hem de bulunduğu çevreden çok etkilendi ve orayı satın aldı.

15TASARIMI BİRLİKTE YAPTILAR
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TASARIMI BİRLİKTE YAPTILAR

Burayı satın aldıktan sonra da oturup hemen yeni dağ evinin dekorasyonu için tasarımlar yapmaya başladı. Uzun uğraşların ve işinin ehli iç mimarların da katılımıyla sonunda ortaya Christensen'in şimdi yaşadığı bu ev çıktı.

16MERAKLILAR İLGİYLE TAKİP EDİYOR
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MERAKLILAR İLGİYLE TAKİP EDİYOR

Christensen'in evi özellikle ikinci el eşya ve dekorasyon meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

17BABASI DANİMARKALI ANNESİ PERULU
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BABASI DANİMARKALI ANNESİ PERULU

Babası Danimarkalı annesi Perulu olan Helena Christensen, adını katıldığı bir güzellik yarışmasıyla duyurdu.

18PODYUMUN YILDIZI OLDU
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PODYUMUN YILDIZI OLDU

Daha sonra da podyumlarda Victoria's Secret modeli olarak ünlendi. Emekli olduktan sonra da kariyerini sürdürdü.

19KLİPLE DİKKAT ÇEKTİ
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KLİPLE DİKKAT ÇEKTİ

1986'da 17 yaşındayken ülkesinde güzellik kraliçesi seçilen Christensen'i tüm dünya rol aldığı Chris Isaak'ın Wicked Game adlı şarkısının klibiyle tanıdı. Bu klip o dönemde MTV tarafından tüm zamanların en seksi klibi seçildi. 

2090LARA DAMGA VURDU
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90'LARA DAMGA VURDU

Christensen daha sonra moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 1990'ların en ünlü modellerinden biri haline dönüştü. 

21BU İLİŞKİ ÇOK KONUŞULDU
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BU İLİŞKİ ÇOK KONUŞULDU

Helena Christensen, ilk medyatik ilişkisini Michael Hutchance ile yaşadı. Bu ilişki 1991 ile 1995 yılları arasında sürdü.

2220 YAŞINDA BİR OĞLU VAR
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20 YAŞINDA BİR OĞLU VAR

Christensen daha sonra Normal Reedus ile 1998 ile 2003 yılları arasında evli kaldı. Bu evlilikten şu anda 20 yaşında olan oğlu dünyaya geldi. 

23İKİNCİ EVLİLİK DE BOŞANMAYLA BİTTİ
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İKİNCİ EVLİLİK DE BOŞANMAYLA BİTTİ

Christensen son evliliğini de 2008 ile 2015 yılları arasında Paul Banks ile yaptı.

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