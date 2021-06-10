Film uğruna tacize katlandım

Hollywood'da 'me too' hareketinin alevlenmesine yol açan yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik taciz ve tecavüz skandalında sular durulmak bilmiyor.
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YENİ AÇIKLAMALAR
Daha önce, Weinstein'ın kendisini de taciz ettiğini açıklayan ünlü oyuncu Salma Hayek bu konuda yeni açıklamalarda bulundu.
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DAHA ÖNCE ANLATMADIĞI İÇİN PİŞMAN
Hayek, InStyle dergisine bu konuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. 54 yaşındaki oyuncu, uğradığı tacizi daha önce anlatmadığı için pişman olduğunu söyledi. Weinstein'in reddedilince kendisini filmden atmakla tehdit ettiğini anlatan Hayek, şunları söyledi:
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'FRIDA BENİM İÇİN FEMİNİST BİR İFADEYDİ'
"Weinstein olayını neden daha önce açıklamadığımı sorguluyorum. Tepki göstermiştim ama kamuoyuna duyurmada ‘Neden cesaretim yoktu?’ diye soruyorum ama şu anda da söyleyebilirim ki Frida Kahlo’nun mirasını ve Meksika kültürünü onurlandıran bir filmde olmak için Weinstein'e katlandım. Frida, benim için feminist bir ifadeydi ve çığlık atma şeklimdi. Weinstein’in bu çığlığı bastırmasına izin veremezdim."
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İLK AÇIKLAMAYI 2017'DE YAPMIŞTI
İş insanı François Henri Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Salma Hayek, bu konuda ilk açıklamayı 2017 yılında yapmıştı.
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BİR MAKALE KALEME ALMIŞTI
Meksika asıllı Amerikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, New York Times gazetesine yazdığı makaleyle Weinstein'ı "canavar" olarak nitelendirdi ve 2002 yapımı "Frida" filminin çekimleri sırasında başından geçenleri ayrıntıları olarak anlattı.
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'DUŞ ALIRKEN İZLEMEK İSTEDİ'
Salma Hayek, Weinsten'ın kendisinden onunla duşa girmesini istediğini, duş alırken onu izlemek istediğini aktardı.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Salma Hayek, yazdığı makalenin duyurusun Instagram sayfasından yaptı. Frida filminden bir sahnenin görüntüsünün üzerine "Ben de" diye yazan Hayek, "Sonunda hikayemi New York Times'a yazdım. Harvey Weinstein benim de canavarımdı" mesajını paylaştı.
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TEHDİT İDDİASI
Bir noktada Weinstein'ın kendisini "Seni öldüreceğim, yapamam sanma" diyerek tehdit ettiğini anlatan ünlü yıldız, "Onun gözünde ben kimse bile değildim, sadece bedendim" ifadelerini kullandı.bir sanatçı değildim. Hatta bir insan değildim. Hiç kimse bile değildim, sadece bedendim" ifadelerini kullandı.
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ÇIPLAK SAHNE İÇİN ZORLADI
Weinstein'ın kendisini rol arkadaşı Ashley Judd ile çırılçıplak bir sahne çekmeyi kabul etmezse "Frida" filmini rafa kaldırmakla tehdit ettiğini anlatan Hayek makalesinde şunları yazdı: "Etrafımdakiler Harvey ile mazime dair bilgi sahibi olmadıkları için, o sabahki cebelleşmeme çok şaşırmışlardı. Buna bir başka kadınla çıplak olacağım için karşı çıkmamıştım. Onunla, Harvey Weinstein için çıplak kalacağım için karşı çıkmıştım. Fakat o zaman bunu onlara söyleyemedim.”